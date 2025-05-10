130週年紀念展「寫生的故事」臺史博500件陳澄波文物 超越美術史傳統印象

2025年是陳澄波誕辰130週年紀念，國立臺灣歷史博物館與陳澄波文化基金會、中央研究院臺灣史研究所攜手合作推出「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，有別於以往二二八事件悲情的視角，而是以「寫生」為核心概念，揭示陳澄波精彩且充滿生命力的一生，以及這位藝術家幽默風趣、積極貢獻於社會的一面。

本次特展是首度有系統且大規模的展出陳澄波家屬慷慨捐贈予臺史博逾500件文物，包括陳澄波遺書、受害衣物、遺照玻璃底片與照片等二二八事件重要文物，是少見的完整展出。此外，本次特展扣緊陳澄波與其家人，尤其是其妻張捷，因此展出了描繪人物、家與家庭主題的油畫、速寫及膠彩畫等，包括《自畫像》、《我的家庭》、《小弟弟》、《祖母像》、《初秋》及《千古不休》等，透過畫作與文物的對話，期盼帶領觀眾一同探索這個藝術家庭，領略時代氛圍。而陳澄波精彩的寫生作品，如《嘉義街景》，也在展出之列。

5月7日開幕典禮除了多位貴賓親臨現場，更邀請到臺灣獨立樂團青虫aoi獻唱《慢且》，這首歌詞傳遞了張捷的遭遇及堅強的承擔與智慧，在主唱動人的歌聲中為特展揭開序幕。

臺灣獨立樂團青虫aoi獻唱。圖／國立臺灣歷史博物館

文化部政務次長王時思表示，文化部於2018年提出「重建臺灣藝術史」計畫，今年接續展開「重建臺灣藝術史2.0」，經由系統性整理、保存珍貴的創作與物件，讓大家感受這片獨特的土地及文化，也期盼更多人參與，並且更有直視過去歷史的勇氣與力量。透過臺史博的這次特展，除了看見陳澄波與張捷充滿生命力的物件以外，還有陳澄波家屬之間的相互扶持、對社會的關懷，以及面對艱困命運時仍然堅定前行的勇氣，更重要的是藉由陳澄波家屬所保存的文物與畫作，看見那個年代臺灣人的多彩與生命力，也更加讓我們了解什麼是屬於臺灣自己的故事。

陳澄波家人的畫作能感受到一家人濃厚的情感。圖／國立臺灣歷史博物館 「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展即日起至2026年3月1日。圖／國立臺灣歷史博物館

臺史博館長張隆志表示，本次展覽是臺史博繼去年「跨．1624：世界島臺灣」之後的年度大展，紀念陳澄波冥誕「百三接力」的館際合作，以及正式啟動「第二期擴建」計畫後的首檔特展。策展團隊結合珍貴畫作、文物書信及影音科技，超越美術史的傳統視野，翻轉政治史的刻板印象，重新認識畫家創作的才華與熱情，妻子藏畫的深情與堅毅，三代家族的協力與奮鬥，進而共創未來新時代。

陳澄波遺書首次完整展出。圖／國立臺灣歷史博物館 現場互動體驗可仔細欣賞陳澄波在外奔波，持續寄回許多給家人的書信。圖／國立臺灣歷史博物館

陳澄波文化基金會董事長陳立栢在感性致詞中，分享他與祖母張捷生活的溫馨回憶，以及多年來守護推動陳澄波畫作的甘苦經驗，更強調作為受難者家屬對於轉型正義的深切期待。他身為陳澄波的後代，感謝臺史博多年來的收藏與策展團隊的努力，更希望本次特展能吸引年輕世代重新認識台灣的歷史時代與社會。

本次展覽以「由死到生」，從「隱藏到再現」的敘事軸線，分為6大單元，第一單元「生命之章」，從陳澄波的自畫像、遺書與遺照等，探索他對藝術的熱情追求與生命終點；第二單元「半樓仔頂的秘密」，展示張捷秘密收藏的空間與物件；第三單元「超級藏家——張捷」，展現張捷的成長歷程；第四單元「咱的家庭」探索張捷與陳澄波共組家庭的歲月與真摯情感；第五單元「街道上的畫家」帶領觀眾進入陳澄波作為畫家的交遊互動；最後，「為世界留下的」單元，引導觀眾思考個人留存與歷史的關係。展覽也特別打造張捷收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」，讓觀眾能親身體驗張捷當時所面臨空間窘迫、環境潮濕與蟲害等困境，也讓觀眾更能具體瞭解這批臺灣的重要文化資產，是如何被保存下來。

「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」即日起至2026年3月1日於展示教育大樓4樓第2特展室展出，2025年8月31日前憑國立臺灣博物館「走揣・咱的所在」特展展期內鐵道部園區門票／四館聯票票根，可享臺史博免票入館。後續配合展覽將舉辦相關活動，詳細資訊請關注臺史博官網及臉書，歡迎民眾踴躍參加。

展場結合互動影音科技，透過多元的方法認識展覽。圖／國立臺灣歷史博物館 展場結合互動影音科技，透過多元的方法認識展覽。圖／國立臺灣歷史博物館