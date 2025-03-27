松菸兒童月限定！自然導覽、文學角落到美食，打造連假首選行程

松山文創園區（又稱松菸）是許多家庭日常放風、週末散步的好去處，園區內不乏孩子觀察動植物、坐在花園寫生的身影，也經常接待安親班、國小校外教學。為迎接兒童節，同步響應臺北市政府教育局「2025兒童月」，松菸特別推出專屬兒童的一日遊，整合生態導覽、藝術手作、閱讀活動與多項好康優惠，規劃出兼具學習與趣味的「兒童月限定活動」，邀請親子一同走進春日松菸！

生態導覽×環保手作×原創文學，松山文創園區專屬兒童一日行程重磅推出！

松山文創園區響應 2025 兒童月，特別規劃適合學齡兒童的探索體驗，從生態導覽、藝術手作到親子購物優惠，打造專屬兒童的一日體驗活動！「兒童月專場導覽」將於 3 月 29 日與 4 月 12 日上午9:30至11:30登場，導覽員帶領孩子穿梭園區綠意，透過問答與彩繪活動，將沿途觀察到的自然元素轉化為藝術創作！

松菸風格店家多場永續手作工坊接續登場！包括由主題展區「南島波動 — 在南島韻律中，邁步前行」策劃的「耍廢大藝術家！無厘頭小石公仔手作工坊」與「海玻璃珍珠美人魚耳環手作工坊」，鼓勵親子運用海廢與生活素材進行創作，讓環保從遊戲開始；參樓研製所則推出「舊盆造花限定體驗活動」，鼓勵孩子利用乾燥花裝飾家中舊盆器，將環保美學帶回家，讓創作與環保進入日常生活。

參樓研製所_舊盆造花限定體驗活動。圖／松山文創園區

松山文創園區生態導覽，帶領孩子探索園區綠意，透過互動學習自然知識。圖／松山文創園區

辦公廳舍的設計點也響應兒童月，推出「童趣嘉年華快閃專區」，參與「兒童月專場導覽」民眾還可享9折優惠！遠東 Garden City 大巨蛋店則推出多項親子友善用餐優惠，只要帶小朋友用餐，就能享有專屬優惠！LIT LIT、SPORTS NATION、勝勢豬排提供兒童限定套餐；PRESERVE、大巨星港式飲茶、紫木槿韓餐館、掌門精釀啤酒餐廳則推出多項優惠及來店禮，為親子打造豐富又實惠的餐飲體驗。此外，3月29日至4月27日，國小以下兒童持2025兒童月「探索摺頁」至服務中心，還可免費兌換限量書籤一份。更多活動詳情與報名資訊，請至松山文創園區官網查詢。

設計點_童趣嘉年華_主視覺。圖／松山文創園區

兒童連假精選推薦！展覽×閱讀×親子好物盡在臺北文化體育園區

兒童節連假期間，松山文創園區精選多場適合親子的文化與探索活動，邀請大小朋友一起沉浸在閱讀、展覽與購物的樂趣中。東向製菸工廠2樓的文學角落，由松山文創園區與聯合線上旗下「琅琅悅讀」合作策展，首波展出「琅琅原創大賞」故事金句，邀請大小朋友透過尋找藏身樓梯、窗戶與廁所間的文字驚喜，展開一場閱讀冒險！園區內人氣展覽同步登場，包括強檔IP展「集合吧！蠟筆小新－電影院大冒險期間限定店」、「鋼之煉金術師快閃展售店」及「Second Morning 溫暖小屋」，還有由「透明食光・吾兒無添加選物店」推出的無添加主題展，帶領親子認識健康飲食的日常選擇。

松山文創園區與琅琅悅讀合作策展「琅琅原創大賞」故事金句。圖／琅琅悅讀編輯室

臺北大巨蛋「From Dome to Future 巨誕特展」展期至4月27日，每週四至日11:00至18:00開放，並於每週六、日15:00提供定時導覽，帶領親子回顧臺北大巨蛋興建歷程，認識2023亞錦賽、2024世界棒球12強等國際賽事的熱血時刻。展場內同步販售限定商品，讓棒球迷帶回專屬紀念。

此外，誠品書店松菸邀請親子共度閱讀時光，4月6日下午14:00於3F FORUM舉辦的「從害羞到自信！桌遊激發孩子的語言力與社交力」邀請語言治療師郭乃鈺現場分享親子共玩桌遊的關鍵技巧，協助家長了解孩子在人際互動與語言表達上的發展需求。推薦家長參加講座的同時，讓孩子在兒童館翻書閱讀，安排一段彼此都充實的午後時光。更多松山文創園區「兒童月限定活動」請至官網查看。

松菸「兒童月限定活動」一覽。圖／松山文創園區