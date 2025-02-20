世界棒球經典賽資格賽開打！盤點必看運動特展：棒球、運動文學音頻課程我全都要！

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明天2月21日（週五）將在台北大巨蛋開打，去年年底中華隊在12強賽事中奪冠表現大家有目共睹，不只球迷瘋狂，所有台灣人都也一起關注賽事，瞬間成為全民運動，至今為選手們加油的聲量只增不減，相信這場賽事勢必會再次掀起一股瘋棒球熱潮。

從巴黎奧運到世界棒球12強，台灣選手在國際運動競賽上表現屢傳捷報，總能在處境艱難的情況下創下最佳成績。許多館所也開始回顧台灣體壇的運動歷史，以下編輯整理三大館所以運動為主題的展覽資訊，以及相關有聲書、線上課程，陪伴深入理解運動史，一起守護台灣隊，並讓熱血與感動持續延續下去！

文章目錄 1. 國立臺灣博物館｜BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展

2. 國立臺灣文學館 ｜力的多重宇宙─臺灣運動文學特展

3. 新北市立十三行博物館｜運動競化論-古代生活與現代競技特展

(以展覽結束時間為序，地點｜展名)

1. 國立臺灣博物館｜BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展

時間：2025/01/01 09:30 ~ 2025/03/02 17:00

「1907年，台灣第一座棒球場「新公園棒球場」就在國立臺灣博物館的旁邊；117年後，我們再次聚集在這裡，傳承前人的棒球精神，也見證我們這一代台灣人，用棒球壯大台灣。」──總統賴清德開幕致詞

國立臺灣博物館（以下簡稱臺博館）展出「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」紀錄中華隊在世界棒球12強奪冠的所有歷程，展出近50件展品，包括冠軍金盃、冠軍獎牌、冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣、球具以及無敵星星等，透過照片回顧、說明卡片的點睛之筆描述，還有出戰選手們配件，帶你一起跟著重返榮耀！

展覽最大亮點即是現場還有「復刻冠軍獎盃」提供供球迷朋友拍照。據說元旦開幕那天即售出6,000張門票、吸引超過3,000人次進場，一個棒球展覽刷新了台博館近60年紀錄，也讓館方大開眼界，甚至還規劃了參觀動線，協助疏導參觀人潮呢！這個展覽倒數計時中，還沒去看展的一定要把握最後兩個週末時間！

冠軍之路特展 「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」在國立台灣博物館隆重開幕，展品包括12強冠軍金盃、擊出全壘打球員的球棒、東京巨蛋冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣及球具等。（記者葉信菉／攝影）

BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展預計在2025年1月1日在國立臺灣博物館隆重開幕，展期將開放至3月2日止，冠軍之路特展近50件展品包括12強冠軍金盃、冠軍獎牌、9位擊出全壘打球員的球棒、東京巨蛋冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣及球具等。記者葉信菉／攝影

職棒選手林家政帶回台灣的壘包，正是日本武士隊們始終攻克不下的「三壘壘包」。圖／取自總統賴清德粉專貼文

「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，將中華隊在世界12強棒球賽奪冠點點滴滴公開展示，包括冠軍金盃、獎牌、關鍵比賽球、無敵星星等皆會在展覽上呈現。圖／中華職棒提供

（左）特展建議參觀順序。

（右）假日如參觀人潮較多，將採單一參觀動線。

加碼推薦：

彭政閔（恰恰）職業生涯曾五度拿下「年度打擊王」，為中職史上拿過此獎最多紀錄球員，這次12強賽中，卸下強棒打擊手球員身分，首次以打擊教練身分陪伴選手出賽日本，這場冠軍之路到底有多來得來不易？從王牌教練的熱血棒球回顧中就能略知一二！

證明自己：我是彭政閔

台灣國民球星的棒球人生

●點擊前往聆聽或閱讀更多：有聲書《證明自己：我是彭政閔》

「冠軍之路特展」

時間：2025/01/01 09:30 ~ 2025/03/02 17:00

地點：國立臺灣博物館 本館

展覽連結：點我看更多

時間：2024/10/17 09:00 ~ 2025/09/14 18:00

「不准低頭，排球是永遠向上看的運動！」

「足球是圓的，什麼結果都能踢出來！」

「征服高山最重要的不是結果，而是過程！」

只專注一種運動覺得太單調嗎？還是記得去年巴黎奧運、帕運的挺著時差疲憊也要追直播，緊緊守在電視前的緊張氣氛嗎？國立臺灣文學館（以下簡稱臺學館）的「力的多重宇宙─臺灣運動文學特展」匯集臺灣運動文學的經典作品與珍貴史料，更自國家訓練中心借出傑出國手林郁婷、李智凱、周天成的訓練服裝及楊傳廣的腳模等，讓觀眾一窺運動員刻苦訓練的過程，以及文學與運動的跨域連結。

展覽包含前輩作家、當代作家珍貴而豐富的照片、文物，像是杜潘芳格〈網球〉手稿、李喬〈鬥鬧熱：傳播媒體與體育〉手稿、林宗源〈擷鐵餅〉手稿，策展團隊還試圖將文學立體化，除了加油棒、看台座位區、賽服、賽具等展件輔助外，現場也以多媒體方式呈現紀錄片，以及耳熟能詳的球評也在展場中原音重現，讓大家能聲臨其境看展，感受運動的詩意，更看見文學的力量。

（左）特展展示臺文館典藏的臺灣文學作家運動實況，如楊逵慢跑照（楊翠拍攝，楊建提供）、龍瑛宗登山照。

（右）臺文館向國家訓練中心借出傑出運動員林郁婷等的訓練服裝，讓觀眾一窺運動員刻苦訓練的過程。圖／臺文館提供

圖／臺文館提供

林宗源以臺灣台語道出生活現象與生命經驗的交互沉思，用運動來做比喩，挖掘運動的啟發與詩意。此為林宗源〈擷鐵餅〉手稿。（國立臺灣文學館典藏）

圖／臺文館提供

加碼推薦：

四年一度的奧運是世界焦點關注的體育盛事，資深體育媒體人戚海倫，將帶你深入淺出了解中華隊強項項目的歷史背景與養成因素，同時介紹中華隊選手，帶你深入聆聽中華健兒們背後的故事，以及放送當屆巴黎奧運的特色，讓奧運精神陪伴你堅持到到最後一刻。

邁向奧運之路

●點擊前往聆聽或閱讀更多：鯨選課程《邁向奧運之路，台灣體育的巔峰與硬傷》

「力的多重宇宙─臺灣運動文學特展」

時間：2024/10/17 09:00 ~ 2025/09/14 18:00

地點：國立臺灣博物館 本館

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3. 新北市立十三行博物館｜運動競化論-古代生活與現代競技特展

時間：2025/1/17 09:00 ~ 2025/09/14 18:00

為了迎接即將5月17日準備運動盛事「2025雙北世壯運」，新北市立十三行博物館（十三行博物館）規劃「運動競化論－古代生活與現代競技特展」火熱開展中！展覽以南島語族為中心，從考古及人類學的角度，策劃六大類運動主題，從射箭狩獵、投擲捕魚，到負重運物、划船出海，都傳遞著古人的運動智慧！為您打造古今融合的競技場，邀請大家親自體驗拉弓、投擲、負重、划船挑戰！

此外，展覽還呈現古代賽前儀式與十三行人的運動，以3D列印模型展示十三行遺址出土人骨，可以觀察到這些活動對身體的影響，不只提供大家作為運動安全的借鏡，揭開古今運動的神秘面紗，啟發健康生活新思維，邀請大家一起來體驗跨越時空的運動之旅！

十三行博物館集結 6 大主題策展的「運動競化論 - 古代生活與現代競技特展」打造古今融合的競技場，邀請大家考古運動競技的歷史，親自挑戰拉弓、投擲、負重、划船等體驗活動！圖／十三行博物館粉專

(左）伊班族木盾（十三行博物館）；

（右上）鳥人服裝（眭澔平寰宇工作室）、（右下）木枝航海圖（國史館）

十三行博物館集結 6 大主題策展的「運動競化論 - 古代生活與現代競技特展」打造古今融合的競技場，邀請大家考古運動競技的歷史，親自挑戰拉弓、投擲、負重、划船等體驗活動！圖／十三行博物館粉專

十三行博物館集結 6 大主題策展的「運動競化論 - 古代生活與現代競技特展」打造古今融合的競技場，邀請大家考古運動競技的歷史，親自挑戰拉弓、投擲、負重、划船等體驗活動！圖／十三行博物館粉專

加碼推薦：

說到考古運動史，與競技場，怎麼能跳過羅馬競技場？！世界這麼大，淵遠長流的古文明不勝枚舉，不過這些運動歷史知識你真的都知道嗎？

像是你知道距今兩千多年前，擁有先進工程技術的古羅馬人，他的競技場又是如何建造的？馬拉松運動你一定知道，但你知道這種長距離賽跑，是源自古波斯人進攻古希臘的哪一場戰役嗎？愛運動的古希臘人最初舉辦的奧運和的競賽項目，與現今的賽事類別有那些差異呢？這些有趣的答案在《世界古文明之旅》中通通有解！

世界古文明之旅

●點擊前往聆聽或閱讀更多：有聲書《世界古文明之旅》

「運動競化論-古代生活與現代競技特展」

時間：2025/1/17 09:00 ~ 2025/09/14 18:00

地點：新北市立十三行博物館 第一特展廳

展覽連結：點我看更多