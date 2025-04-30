台灣街頭藝術創作黑雞先生免費個展 《WEIRDLAND》5/22起探索日常荒誕與奇想
風格鮮豔搶眼的街頭藝術創作者「黑雞先生」個展來了，自5月22日至7月13日日向大眾免費開放參觀。本次展出以《WEIRDLAND》為題，濃縮了近年來的生活苦悶與愛恨情仇，腦內小宇宙以奇怪的方式爆發，以幽默、超現實的視覺語言，建構了一個奇異又溫柔的圖像世界，邀請大家在奇想中探索日常荒誕及易忽略的真實。
以《愛莉絲夢遊仙境》為靈感
本次個展名稱取樣自知名文學作品「愛莉絲夢遊仙境(Alice in Wonderland)」，故事中，愛莉絲意外掉進了夢幻世界，進而引發出了一連串的奇幻旅程。
在日常生活與女兒的對話中，得知她們在觀看我的作品時總是感到很「奇怪」，對於畫面中每一個元素構成總是充滿了疑問與想像，也有屬於她們的創意解讀，整個觀看過程就像是一種奇怪的仙境旅行，也因此催生了這個展覽的許多想法。
這次展覽承襲了過往的創作脈絡，讓黑雞宇宙中的各式角色將日常生活以一種莫名其妙的方式呈現，這些荒誕，其實都是你我熟悉的真實，只是我們平常裝作沒看見。
《WEIRDLAND》看起來像是一場胡鬧，但仔細看，你會發現裡面其實藏著一種很誠實的、幾乎老派的情感—對家庭的依戀、對社會的疼惜、以及誠實面對自我的真誠。正邀請大家一起走進這個怪奇國度，放下框架與理性，以輕鬆的態度去觀看黑雞宇宙，也觀看自己。
藝術家簡介：
黑雞先生 (Mr.OGAY)
來自台灣的街頭藝術創作者,自詡為充滿愛的憤怒青年，喜愛旅行至世界等地進行塗鴉創作，筆下多以衣不蔽體的裸男為主，2000 年接觸塗鴉藝術至今，作品遍佈各地，也因此成為台灣塗鴉史上被民眾檢舉次數最多的藝術家。
黑雞先生認為，創作是一種誠實面對自我的方式,基於對這片土地的關懷，作品中處處可見針對時事的強力批判，直接不做作、言詞犀利卻又令人難以反駁，以幽默的手法來喚醒人們心中對慾望的渴求及尊重，及對世俗虛假偽善的道德觀作出一番嘲諷，將「醜陋」視為語彙，發展出屬於自身的一套創作模式，並藉由作品重新詮釋與體制、社會議題、人與環境的相互關係，試圖顛覆人的既有價值觀，排除外在表像，從另一角度來思索人事物的內在本質。
展覽資訊：
《WEIRDLAND》黑雞先生個展
時間丨2025年5月22日（四）–7月13日(日) 11:00-19:00，週一休館
地點丨藝星藝術中心（地址：台北市大安區敦化南路二段63巷53弄9號）
開幕｜5/24(六) 18:00
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