淡水新打卡點！「樂埔堂 紅毛城驛」快閃店限定茶點及週邊，感受歷史韻味

淡水不僅是風景與人文歷史的結合，更是不可錯過的旅遊景點，不論是漫步在老街、欣賞河岸夕陽，或者走進小店吃阿給、喝魚丸湯，都能拾起對淡水的記憶。今年，時藝餐旅品牌旗下餐廳「樂埔堂」，插旗淡水紅毛城推出全新快閃店「樂埔堂 紅毛城驛」，將成為旅遊打卡的熱門地點之一。

擁有三百多年歷史的紅毛城，可說是淡水最耀眼的建築，由此俯視淡水河，可說是最美的景色。「樂埔堂 紅毛城驛」以獨特的設計風格與多元體驗，替淡水旅遊增添新選擇，遊客可以在快閃店中，體驗紅毛城驛的歷史韻味，還能品嚐鬆餅甜點、咖啡及茶品，是旅途中小歇片刻的好去處。

療癒鬆餅 甜鹹新滋味

「樂埔堂 紅毛城驛」提供多款精緻鬆餅，旅客可以選擇鹹食或甜食口味，鹹食鬆餅有濃郁起司的「熔岩高達」，甜食推出台灣人最愛的「黑糖珍奶」，喜愛日式風味絕不能錯過的「抹茶麻糬」及「昭和布丁」，其中昭和布丁更是樂埔堂招牌，利用布丁與鬆餅結合，口感細膩，甜而不膩。

樂埔堂 紅毛城驛推出台灣人最愛的「黑糖珍奶」鬆餅。

精選飲品 香醇與創意結合

品嚐鬆餅怎麼少得了來杯濃郁的咖啡或飲料，「樂埔堂 紅毛城驛」有經典首選的莊園級美式咖啡與拿鐵，也有給喜愛嚐鮮的朋友一項好選擇－「紅心芭樂冰美式」，還有溫暖又香甜的「牛奶糖熱拿鐵」，以及鹹甜交織，令人回味無窮的「海鹽奶蓋」。多款選擇，感受香醇與飲品的創意風味。

濃縮土地芬芳的台灣茶

若想來點茶香也沒問題，「樂埔堂 紅毛城驛」推出5款茶品，有以本地特色茶葉沖泡，展現純正風味的「台灣茶」，還有香氣清雅的「阿里山金萱」、口感甘甜滑順的「黃金烏龍冬片」，以及茶湯紅潤的「紅玉紅茶」，最後是大小朋友都愛的「炭焙烏龍珍珠奶茶」，將濃郁的炭焙烏龍搭配Q彈珍珠，使茶香與奶香完美結合。

樂埔堂 紅毛城驛以本地特色茶葉沖泡，推出3款冷泡茶。

「茶味」周邊商品 增添旅行記憶

旅遊，不僅是把記憶留存腦中，也要把「風景」帶回家！「樂埔堂 紅毛城驛」推出周邊文創商品，有紅毛城圖騰的帆布包、杯袋、杯墊，也有具有紀念價值的造型T-shirt，絕對能替旅途增添回憶。

「樂埔堂 紅毛城驛」不僅是打卡勝地，更是一場穿越時光的文化之旅，假期不妨到這裡體驗地方特色文化、品嚐美味的鬆餅與飲品，留下珍貴的春節回憶。

樂埔堂 紅毛城驛於快閃店門市推出紅毛城周邊文創商品。

時藝餐旅品牌旗下餐廳「樂埔堂」，插旗淡水紅毛城推出全新快閃店「樂埔堂 紅毛城驛」，提供飲品、甜鹹食，是旅客休憩好去處。

●本文由時藝多媒體授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，「漫遊淡水！全新打卡點 樂埔堂紅毛城驛 懷舊歇腳站 邊品茶邊享受！」，未經同意，請勿轉載。