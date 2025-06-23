英國建築大師以臺灣東西岸地景為靈感！ 台北當代館「山／市—彼得．庫克個展」15件作品探索未來實踐可能性

以設計實驗性建築聞名的英國建築大師彼得．庫克（Sir Peter Cook）將在台北當代藝術館（以下簡稱當代館）帶來「山／市—彼得．庫克個展」，本次展出2件現地裝置與13件數位版畫作品，以《秘密街道》與《共融地景》兩個端點展開，呈現庫克在多次造訪臺灣之後，深入島嶼內部，以一系列混合建築的隱喻，描繪對未來臺灣的想像，展覽自6月21日至8月10日於MoCA Studio當代實驗展場展出。

彼得．庫克是英國建築團體「建築電訊」（Archigram）的創辦人之一，他最廣為人知的建築作品，當屬位於奧地利格拉茲，被暱稱為「友善的外星人」的格拉茲美術館（Kunsthaus Graz）。庫克的繪畫創作與他的建築設計密不可分，他透過手繪來探索建築的邊界，並在圖紙上以繽紛的色彩、富有想像的構圖創造另一種看待未來城市的方式，這種創作方式不僅豐富了他的建築實踐，也對建築界產生了深遠的影響。

「山／市—彼得．庫克個展」展覽現場。圖／台北藝術當代館提供

充滿裂縫與幻想的「山／市」地景

臺灣可以從兩個面向來觀察：西部地區由一連串繁華密集的城市構成，高樓林立、道路縱橫，資訊與資本在此迅速地流動。相比之下，東部連綿起伏的山脈則呈現出截然不同的風貌，原始而寧靜的海岸線蜿蜒綿長，低聲地訴說著另一種生活節奏與時間感。若將視線自平原延伸向內陸，可以看見湖泊，與地震留下的深刻裂痕錯落其間，在這樣一個地景多變的土地上，人們的潛意識也不自覺地受到地貌的牽引與塑形。

「山／市—彼得．庫克個展」展覽現場。圖／台北藝術當代館提供 「山／市—彼得．庫克個展」展覽現場。圖／台北藝術當代館提供

Peter Cook《秘密街道》Street of Secrets。圖／台北藝術當代館提供

多次造訪臺灣後，庫克逐漸感受到這片土地的氣息悄然滲入他的創作靈感。他將所觀察到的種種矛盾現象轉化為一個充滿想像與探索性的空間，在展場中構築出一條邊界曖昧的「街道」。這條街道一端通往一座「都市化的森林」，凝視之時，彷彿也正走向一座金碧輝煌的「希望之殿」，儘管旅程佈滿裂縫、曲折繞行。從另一個方向望去，那看似「自然」的景觀中卻隱現出異樣的隆起與建築介入。藉由這一系列的混合建築，呈現出都市與自然的交融與轉化，同時開展對種種未來可能性的思考。

除了繽紛且直接深思的展覽外，彼得．庫克也將於7月12日（六）下午親臨當代館，與田中央聯合建築師事務所建築師黃聲遠進行一場精彩對談。該場講座由當代館與忠泰美術館共同主辦，並邀請忠泰美術館總監黃姍姍主持，帶領觀眾走入兩位建築師的世界，聽聽庫克的紙上想像與黃聲遠如風般自由的建築語言，如何共同勾勒超越建築框架的島嶼風景。更完整的展覽或座談資訊見當代館官網與臉書。

Peter Cook《濾鏡城市2》Filter City 2。圖／台北藝術當代館提供

Peter Cook《共融地景》Inclusive Landscape。圖／台北藝術當代館提供 Peter Cook《共融地景》Inclusive Landscape。圖／台北藝術當代館提供

藝術家介紹

英國皇家藝術學院院士彼得．庫克爵士（Sir Peter Cook RA）是位教授，同時也是英國建築團體「建築電訊」（Archigram）創辦人，曾任倫敦大學當代藝術學院和倫敦大學學院巴特利特建築學院院長，在近半個世紀以來，是全球建築界極具影響力的人物。瑞典隆德大學在2010年授予榮譽博士頭銜，表揚他對於建築長期的貢獻。與前衛實驗團體「建築電訊」的作品出現於許多出版物與展覽，並獲得英國皇家建築師學會（RIBA）的肯定，團體成員在2002年獲頒RIBA最高獎項「皇家金獎」。

彼得．庫克爵士（Sir Peter Cook RA）。圖／台北藝術當代館提供

因其建築上的成就，庫克在2007年被英國女王授予爵士頭銜，也獲法國政府頒發藝術與文學勳章，同時也是英國皇家藝術院院士。目前為倫敦皇家藝術學院資深研究員，且在皇家藝術研究院、倫敦大學學院，以及德國法蘭克福國立造型藝術學院擔任教授職位。建築作品出現於世界各地，包括大阪、柏林、法蘭克福、馬德里等，以及與科林．福尼爾（Colin Fournier）共同設計奧地利格拉茲美術館，並以CRAB Studio建築事務所合夥人身分設計位於維也納、澳洲黃金海岸和英國波恩茅斯等地的大學建築。他現任Peter Cook Studio Crablab總監，近期與樂高合作完成「遊戲館」（Play Pavilion）設計，該作品自2025年6月11日起在倫敦肯辛頓花園蛇形藝廊展出。

因為長期於各地演講，庫克於全球文化領域中有著極高的知名度，許多人特別喜歡聽他分享各種不同的主題，尤其是他對各種稀奇古怪的、會爬行、蠕動的生物的喜愛。

英國皇家藝術學院院士彼得．庫克爵士（Sir Peter Cook RA）是教授也是一位藝術家。圖／台北當代館提供

展覽資訊： 時間｜2025/06/21(六)-8/10(日)

地點｜台北當代藝術館 MoCA Studio當代實驗展

展覽座談 時間｜2025/07/12(六)14:20-16:20

地點｜台北當代藝術館

主題｜畫一座山／市，和風一樣自由——建築如何想像這座島嶼

主持｜黃姍姍／忠泰美術館總監

與談｜彼得．庫克 ( Peter Cook )／本展參展藝術家；黃聲遠／田中央聯合建築師事務所建築師

「山／市—彼得．庫克個展」即日起至8月10日於台北當代館展出。圖／台北藝術當代館提供