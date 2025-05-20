高美館《行者十步：蔡明亮》沉浸展感受大師當代影像詮釋及「慢走」哲學

高雄市立美術館將上週六17日起至8月10日盛大推出展覽《行者十步：蔡明亮》。本展為高美館首次與國際名導蔡明亮合作，以《行者》系列電影為主軸，為該系列累積12年、完整10部影片集大成之呈現。展場結合紙張、鏡面與多媒體投影，打造沉浸式的視聽體驗。該展不僅延續蔡明亮從電影跨足美術館的10年實踐，更串連高雄市電影館及內惟藝術中心、國家影視聽中心、光點華山電影館、誠品電影院，透過電影馬拉松、展覽以及展期間講座與導覽活動，邀請全臺觀眾走進蔡明亮的當代影像世界。

高美館《行者十步：蔡明亮》展覽現場（林宏龍攝影）

高美館首次與蔡明亮合作 電影院、影展共同串聯助攻

高美館代理館長林羿妏表示，非常榮幸與蔡明亮導演團隊攜手呈現《行者十步：蔡明亮》一展，在高美館最具戲劇張力的兩座挑高展廳裡，蔡明亮以獨特的當代影像語言，將電影裡的時間性與美術館的空間性完美融合，打造具流動性、當代性與藝術性的冥想場域。高雄市電影館串連響應，5至8月也在內惟藝術中心推出「行者十步：蔡明亮」10+10專題影展，除《行者十步》電影馬拉松場、特選場播映外，亦策劃蔡明亮經典作品回顧與導演推薦電影精選；與此同時，美術館規劃多場系列推廣活動，期待觀眾自由緩步在美術館與電影院之間，親身感受蔡明亮的「慢走」哲學。

高美館《行者十步：蔡明亮》展覽現場（林宏龍攝影）

集12年作品大成！再次打破電影院與美術館界線

《行者》系列電影自2012至2024累積12年，走過8個城市，全系列10部作品包括：《無色》、《行者》、《夢遊》、《金剛經》、《行在水上》、《西遊》、《無無眠》、《沙》、《何處》、《無所住》，將於高美館以有別於影廳的展映方式呈現，提供觀眾切入影像的多重角度。此次在高美館的展覽中，除了將紙張作為電影銀幕外，展場內座椅則是蔡明亮珍藏多年的老戲院椅，他親筆抄寫的《金剛經》也將於展中呈現，並展出其逾10年來《行者》系列相關手稿、素描、文獻檔案，打破電影院與美術館的界線，讓觀眾遊走在影像、聲音、文字、紙張與畫作之間，凝視蔡明亮不設疆界的精神空間。

高美館《行者十步：蔡明亮》把《行者》系列10部作品視為有機體，透過光影、聲響與空間裝置，提煉行者的生命旅程。國家文化藝術基金會執行長李文珊說，蔡明亮導演多年來持續開創新的可能性，包含電影馬拉松計畫也在募資平台上熱烈地進行中，10部《行者》作品在此次高美館的展出以不同方式呈現，展中亦包含了過去在劇場中的創作元素，隨著場域的不同，也帶給觀眾全新的感受。

策展人孫松榮於高美館《行者十步：蔡明亮》開幕現場（林宏龍攝影）

策展人孫松榮指出，蔡明亮是一位多才多藝的創作者，最早從劇場開始，後來進入電影界。他以獨特的緩慢風格，已經在世界電影史上建立了獨特地位。《行者十步：蔡明亮》不只是導演身份上的一種轉變，也是一段新創作旅程的開始，這段旅程可以展場導演手寫的《金剛經》來說明他的創作思想：放下執著、看穿表象，從而追求內心的智慧和自由。蔡明亮拍攝《行者》系列的方式，不是靠劇情推動，而是用一種很慢、很靜的節奏，帶領觀眾去感受不同的情緒和感官體驗。他像是逆向而行的旅人，用慢來對照當今電影界普遍追求快速節奏的風潮。如果當初唐朝的玄奘不顧禁令，勇敢西行取經，那麼蔡明亮就是用影像當作經文，在電影、劇場、展覽等不同藝術領域之間穿梭。他跨越空間和媒介的限制，用他獨特的緩慢，走出一條讓人重新思考時間與觀看方式的行者之路。

蔡明亮於高美館為展覽《行者十步：蔡明亮》親手抄寫金剛經（林宏龍攝影）

蔡明亮於高美館《行者十步：蔡明亮》開幕現場（林宏龍攝影）

蔡明亮提到：「在這十幾年，我想自己在台灣做得很重要的一件事情，就是把美術館和電影院拉在一起。」出身自劇場、又是電影人的他，因電影免不了要顧慮市場，十分欣賞美術館的自由自在，所以他想到在美術館展出，從小小觀眾開始培養浸潤在美學中的質感與鑑賞能力。這次在高美館的展覽中，蔡明亮透過亞儂弘尚希的畫作作為影像的切割畫面，10部《行者》系列電影彷彿像是經淬鍊後的鑽石，觀眾走入展場，就如同站在行者之間。在展覽記者會上，他合作多年的演員李康生與亞儂也精心準備一段演出，在亞儂清唱的美好旋律中，李康生以行者的緩步慢行，帶領現場嘉賓一同揭開《行者十步》的展覽序幕。

演員李康生（右）與亞儂弘尚希（左）精心演出，帶領現場嘉賓一同揭開《行者十步：蔡明亮》展覽序幕（林宏龍攝影)

5月起多場活動與跨域講座陸續登場

高美館於展覽期間推出豐富的教育推廣活動，開幕首日5月17日下午1時30分舉辦「行者十部，行者十步」Gallery Talk，邀請策展人蔡明亮與孫松榮親自為觀眾導覽，分享蔡明亮導演持續創造電影與美術館對話的關鍵思考。並於6月21日規劃美術館夜行活動，展間於夜間開放，規劃蔡明亮及孫松榮擔綱「夜之啟蒙人」進行深度解說，並邀請演員李康生以「行者」之姿帶領參與者漫行，感受夜間美術館的獨特感官體驗。7月19日則規劃跨域講座「紅衣僧影－美術館一遊」，由臺南市美術館館長龔卓軍主持，邀請佛光緣美術館總館長如常法師與蔡明亮對談；隔日7月20日並將舉辦蔡明亮展覽專書簽書會。8月2日所辦之「與青少年對話－十步，慢行」對談則廣邀青少年觀眾與蔡明亮面對面交流，展開跨越世代的藝術對話。

高美館《行者十步：蔡明亮》一展由國藝會「視覺藝術策展專案」與麗寶文化藝術基金會、雀客國際股份有限公司、雄獅鉛筆廠股份有限公司、信源企業股份有限公司共同支持，打造在美術館中多層次的視聽場域，突破傳統電影播映的框架，架構出行者精神的朝聖之旅。展覽自5月17日起至8月10日於美術館104、105展覽室展出，更多展覽資訊與報名詳情，敬請鎖定高美館官網以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

蔡明亮於高美館《行者十步：蔡明亮》展覽現場（汯呄霖電影提供，許懷哲攝影） 蔡明亮於高美館《行者十步：蔡明亮》展場導覽（林宏龍攝影)

展覽資訊 展名：行者十步：蔡明亮

展期：2025.05.17 - 2025.08.10，每週二至週日09:30-17:30（週一休館）

地點：高雄市立美術館104、105展覽室 【推廣活動資訊】 美術館夜行｜鏡花水月後的行者三生

時間：6.21（六）19:00-21:00

夜之啟蒙人：蔡明亮／藝術家、策展人 & 孫松榮／策展人

身體帶領：李康生／演員

地點：104-105展覽室

費用：750元

人數：40人（高美館官網報名） 跨域講座｜紅衣僧影－美術館一遊

時間：7.19(六) 14:00-15:30

講者：如常法師／全球27所佛光緣美術館總館長 & 蔡明亮／藝術家、策展人

主持：龔卓軍／臺南市美術館館長

地點：B1演講廳

人數：350人（預先報名） 《行者十步：蔡明亮》展覽專書簽書會

時間：7.20(日) 14:00-15:30

主講：蔡明亮／藝術家、策展人

地點：104展場平台 Gallery talk｜與青少年對話－十步，慢行

時間：8.2(六) 14:00-16:00

講者：蔡明亮／藝術家、策展人

地點：B1演講廳

人數：350人（高美館官網報名） 注意事項：

►除高美館夜行需付費參與，其餘活動皆免費參加；入館辦法依據高美館假日參觀規範購票入場，符合免票資格者請備妥相關證件驗證入場。

►備註：限定人數者需事先報名，開放報名時間陸續公告。高美館保留最終修改、變更、活動解釋之權利。

高美館《行者十步：蔡明亮》開幕現場嘉賓大合影，左起為高師大跨藝所所長蔡佩桂、佛光緣美術館總館長如常法師、高美館代理館長林羿妏、策展人孫松榮、演員亞儂弘尚希、藝術家暨策展人蔡明亮、演員李康生、國藝會執行長李文珊、高雄市電影館館長黃晧傑、雀客國際酒店南區經理葛欣怡、韓國全州影展策展人文晟炅、公視節目部戲劇組組長李淑屏（林宏龍攝影）