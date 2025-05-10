130週年紀念展「寫生的故事」臺史博500件陳澄波文物 超越美術史傳統印象

琅琅悅讀／ 國立臺灣歷史博物館
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：臺史博
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：臺史博

2025年是誕辰130週年紀念，國立臺灣博物館與陳澄波文化基金會、中央研究院臺灣史研究所攜手合作推出「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，有別於以往悲情的視角，而是以「寫生」為核心概念，揭示陳澄波精彩且充滿生命力的一生，以及這位幽默風趣、積極貢獻於社會的一面。

本次特展是首度有系統且大規模的展出陳澄波家屬慷慨捐贈予逾500件文物，包括陳澄波遺書、受害衣物、遺照玻璃底片與照片等二二八事件重要文物，是少見的完整展出。此外，本次特展扣緊陳澄波與其家人，尤其是其妻張捷，因此展出了描繪人物、家與家庭主題的油畫、速寫及膠彩畫等，包括《自畫像》、《我的家庭》、《小弟弟》、《祖母像》、《初秋》及《千古不休》等，透過畫作與文物的對話，期盼帶領觀眾一同探索這個藝術家庭，領略時代氛圍。而陳澄波精彩的寫生作品，如《嘉義街景》，也在展出之列。

5月7日開幕典禮除了多位貴賓親臨現場，更邀請到臺灣獨立樂團青虫aoi獻唱《慢且》，這首歌詞傳遞了張捷的遭遇及堅強的承擔與智慧，在主唱動人的歌聲中為特展揭開序幕。

臺灣獨立樂團青虫aoi獻唱。圖／國立臺灣歷史博物館

政務次長王時思表示，文化部於2018年提出「重建臺灣藝術史」計畫，今年接續展開「重建臺灣藝術史2.0」，經由系統性整理、保存珍貴的創作與物件，讓大家感受這片獨特的土地及文化，也期盼更多人參與，並且更有直視過去歷史的勇氣與力量。透過臺史博的這次特展，除了看見陳澄波與張捷充滿生命力的物件以外，還有陳澄波家屬之間的相互扶持、對社會的關懷，以及面對艱困命運時仍然堅定前行的勇氣，更重要的是藉由陳澄波家屬所保存的文物與畫作，看見那個年代臺灣人的多彩與生命力，也更加讓我們了解什麼是屬於臺灣自己的故事。

陳澄波家人的畫作能感受到一家人濃厚的情感。圖／國立臺灣歷史博物館
「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展即日起至2026年3月1日。圖／國立臺灣歷史博物館

臺史博館長張隆志表示，本次展覽是臺史博繼去年「跨．1624：世界島臺灣」之後的年度大展，紀念陳澄波冥誕「百三接力」的館際合作，以及正式啟動「第二期擴建」計畫後的首檔特展。策展團隊結合珍貴畫作、文物書信及影音科技，超越美術史的傳統視野，翻轉政治史的刻板印象，重新認識畫家創作的才華與熱情，妻子藏畫的深情與堅毅，三代家族的協力與奮鬥，進而共創未來新時代。

陳澄波遺書首次完整展出。圖／國立臺灣歷史博物館
現場互動體驗可仔細欣賞陳澄波在外奔波，持續寄回許多給家人的書信。圖／國立臺灣歷史博物館

陳澄波文化基金會董事長陳立栢在感性致詞中，分享他與祖母張捷生活的溫馨回憶，以及多年來守護推動陳澄波畫作的甘苦經驗，更強調作為受難者家屬對於轉型正義的深切期待。他身為陳澄波的後代，感謝臺史博多年來的收藏與策展團隊的努力，更希望本次特展能吸引年輕世代重新認識台灣的歷史時代與社會。

本次展覽以「由死到生」，從「隱藏到再現」的敘事軸線，分為6大單元，第一單元「生命之章」，從陳澄波的自畫像、遺書與遺照等，探索他對藝術的熱情追求與生命終點；第二單元「半樓仔頂的秘密」，展示張捷秘密收藏的空間與物件；第三單元「超級藏家——張捷」，展現張捷的成長歷程；第四單元「咱的家庭」探索張捷與陳澄波共組家庭的歲月與真摯情感；第五單元「街道上的畫家」帶領觀眾進入陳澄波作為畫家的交遊互動；最後，「為世界留下的」單元，引導觀眾思考個人留存與歷史的關係。展覽也特別打造張捷收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」，讓觀眾能親身體驗張捷當時所面臨空間窘迫、環境潮濕與蟲害等困境，也讓觀眾更能具體瞭解這批臺灣的重要文化資產，是如何被保存下來。

「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」即日起至2026年3月1日於展示教育大樓4樓第2特展室展出，2025年8月31日前憑國立臺灣博物館「走揣・咱的所在」特展展期內鐵道部園區門票／四館聯票票根，可享臺史博免票入館。後續配合展覽將舉辦相關活動，詳細資訊請關注臺史博官網臉書，歡迎民眾踴躍參加。

展場結合互動影音科技，透過多元的方法認識展覽。圖／國立臺灣歷史博物館
展場結合互動影音科技，透過多元的方法認識展覽。圖／國立臺灣歷史博物館

【寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景】特展
展覽日期：2025年5月7日至2026年3月1日
開放時間：週二至週日09:00-17:00（每週一公休，逢國定假日、政府公告之天然災害停止上班日或活動則另於官網公告）
展覽地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室（臺南市安南區長和路一段250號）

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