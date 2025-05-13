518國際博物館日／跳入藝術世界！兒美館以劇團帶領 精彩活動等你來

琅琅悅讀／ 桃園市立美術館
《A Promised Land》（InTW舞影工作室提供）
《A Promised Land》（InTW舞影工作室提供）

在5月18日，桃園市立美術館轄下的將為大家帶來一場獨特的藝術體驗。當天將由「故事從『不見的秋天』開始」展的策展團隊——InTW舞影工作室，帶來當代舞蹈演出《A Promised Land》，邀請大小朋友一起沉浸在舞蹈表演帶來的想像世界，跟著舞者遊走在美術館內外空間，享受不一樣的參觀體驗。同時，回應國際博物館日主題，博物館作為塑造永續和具包容性社群的積極角色，也將由參展團隊思樂樂劇場帶領「陂塘系列創作工作坊」最終回「陂塘未來式」創作工作坊。

桃園市立美術館的建設工程持續進行中，兩館之間的空橋已逐漸成形，作為臺灣六都最年輕的城市，期盼將藝術融入民眾的日常生活。在5月18日國際博物館日，舞者們將沿著白色步道翩翩起舞，回應建築的設計語彙，透過舞蹈創造另一種自由穿梭的藝術景觀，展現出豐富的能量。這次表演旨在重新詮釋觀看的體驗，帶領觀眾打破美術館傳統的空間視角，激發更多藝術創作的可能性。

桃園市立美術館工程外觀（桃園市立美術館提供）

另外，由擅長以戲劇推動公民教育的思樂樂劇場所帶領的「陂塘未來式」工作坊，是這次陂塘系列工作坊的最後一堂課，工作坊將透過肢體開發及合作練習活動，引領親子創意發想「氣候變遷下的生態與人類生活」，進一步思考並創作呈現「希望陂塘的未來會變成什麼樣子」。此活動採事前報名制，歡迎有興趣的大小朋友踴躍參與。

目前，桃園市兒童美術館推出三檔精彩的展覽和主題書展，包括「故事從『不見的秋天』開始」展、「繪本𨑨桃樂陶陶—桃源文化繪本走讀散策」展，以及「什麼都有便利商店」春季主題書展。這些展覽因應4月兒童節同步開展，透過多樣的藝術形式和美感媒介，引導大小朋友在藝術中探索生活與文化的多樣風貌。

5月18日（星期日）博物館日當天，桃園市兒童美術館將開放免費入館，誠摯邀請所有大小朋友一同來體驗表演與創所帶來的愉悅，共度美好的藝術時光。更多展覽與活動的詳情，請至桃園市立美術館官網或桃園市兒童美術館臉書查詢。期待您的參與，讓我們一起享受藝術的魅力！

民眾參觀（桃園市立美術館提供）
民眾參觀（桃園市立美術館提供）

【場館資訊】

桃園市兒童美術館

場館地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號

開放時間：週三至週一09:30-17:00(週二休館)

門票資訊：未滿18歲及65歲以上免費參觀。全票100元，優待票50元，20張以上購票可享團體優惠。優待及免票資格詳官網(https://tmofa.com/art00wbQqe)。

※ 518博物館日免費參觀 ※

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