世界棒球經典賽資格賽開打！盤點必看運動特展：棒球、運動文學音頻課程我全都要！
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明天2月21日（週五）將在台北大巨蛋開打，去年年底中華隊在12強賽事中奪冠表現大家有目共睹，不只球迷瘋狂，所有台灣人都也一起關注賽事，瞬間成為全民運動，至今為選手們加油的聲量只增不減，相信這場賽事勢必會再次掀起一股瘋棒球熱潮。
從巴黎奧運到世界棒球12強，台灣選手在國際運動競賽上表現屢傳捷報，總能在處境艱難的情況下創下最佳成績。許多館所也開始回顧台灣體壇的運動歷史，以下編輯整理三大館所以運動為主題的展覽資訊，以及相關有聲書、線上課程，陪伴深入理解運動史，一起守護台灣隊，並讓熱血與感動持續延續下去！
(以展覽結束時間為序，地點｜展名)
1. 國立臺灣博物館｜BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展
時間：2025/01/01 09:30 ~ 2025/03/02 17:00
「1907年，台灣第一座棒球場「新公園棒球場」就在國立臺灣博物館的旁邊；117年後，我們再次聚集在這裡，傳承前人的棒球精神，也見證我們這一代台灣人，用棒球壯大台灣。」──總統賴清德開幕致詞
國立臺灣博物館（以下簡稱臺博館）展出「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」紀錄中華隊在世界棒球12強奪冠的所有歷程，展出近50件展品，包括冠軍金盃、冠軍獎牌、冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣、球具以及無敵星星等，透過照片回顧、說明卡片的點睛之筆描述，還有出戰選手們配件，帶你一起跟著重返榮耀！
展覽最大亮點即是現場還有「復刻冠軍獎盃」提供供球迷朋友拍照。據說元旦開幕那天即售出6,000張門票、吸引超過3,000人次進場，一個棒球展覽刷新了台博館近60年紀錄，也讓館方大開眼界，甚至還規劃了參觀動線，協助疏導參觀人潮呢！這個展覽倒數計時中，還沒去看展的一定要把握最後兩個週末時間！
加碼推薦：
彭政閔（恰恰）職業生涯曾五度拿下「年度打擊王」，為中職史上拿過此獎最多紀錄球員，這次12強賽中，卸下強棒打擊手球員身分，首次以打擊教練身分陪伴選手出賽日本，這場冠軍之路到底有多來得來不易？從王牌教練的熱血棒球回顧中就能略知一二！
●點擊前往聆聽或閱讀更多：有聲書《證明自己：我是彭政閔》
「冠軍之路特展」
時間：2025/01/01 09:30 ~ 2025/03/02 17:00
地點：國立臺灣博物館 本館
展覽連結：點我看更多
2. 國立臺灣文學館 ｜力的多重宇宙─臺灣運動文學特展
時間：2024/10/17 09:00 ~ 2025/09/14 18:00
「不准低頭，排球是永遠向上看的運動！」
「足球是圓的，什麼結果都能踢出來！」
「征服高山最重要的不是結果，而是過程！」
只專注一種運動覺得太單調嗎？還是記得去年巴黎奧運、帕運的挺著時差疲憊也要追直播，緊緊守在電視前的緊張氣氛嗎？國立臺灣文學館（以下簡稱臺學館）的「力的多重宇宙─臺灣運動文學特展」匯集臺灣運動文學的經典作品與珍貴史料，更自國家訓練中心借出傑出國手林郁婷、李智凱、周天成的訓練服裝及楊傳廣的腳模等，讓觀眾一窺運動員刻苦訓練的過程，以及文學與運動的跨域連結。
展覽包含前輩作家、當代作家珍貴而豐富的照片、文物，像是杜潘芳格〈網球〉手稿、李喬〈鬥鬧熱：傳播媒體與體育〉手稿、林宗源〈擷鐵餅〉手稿，策展團隊還試圖將文學立體化，除了加油棒、看台座位區、賽服、賽具等展件輔助外，現場也以多媒體方式呈現紀錄片，以及耳熟能詳的球評也在展場中原音重現，讓大家能聲臨其境看展，感受運動的詩意，更看見文學的力量。
加碼推薦：
四年一度的奧運是世界焦點關注的體育盛事，資深體育媒體人戚海倫，將帶你深入淺出了解中華隊強項項目的歷史背景與養成因素，同時介紹中華隊選手，帶你深入聆聽中華健兒們背後的故事，以及放送當屆巴黎奧運的特色，讓奧運精神陪伴你堅持到到最後一刻。
●點擊前往聆聽或閱讀更多：鯨選課程《邁向奧運之路，台灣體育的巔峰與硬傷》
「力的多重宇宙─臺灣運動文學特展」
時間：2024/10/17 09:00 ~ 2025/09/14 18:00
地點：國立臺灣博物館 本館
展覽連結：點我看更多
3. 新北市立十三行博物館｜運動競化論-古代生活與現代競技特展
時間：2025/1/17 09:00 ~ 2025/09/14 18:00
為了迎接即將5月17日準備運動盛事「2025雙北世壯運」，新北市立十三行博物館（十三行博物館）規劃「運動競化論－古代生活與現代競技特展」火熱開展中！展覽以南島語族為中心，從考古及人類學的角度，策劃六大類運動主題，從射箭狩獵、投擲捕魚，到負重運物、划船出海，都傳遞著古人的運動智慧！為您打造古今融合的競技場，邀請大家親自體驗拉弓、投擲、負重、划船挑戰！
此外，展覽還呈現古代賽前儀式與十三行人的運動，以3D列印模型展示十三行遺址出土人骨，可以觀察到這些活動對身體的影響，不只提供大家作為運動安全的借鏡，揭開古今運動的神秘面紗，啟發健康生活新思維，邀請大家一起來體驗跨越時空的運動之旅！
加碼推薦：
說到考古運動史，與競技場，怎麼能跳過羅馬競技場？！世界這麼大，淵遠長流的古文明不勝枚舉，不過這些運動歷史知識你真的都知道嗎？
像是你知道距今兩千多年前，擁有先進工程技術的古羅馬人，他的競技場又是如何建造的？馬拉松運動你一定知道，但你知道這種長距離賽跑，是源自古波斯人進攻古希臘的哪一場戰役嗎？愛運動的古希臘人最初舉辦的奧運和的競賽項目，與現今的賽事類別有那些差異呢？這些有趣的答案在《世界古文明之旅》中通通有解！
●點擊前往聆聽或閱讀更多：有聲書《世界古文明之旅》
「運動競化論-古代生活與現代競技特展」
時間：2025/1/17 09:00 ~ 2025/09/14 18:00
地點：新北市立十三行博物館 第一特展廳
展覽連結：點我看更多
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言