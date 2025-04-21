采林藝術 TsaiLin Gallery 免費展覽：康樂「放逐」解構精神流放與身份迷霧

成立於2025 年春季，采林藝術 TsaiLin Gallery 四月份正式開幕，呈獻新興藝術家康樂個展「放逐」作為首展，自 4 月 15 日至 5 月 11 日向公眾開放。坐落於大直這一畫廊匯聚的藝文樞紐，采林以「放逐」開啟其旅程，聚焦精神上的流放、身份的迷失與權力的抵抗，通過康樂的多媒介創作，探索全球化與當代社會中的個體掙扎。

采林藝術由年僅26歲的藝術圈新銳林榆采打造，選址大直呼應其濃厚的藝文生態，強化該區域的文化版圖。藝廊負責人林榆采說：「我們期待為新銳藝術家打造一個能被看見的平台，『采林』是個無論脆弱還是野心都可以閃閃發亮的空間。」她表示，與實踐大學比鄰的采林藝術，擁有與學生充分交流的機會，歡迎各種提案和瘋狂的點子，「我們鼓勵所有人朝夢想前進，實現藝術與生活的平衡，成為不貧窮的藝術家。」

康樂以對視覺文化與社會議題的洞察見長，「放逐」從隱形勞動到歷史遞變，展現他對個人與集體經驗的深刻反思。展覽以錄像、裝置與數位影像呈現獨特視角，《暴行展演》採用撕碎的文本與重複粉刷行為，揭露文化產業中被忽視的勞動暗面，批判全球化下的資訊同質化與過勞現實。《十誡》將 2023 年加薩衝突罹難孩童名單轉為點字，搭配故障相機與觸摸禁令，創造不指向單一現實的視覺空間，悼念逝者並叩問真相。《八千里路雲和月》步行台北以中國大陸地名命名的街道，重現 1949 年國民政府遷台路徑，將交通號誌燈轉為邊界檢查哨，顛覆道路的自由隱喻，投射內戰難民的流離與反共復國的幻夢。《風中有朵雨做的雲》將數位編輯痕跡化為身份傷痕，切割證件照解構視覺文化。《鑽石海》以噪點與馬賽克具象憂鬱症，將內心動盪投射為變幻海景。《香港最後的夜晚》將香港電影劇照轉為數位訊號，循環至 2046 年，探討變與不變的辯證。

錄像裝置《十誡》。攝影／張水

現地製作作品《暴行展演》。攝影／張水

現地製作作品《暴行展演》。攝影／張水

康樂的作品超越邊界，與全球對身份、技術與權力的討論共振。《十誡》揭露加薩戰爭中被主流媒體抹去的聲音，《香港最後的夜晚》觸及後殖民焦慮，《八千里路雲和月》則以身體丈量歷史，將國族意識形態轉為可感知的物質對話。這些作品是對不穩定時代的提問，藉創作回應混亂與失落，采林藝術以此展奠定基調，選擇另類視野直視當代挑戰。

錄像作品《八千里路雲和月》。攝影／Terry Huang

「放逐」邀請觀眾重新思考價值的構成，不僅視覺上，更著重於精神層面。康樂將日常碎片——從街頭的步伐到媒介的殘骸——轉化為意義的載體，顛覆傳統的秩序與等級。他揭示了一種流動的觀點：意義並非固定，而是隨著人的經驗與記憶，以及敘事表現手法不斷移轉，交織於模糊的邊緣。

此種「再想像」標誌著采林藝術的開端——一個旨在匯聚各世代與無界創意的平台。采林藝術以大直這片藝文重鎮為基地，視「放逐」為一場試驗，挑戰我們如何在流動邊界上，找回屬於個體與集體的真實。

（左）裝置作品《風中有朵雨做的雲》、（右）錄像裝置《地球之夜》。圖片／采林藝術 提供

展覽資訊： 「放逐 康樂個展」 展期：2025/4/15-2025/5/11 ( 週一至週五12-18 pm，週四公休，週末採預約制 ) 地點：采林藝術（台北市中山區大直街34巷28號） 自由入場