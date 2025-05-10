高美館《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》回顧10年靈性奇幻的創作之路

高雄市立美術館（下稱高美館）即將於5月10日推出創作論壇《繁花夢露——張立曄的靈光樂園》，呈現藝術家張立曄紛呈多彩又帶著樸拙童趣的繪畫與雕塑創作。他運用光與色彩，加上自由奔放的原生圖像，以「萬物有靈」的概念創造出百花齊放、飛禽走獸紛紛來聚的永恆樂園，邀請觀眾一同走進藝術家內心的幻境花園，感受與自然靈光共舞的瞬間。

高美館《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》主視覺（圖片提供：高美館）

高美館代理館長林羿妏表示，為鼓勵多元文化交流與創意思維，高美館自 1997 年開辦「創作論壇」徵選計畫邀請專業策展人提案。本展由策展人黃志偉策劃，以「繁花夢露」為題，呈現藝術家張立曄畫作中花花世界的華麗與轉瞬，完整回顧他近十年來夢幻繽紛且富含生命力的作品。除了展出90年代報紙插畫，更是首次在高美館完整展出以24張畫幅100號的大尺寸作品結構成24小時的〈一天〉大型創作計畫，在圓形的沉浸式空間感受日復一日重複輪轉的「一天」新樂園，以及每「一時」不同的神祕光景。

策展人黃志偉說，張立曄非美術科班的背景讓他的作品展現更多的自由度與原始童真。以天真與充滿幻想的方式，將原生藝術（Art Brut）的樸素色彩與無窮想像力烙印在創作裡，成就出扭曲變形且層次細膩的圖像風格。創作脈絡從早年真實記錄藝術家所處的苦澀生命及對臺灣土地環境的關懷，在解嚴之後逐漸轉向與家庭的深度連結，以自然萬物皆有靈性的宇宙觀，描述各種異形精怪，營造仙境般的世外桃源之景。張立曄以獨特的原生藝術筆觸與澀拙風格，在當代藝術中開拓出一條靈性且奇幻的創作之路。

高美館《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》展場一隅（圖片提供：高美館） 高美館《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》展出大型雕塑作品〈百花樹〉（圖片提供：高美館） 〈一天〉大型創作計畫呈現「一天」每「一時」不同的神祕光景（圖片提供：高美館）

張立曄出生於嘉義，從小喜歡畫畫塗鴉，曾考上美術學系卻因家人反對而改為就讀東吳大學社會學系，即便如此他仍背著家人以自學的方式持續作畫，曾為各大報副刊繪製插畫長達10年。早年作品「自畫像」、「社會邊緣人」系列以社會關懷出發，描繪社會邊緣人與弱勢族群，之後則以「檳榔西施」、「土石流」系列作品表達他對少女身體色情化及生態危機問題的批判。近年創作「蝴蝶人」、「生命樹」、「萬物有靈」、「靈光」等系列轉向對個人內在潛意識的深層觀照，把藝術家自身視為一個小宇宙，以包羅萬象的大自然元素重組內心山水。張立曄表示，特別喜歡「靈光」的意涵，身處科技社會的人們需要回到更原始的狀態，重新與自然連結，就像為自己不時的充電。

張立曄，2016，45 X 45cm，壓克力、畫布。（圖片提供：高美館） 張立曄，蝴蝶人，2014，112ｘ145cm （圖片提供：高美館）

《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》將於2025年5月10日（六）下午2:30舉行開幕儀式，之後接著辦理「論壇你我他」講座，與談人包括藝術家張立曄、策展人黃志偉、導演黃明川及台南應用科技大學美術系專任副教授黃文勇。6月28日（六）下午2:30在高美館4樓展覽室舉辦簽書座談會，由策展人黃志偉主持，邀集藝術家張立曄、藝術家洪易及作家朱恩伶與民眾進行對談。本展自5月10日至8月17日於高美館4樓展覽室展出，更多展覽與推廣活動資訊，請至高美館網站（www.kmfa.gov.tw）或臉書專頁、Instagram「高雄市立美術館」查詢。

張立曄90年代插畫作品及插畫剪報（圖片提供：高美館） 高美館《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》展場一隅（圖片提供：高美館） 高美館《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》展場一隅（圖片提供：高美館）