2024年度新聞回顧：12強台灣奪冠、403強震、總統大選……

2024台灣總統大選

中華民國第16任總統、副總統就職典禮，前總統蔡英文（左）與賴清德總統（中）、副總統蕭美琴（右）在完成交接後，一同走上慶祝大會舞台向民眾揮手致意。（圖／聯合報系資料庫；記者余承翰/攝影）

2024年台灣總統大選備受國際矚目，台灣因美中兩強的競合顯得格外重要，選舉結果勢必牽動地緣政治的發展。

由於總統蔡英文屆滿連任一次，無法再次參加競選，參與第16任總統、副總統選舉的候選人最終有三組，分別為民眾黨黨主席柯文哲及立委吳欣盈、民進黨副總統兼黨主席賴清德及前駐美代表蕭美琴，以及國民黨新北市市長侯友宜及中廣董事長趙少康，共同形成台灣總統大選三腳督競選局面。而原先鴻海創辦人郭台銘及藝人賴佩霞以無黨籍參選人身分，通過連署門檻取得登記參選資格，後來共同聲明宣布退選，因此並未參與登記。

選局最終結果在1月13日落幕，第16任總統、副總統由民進黨候選人賴清德、蕭美琴以得票數558萬票、得票率40.05%勝出，另外兩組候選人，國民黨籍侯友宜、趙少康，得票數467萬票、得票率33.49%，民眾黨籍柯文哲、吳欣盈得票數369萬票、得票率26.46%，於此次大選中落敗。

當選後，總統賴清德也表示「感謝台灣人民，共同寫下民主新頁，向世界展現對民主體制的珍惜，這是我們永不放棄的堅持。」

台南400

圖／琅琅悅讀

台南，一座富有充滿在地人情味的城市，在今年建城屆滿400年了！

1624年，即為400年前，荷蘭人初次來到台灣，並以「福爾摩沙」來形容東方島嶼之美，荷蘭東印度公司建造了目前位處安平古堡的熱蘭遮城，作為橫跨兩大洋的貿易航線的重要據點，讓台灣就此成為世界貿易體系的重要一環，接軌世界。台南經歷荷據、明鄭、清領、日治、戰後等5個重要歷史時期，融合無以計數的多樣文化，在不同時間軸中，共同在這座城市裡留下故事與存在證明。

台南市政府以「一起臺南 世界交陪」為主題，希望以「珍惜傳統、開創當代、展望未來」為核心價值，策劃一系列「台南400」活動。設計師李明道Akibo為本次大型企劃操刀設計專屬主視覺，以原住民西拉雅族的十字繡、安平夕陽的光芒以及荷蘭時期古蹟熱蘭遮城為圖樣取材，呈現當今台南風貌；台南在地金曲獎台語歌王謝銘祐和台南出身饒舌歌手大支，更演唱主題曲〈慢慢變臺南〉由兩世代音樂人共同以音樂形式唱出屬於台南的生活趣味。

「琅琅悅讀」也以「LOG IN 台南——0到400之間」系列專題，一同在線上響應同慶台南400這個難得的時刻！

4/3大地震

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線路段巨石擋路，場面怵目驚心。本報資料照 杜建重

4月3日上午7點58分，芮氏規模7.2大地震發生，全台皆受影響，許多上班族正在通勤路上，遇到捷運緊急剎車、火車、高鐵暫停行駛的狀況，震央花蓮更有建築物直接坍方倒塌，北濱街一棟建築物裡的民眾及時逃出，並無造成傷亡，不過，天王星大樓在地震發生後嚴重傾斜，有二十多戶住戶受困，一名住戶不幸罹難。

主震發生後第五天，中央氣象署已經紀錄到超過7百次的餘震，是既二十五年前921大地震後，造成災情最嚴重的一次地震，有13位民眾死亡，並超過千人受傷。新北捷運環狀線部分路段也因錯位停駛長達8個月，於12月才正式復駛。

我們所居住的建築耐震度如何？是否可以透過預防來減輕天災帶來的損害？這些都是身為台灣這座島嶼居民的重要命題。

2024年秋颱活躍創歷史紀錄

凱米颱風挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，岡山嘉興里一帶積水倒小腿肚，民眾無奈。記者劉學聖／攝影；聯合報系資料照片

2024年颱風發生頻繁，在西北太平洋共生成25個颱風，創下台灣氣象史不少降雨和風力紀錄，其中「凱米」、「山陀兒」和「康芮」對台灣造成嚴重災情，高雄和屏東更破紀錄連續4天因颱風停班停課。11月更首次出現「銀杏」、「桔梗」、「天兔」和「萬宜」四颱共舞的罕見景象。

體壇國際大型盛事：奧運

教育部昨天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，奧運拳擊女子57公斤級第一名林郁婷（中）、奧運羽球男子雙打冠軍李洋（右）及王齊麟（左）開心領獎。記者潘俊宏／攝影；聯合報系資料照片 潘俊宏

2024年巴黎奧運睽違百年再次在巴黎舉辦，向世界充分展現法國豐厚的文化底蘊與城市魅力。台灣代表隊此次也有精彩表現，獲得2金5銅。射擊選手李孟遠在定向飛靶項目中為台灣贏得首枚獎牌，隨後男子羽球雙打組合「麟洋配」李洋和王齊麟以全勝戰績衛冕奪得金牌，本屆也是羽球球后戴資穎在奧運的最後一舞，因帶傷上陣敗給好友依瑟儂，賽後兩人雙雙落淚擁抱也逼哭螢幕前的球迷們。

另外「舉重女神」郭婞淳再度披上戰袍出征奧運，儘管受腰傷影響，仍為台灣奪下一面銅牌，成為台灣首位連續三屆奧運都有奪牌的選手。然而，最讓人感到心疼的是女子拳擊選手林郁婷在比賽期間遭遇性別質疑，成為各國霸凌的對象，但她展現強大韌性，最終奪得金牌，為台灣在巴黎奧運的表現劃下完美句點。

世界棒球12強賽：中華隊奪金傳奇

世界12強棒球賽中華隊奪冠。本報系資料照／特派記者許正宏東京攝影)；聯合報系資料照片 陳柏亨

世界棒球12強賽是由世界棒壘球聯盟（WBSC）主辦的四年舉行一次的國際棒球賽事，在本屆球賽中，台灣在預賽展現出強大實力，接連擊敗強敵韓國、多明尼加、澳洲和古巴，雖然不敵日本，但仍以優異戰績成功晉級，前往東京巨蛋參加複賽。

在複賽中，台灣隊延續精彩表現，以出色的表現擊敗美國，挺進冠軍賽。在冠軍賽中，台灣再次與宿敵日本交手，展現完美攻守，最終以4比0完封對手，斬斷日本的27連勝 睽違32年擊敗日本，不僅成功復仇，更創造歷史，奪下隊史首座世界冠軍，對台灣棒球界具有里程碑意義，不但提升台灣民眾對棒球賽事的熱愛與關注，也充分展現台灣棒球在國際舞台上的實力。

打房政策上路：聚焦貸款規範與首購族支持

央行今日宣布「第七波選擇性信用管制的協處措施」，排除繼承取得房屋及房貸、實質換屋需求，以及新青安共三類人適用。圖／聯合報系資料照片

為遏止房價持續高漲、打擊炒房行為，今年政府打房政策著眼於貸款限制與首購族支持，藉此穩定房市並實現居住正義。

在貸款規範方面，今年起針對非自住性購屋的貸款成數進一步縮減，最高貸款額度降至六成。同時，對於資產規模較大的法人及多房族群，政府要求更嚴格的審核標準，並強制增加貸款及自備款比例，壓縮投資客的購屋能力，減少市場投機行為，進而穩定房價。

此外，政府針對首購族提供利率補助及較寬鬆的貸款條件，提高新青安的貸款額度上限，並延長還款期限，讓年輕人能以更低的月付金進入房市。

除貸款政策外，政府也加強打擊囤房，針對擁有多戶房產的族群實施累進稅制，提高持有成本，鼓勵釋放空置房源。政府表示，這些政策的目的是壓抑投機需求，優先滿足自住需求，並為台灣的房市帶來更公平與可負擔的未來。

韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，數小時後解除

13日晚間在首爾的南韓國會外，群眾集結「倒尹」，並拉起大型布條訴求立即彈劾並逮捕總統尹錫悅。（圖／美聯社）

2024年12月3日晚間，韓國總統尹錫悅突然宣布全國進入戒嚴狀態，理由是國家面臨來自北韓的共產主義威脅，以及國內「親朝鮮反國家分子」活動。

此舉立即引發國內強烈反彈。在野黨共同民主黨領袖李在明譴責總統此舉違憲，並呼籲黨內議員集結國會，計劃通過表決推翻戒嚴令。執政黨國民力量黨領袖韓東勳也批評戒嚴令是「錯誤的決定」。

隨後，國會迅速行動，300名議員中的190人趕回國會，一致通過決議案，要求解除戒嚴。12月4日凌晨4點，尹錫悅發表電視演說，表示接受國會要求，將解除戒嚴。內閣官員隨後會面，正式解除戒嚴，軍方也撤回相關指令。

此次戒嚴令的發布和迅速解除，導致韓國政壇震盪。在野黨於12月7日對尹錫悅提出彈劾案，檢方也表示將以內亂罪進行調查。尹錫悅此舉加劇國內政治紛爭。

2024年美國總統大選：川普重返白宮

川普當選，主要的內閣人選都已出爐。（圖／路透通訊社）

2024年11月5日，美國舉行第60屆總統選舉，前總統唐納德·川普（Donald Trump）代表共和黨參選，對決民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

競選期間，兩黨在多項議題上展開激烈辯論，包括經濟復甦、移民政策和國際關係等。川普承諾在新任期內推動多項政策變革，強調加強邊境安全、促進經濟增長以及重新評估對外政策。賀錦麗則強調社會公正、氣候變遷和醫療改革等議題。

選舉過程中，川普在多個關鍵搖擺州取得勝利，最終贏得選舉人團多數票，成功當選第47任美國總統。賀錦麗在選舉結果明朗後，迅速承認敗選，並表示將協助新政府順利交接。

此次選舉標誌著川普的強勢回歸，成為美國歷史上第二位非連續任期的總統。選舉結果對美國未來四年的政策走向產生深遠影響，國際社會密切關注川普政府的施政方針及其對全球局勢的影響。