518國際博物館日／跳入藝術世界！兒美館以劇團帶領 精彩活動等你來

在5月18日國際博物館日，桃園市立美術館轄下的桃園市兒童美術館將為大家帶來一場獨特的藝術體驗。當天將由「故事從『不見的秋天』開始」展的策展團隊——InTW舞影工作室，帶來當代舞蹈演出《A Promised Land》，邀請大小朋友一起沉浸在舞蹈表演帶來的想像世界，跟著舞者遊走在美術館內外空間，享受不一樣的參觀體驗。同時，回應國際博物館日主題，博物館作為塑造永續和具包容性社群的積極角色，也將由參展團隊思樂樂劇場帶領「陂塘系列創作工作坊」最終回「陂塘未來式」創作工作坊。

桃園市立美術館的建設工程持續進行中，兩館之間的空橋已逐漸成形，作為臺灣六都最年輕的城市，期盼將藝術融入民眾的日常生活。在5月18日國際博物館日，舞者們將沿著白色步道翩翩起舞，回應建築的設計語彙，透過舞蹈創造另一種自由穿梭的藝術景觀，展現出豐富的能量。這次表演旨在重新詮釋觀看的體驗，帶領觀眾打破美術館傳統的空間視角，激發更多藝術創作的可能性。

桃園市立美術館工程外觀（桃園市立美術館提供）

另外，由擅長以戲劇推動公民教育的思樂樂劇場所帶領的「陂塘未來式」工作坊，是這次陂塘系列工作坊的最後一堂課，工作坊將透過肢體開發及合作練習活動，引領親子創意發想「氣候變遷下的生態與人類生活」，進一步思考並創作呈現「希望陂塘的未來會變成什麼樣子」。此活動採事前報名制，歡迎有興趣的大小朋友踴躍參與。

目前，桃園市兒童美術館推出三檔精彩的展覽和主題書展，包括「故事從『不見的秋天』開始」展、「繪本𨑨桃樂陶陶—桃源文化繪本走讀散策」展，以及「什麼都有便利商店」春季主題書展。這些展覽因應4月兒童節同步開展，透過多樣的藝術形式和美感媒介，引導大小朋友在藝術中探索生活與文化的多樣風貌。

5月18日（星期日）博物館日當天，桃園市兒童美術館將開放免費入館，誠摯邀請所有大小朋友一同來體驗表演與創所帶來的愉悅，共度美好的藝術時光。更多展覽與活動的詳情，請至桃園市立美術館官網或桃園市兒童美術館臉書查詢。期待您的參與，讓我們一起享受藝術的魅力！

民眾參觀（桃園市立美術館提供） 民眾參觀（桃園市立美術館提供）

【場館資訊】 桃園市兒童美術館 場館地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號 開放時間：週三至週一09:30-17:00(週二休館) 門票資訊：未滿18歲及65歲以上免費參觀。全票100元，優待票50元，20張以上購票可享團體優惠。優待及免票資格詳官網(https://tmofa.com/art00wbQqe)。 ※ 518博物館日免費參觀 ※