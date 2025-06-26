南美館「鹹鹹的風飛沙」橫跨水墨至攝影 18位不同世代藝術家共創鹽鄉記憶

臺南市美術館隆重推出「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽，由策展人吳繼濤策畫，集結十八位出生或成長於「鹽分地帶」的藝術家，透過創作回應土地，讓藝術召喚記憶。今（24日）展覽開幕，更有臺灣民謠大師、知名創作歌手陳明章現身演唱，為鹽鄉記憶奏起動人前奏。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」即日起至10月26日在南美館1館展出！

鹽分地帶再啟文化風華：從鹽田記憶到藝術薪傳

臺灣曾是製鹽大國，鹽業文化在西南沿海孕育出深厚的在地記憶與文化底蘊。日治時期，臺南州北門郡沿海地區因土壤鹽化而被稱為「鹽分地帶」。詩人吳新榮於1935年曾在〈鹽分地帶の春〉文中寫下：「同志呀，要前進。鹽分地帶是我們的故鄉。讓真理的花朵，來開在這塊荒地上。」鹽分地帶文學於焉興起，文風質樸有力。然而鹽田隨著風災與制度變遷，逐漸遷徙至七股、北門等地，最終於2002年全面停產，鹽田成為歷史的風景，也成為記憶的容器。而鹽分地帶的文學亦隨著語言政策與政治氛圍轉變，這股文學風潮逐漸沉寂，美術創作卻在此接力綻放。先後歷經日治與中華文化的南渡、殖民美術的現代啟蒙、「正統國畫」的論辯、1970年代的鄉土認同，再隨西方潮流的引入，作品呈現出流派變動的當代發展與社會時局脈動。

鹽分地帶的少年們家境普遍困乏，畫畫塗鴉多半是興趣與老師的鼓勵，宮廟的彩繪、雕刻、交趾陶、剪黏是他們的美術館。廟會的神將陣、野台戲、布袋戲尪仔，甚至中醫開藥方的毛筆字都成為取法對象。他們循著前賢先後離鄉就讀美術學校、留在大城市發展，即使離鄉多年、已成美術界要角，也從未忘卻血緣裡的鹽。20世紀上半場，文學家在貧瘠的鹽分地帶綻開繁花；後半場，則由美術人燃起燦爛火光，產生更全面性的影響。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽一隅。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽一隅。

各具風格與代表性的18位藝術家，榮耀故里

「鹽分地帶」一詞過去意指地理上的北門郡、文學史的地域風格或鄉民的堅毅韌性；如今則在美術表現上擴展身分與區域定義，也梳理這段離散的藝術風貌。人們會發現：「啊！原來他們都來自鹽分地帶，難怪喔⋯⋯！」，雖與詩人們成長於同地，他們卻因出外發展後釋放更強能量，並讓榮耀歸返故里。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽邀請十八位來自鹽分地帶的藝術家，包括卜茲（陳宗琛）、呂淑珍、李重重、李義弘、涂璨琳、翁美娥、張金蓮、許坤成、許雨仁、郭博州、陳水財、陳牧雨、黃才松、黃才郎、黃信堯、楊式昭、顏頂生、羅清雲等。橫跨不同世代與風格，作品涵蓋水墨、油畫、版畫、攝影與複合媒材等形式。藝術家們透過各自的視覺語言，回望土地與歷史，連結地域與個人、鄉愁與現代。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽一隅。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽一隅。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽一隅。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽一隅。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽一隅。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽一隅。

歌王開幕獻聲！咖啡廳推出展覽限定版餐點

配合「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽推出，南美館1館的溫故知新咖啡廳也特別研發，推出「鹽分雙品」限定特餐。花瓣裡藏著鹹味記憶的《鹽滷潮鬆餅》搭配咖啡中訴說風土與養分《鹽與蜜》特色飲品，將藝術從畫布延伸到餐桌，用味蕾探索這段獨特的藝術回聲。民眾觀看展覽後，得以來到溫故知新咖啡廳，靜靜地咀嚼一段來自土地的藝術回聲，讓視覺與味覺的饗宴在心中迴盪。

三金歌王陳明章開幕獻唱。

南美館今（24日）為展覽舉行開幕式，特別邀請到請金馬獎、金曲獎、金鐘獎三金得主陳明章進行開幕表演，帶來《鹽埕所在》、《阿嬤的五分仔車》等與展覽主題符合的經典創作曲。臺南市政府由文化局副局長林韋旭代表出席，而故宮博物院院長蕭宗煌、南國美籌備處黃宏文主任也到場共襄盛舉。南美館董事長游文玫感謝本次展覽榮獲臺鹽實業股份有限公司贊助，以及多所美術館與藝術機構的大力支持。擅長在地田調、策展，並有數本著作的館長龔卓軍則表示，有文學與美術滋養的鹽分地帶，豐富了臺南這座古都的文化底蘊，歡迎民眾來到南美館1館親自沐浴在「鹹鹹的風飛沙」裡。更多展覽資訊詳見南美館官網或官方社群查詢。

故宮博物院院長蕭宗煌致詞。

南美館董事長游文玫致詞。

展覽資訊 「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」

開幕時間：2025/06/24～2025/10/26

展覽地點：臺南市美術館1館2樓展覽室B～H