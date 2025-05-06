北美館被毛孔地景佔據！2024第12屆X-site計畫「毛孔城市－佔領計畫」探討永續環境

臺北市立美術館（北美館）主辦之第12屆「X-site計畫」即日起正式開展，2025 X-site計畫聚焦於永續發展，鼓勵團隊從創作主題至製作工法納入綠色減碳規劃，實踐循環思維的永續行動，為廣場注入兼具創新與環境意識的能量。本屆首獎團隊「表層工作室」以《毛孔城市－佔領計畫》為題，從都市熱島效應出發，打造融合藝術與地景的實驗場域，思索氣候變遷對城市與人類生活所帶來的影響。

隨著都市熱島效應逐年加劇，高溫以悄無聲息的方式滲入日常，影響人們在公共場域中的移動與停留路徑，隨著體感適應的極限，人的行動亦逐步發生著變化。面對這樣的環境挑戰，由高偉恩與譚宇宏於2024年組成的「表層工作室」，嘗試在建築與環境之間尋求可親性的邊界。團隊跨足建築藝術、工業設計、城市議題及永續環保等領域，以建築地景的手法回應熱島議題，提出調節公共空間與環境的溫度差異，重新定義現代人與城市之間的互動關係。

表層工作室」團隊合影，（左）高偉恩、（右）譚宇宏。圖像由臺北市立美術館提供

《毛孔城市－佔領計畫》將 「佔領」 拆解為三個層次：鋪面質變、毛孔介入及微氣候。團隊以人體基本的散熱機制擬態於地表，藉由大範圍的擴張網隱喻表層皮膚，再佈滿142座象徵性的「毛孔」裝置，透過噴霧模擬人體流汗散熱的過程，為灼熱地表釋放蓄積熱能。從實體裝置到無形的水霧、空氣和光影，營造出具有「呼吸感」的微氣候場域，水霧輕觸肌膚，微涼感隨即擴散，緩解熱氣滯留並改變廣場溫度，喚醒觀眾對城市熱環境的感知與共存關係的反思。

「表層工作室」，《毛孔城市－佔領計畫》擴張網細節圖。圖像由臺北市立美術館提供 「表層工作室」，《毛孔城市－佔領計畫》擴張網細節圖。圖像由臺北市立美術館提供

本計畫有別於過往X-site著重在單一建築量體或物件的形式，此次作品利用小型物件構成的大尺度格網系統，創造出有密度、有節奏的空間經驗；亦嘗試改變廣場地面材質，選用輕質通透的擴張網及耐重堅固的骨料等常用建材，以非破壞性的組裝方式，鋪設兼具韌性與支撐力的地表結構。當觀者行走在其上時，能感受到地坪彈性起伏的變化，亦透過擴張網孔洞隱約感知原廣場地表的紋理與質地，在不同尺度下建立身體與場域之間的親密關係。與此同時，在設計上盡可能保持材料原有的尺寸與形貌，降低裁切及耗材浪費，提升循環利用的機會，更賦予展後持續使用的可能。

此外，本屆團隊將低耗能與減碳納為製程考量，噴霧裝置採用工業與消費者回收鋁材，轉化為兼具照明功能的街道家具，並以模組化的形式運用3D列印模具鑄造，不僅降低模具成本，亦提升量產彈性。在展期結束後，噴霧裝置也可完整拆卸並重複組裝，成為他案的裝置藝術、景觀照明等元件，甚至可以重新被回收製作為鋁錠原料，重新轉化為其它物件。藉此減少耗材對於環境的負荷與提升在地回收材料利用率，建構出友善環境的循環關係。

《毛孔城市－佔領計畫》，透過鋪面、物件佔領整個廣場，打開新的場域體驗。圖像由「表層工作室」團隊與臺北市立美術館提供。 《毛孔城市－佔領計畫》_噴霧裝置佔領北美館廣場示意圖。圖像由「表層工作室」團隊與臺北市立美術館提供。

北美館自2014年啟動X-site計畫，歷年來已支持許多新銳建築與藝術團隊實踐創作計畫，成為臺灣深具開放性、實驗性與培育中青世代的重要平台。自計畫初始，北美館即關注永續概念，鼓勵歷屆團隊逐步深化對環境議題的回應與實踐，並持續推動當代藝術與建築的跨域結合，激發公眾對公共空間、城市環境與人類發展等議題的探討與想像。今年X-site更積極回應當代對環境議題的關注，團隊表示：「本計畫中藉由這種體驗式的介入，讓廣場不再僅是物理空間場域，更成為討論和感知都市氣候問題的平台，使民眾重新連結自身與城市景觀的關係。」

「表層工作室」，《毛孔城市－佔領計畫》外觀圖。圖像由臺北市立美術館提供

北美館將於展期間亦推出一系列以身體的「清熱解毒」與感官的「修復療癒」為核心之公眾活動，由「聲音作為氣候之耳」、「身體作為氣候感知器」兩個面向出發，透過聲響、瑜伽、冥想練習、草藥調理工作坊的感知實踐，身體對城市氣候變遷的感知練習，邀請觀眾重新開啟自身與城市及氣候共存的修復關係。相關展覽及活動資訊請關注北美館官方網站或社群平台（Facebook /Instagram）。

毛孔城市－佔領計畫 | 霧中之境：夜光靜心 × 水晶聲波浴 | 2025 X-site公眾計畫。圖／由臺北市立美術館提供 毛孔城市－佔領計畫 |毛孔深呼吸：熱汗排毒瑜伽 ｜2025 X-site公眾計畫 。圖／由臺北市立美術館提供 毛孔城市－佔領計畫 |〈毛孔幻霧〉聲音工作坊｜2025 X-site公眾計畫 。圖／由臺北市立美術館提供

2025年第12屆X-site計畫 ▍首獎作品 作品名稱：《毛孔城市－佔領計畫》（The Pore Landscape Project） 展出日期：2025/05/03（六）- 2024/07/13（日） 展出地點：臺北市立美術館戶外廣場 https://reurl.cc/7Kd9Ly ▍團隊簡介 團隊名稱：表層工作室（Studio Superficial） 表層工作室由兩位好友於2024年發起，跨足建築、工業設計、社會設計、城市議題及藝術領域，以 建築地景創作為手法，介入地表層與城市之間，探索公共空間的可能性，打開生活場域的想像。 團隊成員：高偉恩、譚宇宏 ▍本屆評審委員團 評選團代表：（依據姓氏筆畫排列） 楊家凱 / 臺灣餘弦建築師事務所協同主持建築師 評選團委員： 王俊傑 / 前臺北市立美術館館長 吳漢中 / 社計有限公司總監 張清華 / 九典聯合建築師事務所主持建築師 莊 普 / 藝術家 梁豫漳 / 實踐大學建築設計系兼任副教授、中華民國都市設計學會理事長、禾磊建築主持人 熊思婷 / 臺北市立美術館教育服務組組長

2024第12屆X-site計畫「毛孔城市－佔領計畫」即日起至7月13日在北美館廣場前展出。