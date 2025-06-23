60年前故宮展廳長怎樣？故宮100+百年院慶形象影片首映 老照片全民募集開跑

國立故宮博物院迎來建院百年，在歷史洪流中扮演不可或缺的文化角色，作為臺灣乃至國際間的重要博物館，故宮承載的不僅是文物的精粹，更是社會大眾共同記憶的載體，故宮一路走來，從典藏保護到國際交流，早已超越單純博物館角色，成為連結臺灣社會與世界文化的重要橋梁。2025年百年院慶以「故宮100++」為主題，象徵歷久彌新、邁向新世紀，百年是里程碑，更是新起點。為呼應「百年故宮、全民故宮」的共享精神，特別推出「百年院慶形象影片」讓文物成為日常的生活美學，以及「故宮百年 一瞬留影－尋寶記」故宮照片募集活動，邀請大家透過影像重溫與故宮的珍貴回憶。

故宮「百年院慶形象影片」從文物之美接力宋徽宗的「一」「百」至「100+」後，透過不同的拍攝視角，以獨特的觀點展現故宮四大文物(翠玉白菜、汝窯青瓷無紋水仙盆、龍藏經、自敘帖)的美感與藝術性，不僅呈現文物的精湛工藝與經典之美，影像更融入我們日常生活體驗與文物精神的連結。這支影片透過文物的視覺美與魅力底蘊，讓藝術不只是殿堂文物，更是心中能響起共鳴的音符、是我們日常生活中的片段時光，重溫曾在故宮展間體會的喜悅、平靜、與感動。

故宮「百年院慶形象影片」以獨特視角拍出絕美文物畫面。圖／取自故宮「百年院慶形象影片」

「故宮百年 一瞬留影－尋寶記」故宮照片募集活動即日起至2025年9月15日止，歡迎大家翻閱家庭相簿，投稿與故宮相關的老照片與故事，包括早年霧峰北溝時期、外雙溪院區風貌、參觀紀錄、展覽活動或文物記憶等。每張照片須附上文字說明，介紹拍攝背景、人物及回憶的意義，一起拼湊出故宮百年歷程中屬於全民的溫柔篇章。而故宮更提供投稿者豐富獎品，除前500件有效投稿皆可獲贈早鳥禮外，凡成功投稿者皆可參加抽獎，有機會獲得 Apple iPhone及故宮文創精選好禮，而若照片拍攝於 1990 年以前，更可加碼抽豪華酒店雙人住宿券!

故宮正館建築完工後之院區俯視（莊靈先生攝影）

北溝陳列室一景

1985年至善園完工_園區鳥瞰

1965年故宮博物院北部院區推出多項展覽，正式對外開放

2015_南部院區開幕啟用_園區鳥瞰

「故宮百年 一瞬留影－尋寶記」寓意每一張照片都是被時光封存的寶藏，透過募集重新被看見與珍藏，不論是耄耋長者的老照片，或是青年世代的兒時記憶，讓歷史存在於你我生活的記憶中，形塑跨世代的文化對話。透過民眾分享照片與故事，展現故宮社群參與的價值。期待透過此舉，讓文物藝術與回憶並陳、歷史與情感共鳴，讓故宮走入日常生活。照片將不只是靜止的影像，而是一座橋，串聯過去與現在，引領未來的觀眾在光影中感受百年呼吸。這些故宮照片與回憶，未來將做為故宮數位影像資料庫，共建故宮歷史。更多活動資訊詳見百年院慶故宮照片募集活動官網。

線上募集活動： 「故宮百年 一瞬留影－尋寶記」時間：2025年6月16日至2025年9月15日

對象：不限國籍與年齡，凡持有與故宮相關照片與故事之民眾皆可投稿。

投稿：請至故宮官網「百年院慶100+ 百年院慶故宮照片募集活動官網」填寫線上投稿表單並上傳照片電子檔。

照片：須與故宮有關之各種文物展覽、活動、建築、園林或風景景物等相關照片，照片須清晰足以辨識，不限尺寸，並以數位檔案方式投稿，可附上不超過300字的故事說明，介紹拍攝背景與個人回憶。 ★獎勵辦法：

․前500件有效投稿可獲贈早鳥禮 新臺幣100元超商電子禮券

․凡成功投稿者皆可參加抽獎，有機會獲得 Apple iPhone、iPad、AirPods Pro 2 等科技產品與故宮精選文創好禮

․若您的照片拍攝於 1990 年以前，更可加碼抽豪華酒店雙人住宿券

故宮百年 一瞬留影【尋寶記】 獎品圖-早鳥投稿禮 獎品圖-全民抽好禮