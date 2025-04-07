橫山書藝館「當下・朱振南書藝展」60件精選探尋當代與傳統交織之巔

桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）轄下分館之橫山書法藝術館（以下簡稱書藝館）肩負書法藝術研究與教育推廣使命，自開館以來便致力成為書法藝術創作展出的平台。今年(2025年)第一檔展覽於3月22日起至5月12日展出「當下．朱振南書藝展」，由國立臺灣藝術大學書畫藝術學系何堯智教授擔任策展人，展出臺灣著名書畫藝術家朱振南精選創作近60件作品，展覽聚焦於藝術家在書法創作上的獨特藝術風格，以及對於傳統與當代書藝表現形式融合的追求與詮釋。

傳統當代交融 記寫當下創新

藝術家朱振南為臺灣當代藝術的重要代表人物之一，畢業於美國林登沃德大學美術學院研究所，於1996年公費赴法國留學，曾於臺灣、美國、法國、日本等地舉辦多場書畫個展。除了展覽，藝術家也曾在臺灣許多公共空間進行大型書藝創作，著名的作品如臺北車站及司法院、桃園國際機場等空間的題字。藝術家朱振南的書藝立足於傳統底蘊，秉持「書畫同源」的觀念，在傳承書法的使命中，又融入了個人的藝術思考與創新，作品同時展現出深刻的傳統書藝內涵以及當代藝術的面貌。

藝術家朱振南致詞。

策展人何堯志致詞。

本次展覽策展人何堯智教授以「當下」為核心主題策劃，呈現藝術家朱振南對生命的紀錄與回應，也呈現藝術家對傳統書法的超越，以及對書藝內涵的重新詮釋。本次展覽共分五個展區，分為「機場之歌」、「當下．疊韻」、「吉光．片羽」、「寫當下的人」及「寫空間的人」。「機場之歌」以朱振南最具代表性的跨界創作為展區開場；「當下．疊韻」展區呈現作品以布料為媒材、燈箱設計為亮點，表現書法文字的堆疊效果與韻律；「吉光．片羽」展區為藝術家特別現場創作的鏡廳觀展空間；「寫當下的人」匯聚了藝術家六十年創作生命的心路歷程及重要作品；「寫空間的人」則展現透過裝裱型制的立體空間實驗性。

展場照。

當下．疊韻」展區。

寫當下的人」展區。

機場之歌原作首次展出 沉浸式鏡廳觀展體驗

〈機場之歌〉裝置作品原位於桃園國際機場第一航廈出境廊道，吸引來自世界各地的旅客駐足欣賞，成為許多人心中難忘的旅行記憶。本作為藝術家朱振南受邀以行草創作書寫，內容由知名作詞人方文山填詞，歌手徐佳瑩演唱。本次展覽特別難得展出原作，並以全新紙燈、鏡面展台形式創新呈現。對應書藝館戶外水池的景色，營造出漂浮書法燈光的效果，並作為呼應桃園國境之門的重要文化象徵。

機場之歌/107×1380cm/墨、紙本/2010

機場之歌/107×1380cm/墨、紙本/2010

吉光．片羽/依牆面尺寸而定/紙本/2024 吉光．片羽/依牆面尺寸而定/紙本/2024 天地人/220×220cm/墨、紙本/2024

「吉光．片羽」的展區靈感來自藝術家未展出書法作品，展現創作過程的探索與突破。U型展廳內部呈現經典《道德經》長卷，外部以鏡面反射，延伸無限想像，呼應展覽主題「當下」。本展區不但呈現藝術家的反思與挑戰，亦提供觀眾特殊的觀展氛圍與沉浸式的體驗。本展自2025年3月22日起至2025年5月12日於橫山書法藝術館展出，展覽期間亦有舉辦專題講座等推廣活動，最新活動消息請至桃園市立美術館官方網站（https://tmofa.tycg.gov.tw/）查詢。

橫山書法藝術館全票收費100元；桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠；18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。

展覽醫訊： 當下．朱振南書藝展

展期：2025年3月22日至2025年5月12日 (週三至週一 09：30-17：00 每週二休館。)

地點：橫山書法藝術館 (桃園市大園區大仁路100號)

「當下．朱振南書藝展」主視覺（橫式）。攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館

1 「當下．朱振南書藝展」主視覺（橫式）。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

2 記者會與會貴賓合影，左起桃園市文化局局長邱正生、藝術家朱振南、桃園市政府副市長蘇俊賓、策展人何堯志以及桃園市立美術館代理館長張至敏。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

3 桃園市政府副市長蘇俊賓致詞。

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4 桃園市立美術館代理館長張至敏致詞。

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5 策展人何堯志致詞。

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圖片提供／桃園市立美術館

6藝術家朱振南致詞。

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圖片提供／桃園市立美術館

7留聲樂團現場演出。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

8桃園市立美術館代理館長張至敏(右)、藝術家朱振南(中)以及策展人何堯智(左)合影。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

9展場照。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

作品〈機場之歌〉。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

11「吉光片羽」展區。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

12「寫當下的人」展區。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

13「當下．疊韻」展區。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

14貴賓導覽照。

攝影／ANPIS FOTO王世邦

圖片提供／桃園市立美術館

重點選件

序號

作品圖片

名稱/尺寸

媒材/年代

作品論述

1

機場之歌/107×1380cm/墨、紙本/2010

2013年，朱振南與作詞人方文山及歌手徐佳瑩跨界合作，創作〈機場之歌－在旅行的路上〉。此作品以行書書寫，藉由金屬板材加工轉化為裝置藝術，設置於臺灣桃園國際機場第一航廈出境文學廊道。作品以其獨特的書法之美，將文學、書法與機場場域連結，成為國境之門的文化象徵。

此次展覽特別將原作於橫山書法藝術館展出，展場設計結合燈光與鏡面元素，呈現如水燈漂浮水面的意境，象徵作品所承載的祝福與旅途中的美好記憶。

2

吉光．片羽/依牆面尺寸而定/紙本/2024

《吉光片羽》系列現地創作作品靈感來自朱振南的工作室創作，這些曾被淘汰的書法稿件，實為藝術家反覆書寫與感性揮灑的積累結晶。作品如同「吉光片羽」，從無數次嘗試中萃取而成，珍貴而難得，展現當下書寫的精華。展區以鏡面牆延伸空間，反射觀者與作品的形象。鏡面象徵藝術家的自我省視與不斷重塑，也邀請觀者在鏡中與藝術對話，感受當下的真實與永恆。

3

致母親的信－序/281×26.5cm/紙、墨/2024

藝術家朱振南以〈致母親的信〉展現對母親教誨的感恩與回應，也藉眾多作品傳遞對母親的心安祝福，期許天下父母放下憂心。作品以書法承載家國情懷，字裡行間蘊藏著生命最真摯的愛與牽掛，既是對過去的回望，也是一份跨越時空的深情對話。

4

飛流直下三千尺 疑是銀河落九天/700×90cm /墨、紙本/2024

〈飛流直下三千尺，疑是銀河落九天〉為朱振南多次造訪陂塘旁的橫山書法藝術館後，深刻感動所創作之作品。此作節錄李白〈望廬山瀑布〉的名句為題，將詩句的壯麗意象融入書法表現，彰顯中華文字文化的磅礴與深遠。

藝術家特意選用長篇直幅形式，讓作品宛若一條奔湧而下的文化長河，筆墨的力度與流動，呼應詩句中飛瀑傾瀉的氣勢，也展現了文化如江河般奔流不息的生命力。

5

天地人/220×220cm/墨、紙本/2024

此作以天圓地方的裝裱形式，表達對天地人三者的深刻感悟。創作生命逾一甲子的朱振南，從書法筆墨的純熟到社會實踐，將書法從平面拓展至生活。作品中「天地」二字書寫宏大而居中，「人」字則刻意縮小並置於角落，象徵人在天地間的渺小與謙卑，並以簡約的形式，展現書法藝術的深度哲學與永恆意義。