北美館兒藝中心推出「靜 • 物」以繪畫、雕塑、錄像等形式，展開對「物」的多重狂想

臺北市立美術館兒童藝術教育中心（簡稱北美館兒藝中心）於兒童節前夕，推出全新教育計畫「靜 • 物」。本次計畫以「靜物」為主軸，由館內策展人王瑋婷策劃展出王亮尹、吳思嶔、走路草農／藝團、邱承宏、張義雄、莫伊塞斯‧巴瑞歐斯、郭柏川、劉啟祥、賴九岑等9組藝術家作品，涵蓋繪畫、雕塑、錄像與空間裝置等多元藝術形式，其中更包含多件北美館典藏作品。即日起至8月31日，邀請大小朋友透過藝術重新審視日常物件，開啟對「物」的多重想像與體驗。

從靜物畫衍伸三大策展子題

「靜物畫」（Still Life）在17世紀荷蘭黃金時代，發展為獨立繪畫類型。當時，隨著經濟繁榮，美食佳餚、異國絲綢、精緻瓷器等成為畫家筆下的熱門題材。然而，靜物畫的歷史可遠溯至古希臘，並在不同時期與地域背景下衍生出多樣的象徵意涵。本展透過「物與物的關係」、「時光定格」與「物的再創造」三個子題，拆解靜物畫的多重面向，引導觀眾探索藝術家如何運用構圖平衡、凝結時間與情感，並轉化日常經驗，讓尋常的靜物在嶄新視角中，展現更多未曾想像的可能。

北美館兒藝中心「靜 • 物」主視覺，臺北市立美術館提供。

走路草農／藝團《靜物劇場》互動照片，圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。

子題一：物與物的關係

藝術家透過靜物擺設之間「物與物的關係」，巧妙營造畫面的比例與構圖，不僅成為召喚記憶、激發想像的媒介，也是本展的起始點。前輩藝術家郭柏川的《蘋果與花布》色彩飽滿鮮明，融合後印象派、野獸派的用色及精神，不僅展現對家鄉臺南燦爛陽光的回應，西方油彩顏料與中式宣紙的結合，成為思索東西融合的代表作品；張義雄1950年代的作品《吉他》以強烈的黑色線條勾勒畫面，將吉他、樂譜、花瓶等桌上物件呈現出如剪紙般的拼貼效果，作品反映藝術家當時所承受的生活壓力與內心鬱悶，也展現他對畫面構圖的精心佈局與用色技巧。《香蕉恐龍》來自瓜地馬拉的藝術家莫伊塞斯‧巴瑞歐斯，描繪恐龍在巨大的香蕉上爭吵，隱喻中南美洲長期依賴香蕉為主要經濟出口作物的情況下，未曾止息的權力鬥爭。

郭柏川《蘋果與花布》，1946，油 彩、宣紙，37 x 50公分。臺北市立美術館典藏。 張義雄《吉他》，1956，油彩、畫布，99.5 x 80公分。臺北市立美術館典藏。 莫伊塞斯‧巴瑞歐斯《香蕉恐龍》，1999，油彩、畫布，169.5 x 189.5公分。臺北市立美術館典藏。

子題二：時光定格

光線在靜物作品中扮演關鍵性的角色，「時光定格」探討其中隱含的時間概念。《最後的願望》是藝術家王亮尹以著名的流動筆觸與滴流色塊，描繪生日蛋糕的外包裝及櫻桃，透過這些物件喚起觀眾對回憶與願望的聯想，營造情感與自我對話的空間。同樣取材自日常經驗，劉啟祥《桌下有貓的靜物》描繪一隻花貓趴伏在桌下層板，桌上擺放著柚子、柿子與佛手瓜等蔬果，光線自畫面右上方灑落。透過藝術家的視角，觀眾彷彿與藝術家一同凝視日常一隅，感受光影流動間的寧靜與詩意。

王亮尹《最後的願望》，2013，壓克力顏料、畫布，160 x 160公分。臺北市立美術館典藏。 劉啟祥《桌下有貓的靜物》，1949，油彩、畫布，91 x 73 公分。臺北市立美術館典藏。

子題三：物的再創造

在「物的再創造」子題中，將自身經驗轉化為獨特觀點的藝術形式，探索物件在不同情境中的全新意義，進而激發觀者的多元聯想與情感共鳴。吳思嶔的單頻道錄像作品《I have a good doggy》靈感來自於他在工作室附近撿拾到狗的頭骨，以影像紀錄使用樹脂土逐步還原狗的肌肉與皮膚，最終塑造成迪士尼卡通中的布魯托，作品在自然物與人造物之間展開辯證，突顯生命中荒謬與幽默的本質。賴九岑《零大於壹Ⅲ》組件以微觀視角呈現拆解後的玩具，讓圖像遊走於具象與抽象之間，營造出似曾相識卻又陌生的視覺驚喜。本次展覽更首度將藝術家筆下的玩具零件與作品並置展出，深化對物件與記憶的探索。

吳思嶔《I have a good doggy》，2010，狗頭骨、樹脂土、單頻道錄像，20 x 12 x 14公分。圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。 吳思嶔《I have a good doggy》，2010，狗頭骨、樹脂土，20 x 12 x 14公分。圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。

賴九岑《零大於壹Ⅲ》，2002-2003，壓克力顏料、綜合媒材、畫布，60 x 60 公分 ( x30 )。臺北市立美術館典藏。

現地製作的《採光》隧道由邱承宏精心打造，以混凝土石刻版畫形式呈現，細膩刻畫植物及光影紋理，觀眾可戴上頭燈觀看隧道裡的微觀、日常，思考現代化進程中，人與風景、景觀的關係轉變；另一件作品《水泥動物園》重現1970、1980年代常見於臺灣校園、公共遊樂空間的水泥動物塑像，樸拙的造型及表情曾經是許多觀眾的集體記憶。走路草農／藝團《靜物劇場》以充氣裝置呈現靜物畫常見的描繪對象，將芒果、釋迦和蓮霧等水果主題裝飾瓶身，探索被譽為「水果王國」的臺灣與受青花瓷影響而發展出「台夫特藍」的荷蘭之間的關聯。作品透過視覺轉譯歷史、訊息與符號，激發對「臺灣製造」的認同與新記憶。

邱承宏《採光》，2025，委託製作，依現場尺寸而定。圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。 邱承宏《採光》，2025，委託製作，依現場尺寸而定。圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。

邱承宏《水泥動物園》，2025，委託製作，依現場尺寸而定。圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。 邱承宏《水泥動物園》（局部），2025，委託製作，依現場尺寸而定。圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。

走路草農／藝團《靜物劇場》，2025，委託製作，依現場尺寸而定。圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。

延伸互動裝置

本次教育計畫，特別自作品延伸規劃4個互動裝置區域，將小工作坊轉化為「靜物畫，從擺設開始」空間體驗室，讓觀眾能實際動手參與，探索物件與人的關係。展期間除了舉辦多場定時導覽、團體導覽，亦與囝仔人、末路小花劇團、影像創作者陳含瑜合作推出「想像驚奇箱」、「顛倒物件玩玩看」、「多重感覺探索」、「行動代號：現在正好」及「Photogram 物件投影」等5個適合不同年齡層的工作坊與互動演出，相關資訊與報名辦法請關注北美館兒藝中心官網（www.tfam.museum/kid）或北美館臉書粉絲專頁。

*特別感謝花蓮縣政府協助邱承宏《水泥動物園》順利展出。

北美館兒藝中心「靜 • 物」小工作坊照片，臺北市立美術館提供。 北美館兒藝中心「靜 • 物」小工作坊互動照片，臺北市立美術館提供。 北美館兒藝中心「靜 • 物」互動照片，臺北市立美術館提供。

展覽資訊： 「靜 • 物 Still Life」

展覽日期：2025.03.22－2025.08.31

開放時間：周二至周日 9:30－17:30（周六開放至 20:30）

展覽地點：臺北市立美術館 B1 兒童藝術教育中心（台北市中山區中山北路三段 181 號）