故宮迎端午展演活動齊發！「眾神降臨」沉浸展與故宮南院「江戶浮世之美」最受期待

琅琅悅讀／ 國立故宮博物院
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：國立故宮博物院
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：國立故宮博物院

端午佳節即將到來，也代表熱辣辣的盛夏來臨，不妨於連假安排一趟清涼的知性博物館之旅。於連假期間除推出最新精彩數位展外，更有表演及手作，是您避暑好去處。

國立故宮博物院北部院區5月27日起推出「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」特展，以院藏開展，透過沉浸式空間、擴增實境與體感互動，邀請觀眾回到神話誕生的年代，見證眾神如何描繪宇宙的運行規律，並為社會制度賦予神聖的正當性。特展在古老敘事與當代視角之間遊梭，尋找秩序與創造力共存的可能性。讓神話不再只是遙遠的象徵，更成為我們面對未知未來的靈感泉源。

故宮北院5月27日起推出「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」特展

5月30日下午故宮推出《故宮仲夏樂》口琴音樂會，邀請深耕口琴樂界、國際知名的天狼星口琴樂團，用各式口琴演奏悅耳動聽的口琴六重奏。曲目亮點包括台灣作曲家李讓創作的《銀河之詩》系列，也帶來時下流行動畫樂曲及歌頌台灣各地風貌的環島樂章。而故宮現正展出中的「悅耳—傾聽畫裡的聲音」特展帶您欣賞以筆墨勾勒出的聲音意象畫境，精選描繪自然與人文聲音意境的「有聲」畫作，如「聽松」、「聽泉」、「聽雨」、「聽琴」等主題，邀請觀眾駐足傾聽畫裡的聲音。

5月30日故宮推出《故宮仲夏樂》口琴音樂會。

明 文徵明 聽泉圖

明 無款 月屋聽琴

當日(5月31日)來故宮可憑門票免費參加「乘龍船、遊故宮」端午節手作活動。故宮文物中有不少以端午節慶為主題的文物，如〈洋彩藍地百子龍舟圖雙耳瓶〉生動描繪孩童們在江面上舉行龍舟競賽的情景，故宮特別以雙耳瓶上的龍舟造型，轉化設計成為龍船摺紙，歡迎所有觀眾來故宮過端午，親手組裝龍舟、上色裝飾，完成後可放入應景的香包、端午避邪小物，或放上心愛的收藏公仔，一起乘龍船、遊故宮。

洋彩藍地百子龍舟圖雙耳瓶

故宮南部院區則於5月30日盛大推出「江戶浮世之美」特展，以南院所藏近百件江戶浮世繪名品為基礎，搭配向日本及國內各館商借展品，建構出江戶時期東京的繁華樣貌，展品涵蓋了屏風、手卷、版畫、繪本等多種形制，以「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」和「跨界交流」等四個單元呈現江戶生活魅力，是近年最不容錯過的浮世繪大展。

故宮南院5月30日盛大推出「江戶浮世之美」特展。

展演活動：

1. 「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」特展
時間：5月27日至8月31日
地點：北部院區　第一展覽區 105,107

2. 「故宮仲夏樂」口琴音樂會
時間：5月27日 15:00-16:00
地點：北部院區　正館B1大廳 免費聆聽

3. 「江戶浮世之美」特展
時間：5月30日至8月31日
地點：南部院區 101展室

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