電影音樂會大爆發！從經典《鐵達尼號》到ACG《鬼滅之刃》《進擊的巨人》 盤點全台場次一次看

電影音樂會在臺灣迅速竄紅，尤其疫情後需求暴增，一方面反映觀眾對沉浸式體驗的渴望，另一方面也證明影視與音樂IP的強大影響力。這類型的演出最大賣點是將經典電影的大銀幕播放結合現場交響演奏，讓影像(完整電影或部份精華片段)、音樂與感官三位一體，創造更強烈的沉浸式體驗，升級情緒共鳴與影視觀影的臨場感。

當然電影音樂會不只是「聽音樂看電影」那麼簡單，還具有跨世代與跨領域的特點。喜歡古典音樂粉絲也可以是影迷，使得節目範圍也越來越廣泛，除了經典電影《鐵達尼號》《神鬼戰士》到近期熱門的《鬼滅之刃》《進擊的巨人》等等，營造出所謂的「回憶殺」，尤其近年ACG 主題音樂會竄紅，迅速打開年輕人市場，不少觀眾甚至 Cosplay 出席，現場氣氛熱烈宛如大型演唱會，有時甚至還會有特別嘉賓或現場即興安可曲等等節目彩蛋增色，這也是為什麼各地加演不斷、口碑越演越烈的原因。

以下琅琅悅讀盤點近期全台各地即將演出的電影音樂會或動畫配樂音樂會，從《鐵達尼號》到ACG熱門的《鬼滅之刃》《進擊的巨人》，邀清大家走進音樂廳，用不一樣的方式，感受獨特的電影，感受LIVE版的演奏魅力！

文章目錄 1. 《鐵達尼號電影音樂會》｜6/3-4臺中、6/8臺北

2. 《鬼滅之刃》動畫音樂會｜6/6-6/7臺北 、6/8臺南

3. 《宮崎駿動畫配樂II》交響音樂會｜即日起至9月北中南共16地演出

4. 《無限》ACG篇 ｜6/21高雄、12/6中壢

5. 《暮光之城》電影音樂會｜6/28-29臺北

6. 《美女與野獸》電影交響音樂會 ｜7/19臺中、7/20臺南、7/22臺北

7. 《神鬼戰士》電影音樂會｜8/12-8/13臺北

8. 《進擊的巨人》｜10/23台北，6/10起售

(依演出時間序，節目名｜演出時間｜地點）

1. 《鐵達尼號電影音樂會》｜6/3-4臺中、6/8臺北

圖／取自udn售票官網

橫掃奧斯卡11項大獎、風靡全球的經典鉅作《鐵達尼號》即將以音樂會形式感動再現！由TASO臺灣藝術家交響樂團演出，指揮呂景民領軍，結合大銀幕電影畫面與全場同步現場演奏，帶領觀眾重返這段橫跨階級與命運的淒美愛情旅程。

音樂由金獎作曲家詹姆斯．霍納創作，特邀原聲帶風笛演奏家Eric Rigler和英國女高音Eleanor Grant重現經典旋律〈My Heart Will Go On〉，只要風笛聲響起，現場感受直擊心靈，就能將人帶回最初觀影的感動！

端午連假首場演出已於高雄衛武營圓滿落幕，觀眾感動淚灑劇場，熱烈回響不斷。後續場次6/3–6/4臺中國家歌劇院、6/8臺北流行音樂中心持續盛大演奏中，誠摯邀請影迷與樂迷把握機會，共赴這場夢想之船的時空旅程。

＊主辦單位保留演出更動權

演出資訊： 《鐵達尼號電影音樂會》

時間：6/4(二) 臺中國家歌劇院；6/8(六) 臺北流行音樂中心

2. 《鬼滅之刃》動畫音樂會｜6/6-6/7臺北 、6/8臺南

圖／取自牛耳藝術官網

動畫音樂會再掀熱潮！亞洲首演《鬼滅之刃》動畫音樂會將於6月6日至8日，臺北、臺南兩地熱血展開！由國家交響樂團（NSO）15人編制現場演出，搭配大銀幕播映動畫經典片段，帶來視覺與聽覺的沉浸式感官體驗。

本次音樂會以《鬼滅之刃》第一季《竈門炭治郎：立志篇》原聲帶為主軸，包含〈紅蓮華〉、〈炭治郎之歌〉、〈兄妹之絆〉等人氣樂曲，全程約125分鐘（含中場休息），由音樂總監艾蜜莉·馬歇爾（Emily Marshall）領軍演出。

誠邀所有鬼滅迷一同穿上鬼殺隊制服、攜帶珍藏周邊，重返那段熱血與淚水交織的冒險旅程，親身感受每一次拔刀與每一聲吶喊的真摯張力！主辦單位MNA牛耳藝術表示，本節目為保護級影片，建議六歲以下兒童不宜觀賞，六歲至十二歲兒童需有大人陪同觀賞。

演出資訊： 《鬼滅之刃》動畫音樂會

時間：6/6 (五) 19:30 ；2025/6/7 (六) 14:30、19:30

地點：臺北國家音樂廳(臺北市中山南路21-1號 ) 時間：2025/6/8 (日) 15:00

地點：臺南文化中心(臺南市東區中華東路三段332號)

3. 《宮崎駿動畫配樂II》交響音樂會｜即日起至9月北中南共16地演出

圖／取自FB：狂美交響管樂團 Con Bello Symphonic Band

狂美交響管樂團最受歡迎的代表作強勢回歸！《宮崎駿動畫配樂II》交響音樂會將於2025年展開全臺巡迴，攜手導聆人楊小黎，精選《蒼鷺與少年》《龍貓》《神隱少女》《霍爾的移動城堡》等經典動畫原裝授權樂譜，再度奏響宮崎駿作品裡最動人的旋律。

本次音樂會由謝韋民指揮，結合燈光、視覺與完整導聆，邀你一起穿越動畫與配樂交織的魔法時空。大編制樂團現場演出，每一章旋律都牽動情感記憶，為粉絲帶來嶄新篇章。

2025巡演為全新製作，即日起至9月北中南共16地，逾20場巡迴演出，不同場次還將揭曉神秘嘉賓共演彩蛋曲目，絕對值得期待！曾錯過首演的觀眾，這次別再錯過——就讓音樂，喚醒你心底最深的童年悸動。

＊演出詳情與購票資訊請關注狂美官方平臺。

演出資訊： 狂美《宮崎駿動畫配樂II》交響音樂會｜2025全臺巡演，16地演出時間整理如下

📍臺北市中山堂中正廳｜6/7（六）14:30

📍彰化員林演藝廳表演廳｜6/8（日）、8/31（日）14:30

📍臺中國家歌劇院大劇院｜6/9（一）、6/10（二）19:30

📍屏東演藝廳音樂廳｜6/14（六）19:00

📍嘉義市文化局音樂廳｜6/15（日）14:30

📍中壢藝術館音樂廳｜6/20（五）19:30、6/21（六）14:30

📍臺灣戲曲中心大表演廳｜7/3（四）、7/4（五）19:30

📍臺南文化中心演藝廳｜7/6（日）14:30

📍衛武營國家藝術文化中心音樂廳｜7/19（六）14:30

📍基隆表演藝術中心演藝廳｜7/26（六）14:30

📍臺藝表演廳｜8/2（六）、8/3（日）14:30

📍桃園展演中心展演廳｜8/9（六）、8/10（日）14:30

📍臺中市中山堂｜8/15（五）19:30、8/16（六）、8/17（日）14:30

📍苗北藝文中心演藝廳｜8/29（五）19:30

📍嘉義縣表演藝術中心演藝廳｜9/13（六）14:30

📍雲林表演廳｜9/21（日）14:30



4. 《無限》ACG篇 ｜6/21高雄、12/6中壢

2025風動室內樂團《無限》ACG電玩動漫音樂會

風動室內樂團推出全新企劃《無限》ACG篇，將於2025年6月21日（六）13:30於高雄文化中心至德堂演出，帶領觀眾穿越動漫、漫畫與遊戲的音樂次元！本場精選《進擊的巨人》《鬼滅之刃》《航海王》《名偵探柯南》《薩爾達傳說》《我推的孩子》等經典名作配樂，結合管樂與現代聲響重編詮釋，打造充滿感動與驚喜的現場體驗。

風動擅長以創新形式呈現動漫音樂，透過音響與燈光設計、情感堆疊的演奏張力，讓每一段旋律都成為你心中難忘的場景召喚。現場歡迎觀眾穿上喜愛角色服裝，與風動一同享受熱情應援、沉浸式的 ACG 音樂饗宴！

演出資訊： 《無限》ACG篇｜風動室內樂團

時間：2025/06/21（六）13:30

地點：高雄文化中心至德堂(高雄市苓雅區五福一路67號) 時間：2025/12/6 (六) 19:30

地點：中壢藝術館音樂廳(桃園市中壢區中美路16號)

5. 《暮光之城》電影音樂會｜6/28-29臺北

圖／取自牛耳藝術官網

17年前風靡萬千少女的浪漫電影故事《暮光之城》來了！亞洲首場《暮光之城》電影音樂會將於2025年6月28日至29日在臺北國家音樂廳登場，沉浸式體驗結合電影全片播放與NSO國家交響樂團11人編制現場演出，帶你再次墜入那段關於命運、悸動與禁忌的愛戀。

由音樂總監艾略特・戴維斯（Elliot Davis）領軍演出，千盞燭光與夢幻舞臺交織，現場將同步演奏經典配樂，在光影與旋律中重現女主角貝拉與吸血鬼愛德華的心動瞬間。

特別加演場6月28日14:30加開，票券目前火熱售票中，票價自青年席300元起至3600元。演出總長約145分鐘，這一次，讓音樂與回憶再次證明：真愛，值得重看一次。

＊主辦單位MNA牛耳藝術保留節目異動權。

演出資訊： 《暮光之城電影音樂會》

時間：6/28(六)14:30、19:30；6/29(日)15:00

地點：臺北國家音樂廳(臺北市中山南路21-1號 )

6. 《美女與野獸》電影交響音樂會 ｜7/19臺中、7/20臺南、7/22臺北

迪士尼經典再現，童話中的旋律即將響起！真人版電影《美女與野獸》電影音樂會將於2025年7月19日臺中國家歌劇院、7月20日臺南文化中心、7月22日臺北國家音樂廳盛大登場，邀請觀眾走入燦爛不朽的音樂魔法世界。

本次演出由指揮鄭立彬領軍，攜手國立臺灣交響樂團（NTSO）現場同步演奏，全片英文發音、繁體中文字幕，並完整保留歌唱原聲與電影對白，帶來150分鐘無比華麗的視聽盛宴。

由艾瑪華森主演的這部真人版作品，搭配傳奇配樂大師亞倫・曼肯（Alan Menken）的全新改編與創作，將耳熟能詳的旋律再次點燃舞臺魔法。經典歌曲〈Beauty and the Beast〉將在交響樂中重現，讓觀眾在音符與故事交織中，回到心中那朵永不凋零的玫瑰。票價自青年席300元起，5/27MNA售票網甫剛開售，想要搶購最佳聆聽座位，一定要趁現在！

＊主辦單位保留節目與場次異動權。

演出資訊： 《美女與野獸電影音樂會》

時間：7/19(六)15:00 臺中國家歌劇院；7/20(日)15:00 臺南文化中心(臺南市東區中華東路三段332號)；7/22(二)19:30 臺北國家音樂廳(臺北市中山南路21-1號 )

票價：青年席300元起，5/27(二)中午12:00起於MNA售票網啟售

7. 《神鬼戰士》電影音樂會｜8/12-8/13臺北

圖／取自udn售票官網

史詩鉅作《神鬼戰士》將以電影音樂會形式震撼重現！2000年奧斯卡最佳影片由雷利・史考特執導，結合角鬥場生死搏鬥與人性掙扎，成為影史經典。配樂由漢斯・季默與麗莎・傑拉德攜手打造，融合磅礴交響與靈魂嗓音，主題曲〈Now We Are Free〉令人難以忘懷。

本場音樂會由英國指揮Benjamin Pope領軍，攜手臺北愛樂管弦樂團、青韵合唱團與葛萊美獎女歌手Ayana Haviv現場演出。超過百人編制同步電影全片播放，重現羅馬帝國的榮耀與悲壯。電影配樂、影像與現場聲響融合，打造沉浸式聽覺與情感體驗，邀你走進古羅馬的榮耀與復仇之路。

＊演出詳情與購票資訊敬請關注主辦單位公告。

演出資訊： 《神鬼戰士電影音樂會》

時間：8/12 (二) 19:30；8/13 (三)19:30

地點：臺北國家音樂廳(臺北市中山南路21-1號 )

8. 《進擊的巨人》｜10/23台北，6/10起售

獻出你的心臟！全台唯一《進擊的巨人》Beyond the Walls 世界巡演將於2025年10月23日臺北小巨蛋登場，首次結合搖滾樂隊與交響樂團的史詩演出，由長榮交響樂團、合唱團與日本原版Live Band共同打造沉浸式體驗。

本次演出由澤野弘之與山本康太親自監製，精選動畫中最具代表性的配樂，搭配震撼畫面，重現角色的信念與犧牲，帶來超越語言的感動衝擊。當〈Barricades〉、〈Call Your Name〉等經典旋律響起，粉絲將在音樂中重返牆內與牆外的世界。

節目全長約130分鐘，適合各年齡層觀賞。購票詳情請洽MNA牛耳藝術。

＊主辦單位保留節目與場次異動權。

演出資訊： 《進擊的巨人電影音樂會：Beyond the Walls 世界巡演》

時間：2025/10/23(四) 19:30

地點：臺北小巨蛋(台北市松山區南京東路四段2號)

預售：6/10 12:00開搶