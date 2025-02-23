基隆陽明海洋文化藝術館20週年展 勾勒港市變遷與百工縮影

琅琅悅讀／ 時藝多媒體
陽明海洋文化藝術館「嗨港人20：陽明海洋文化藝術館20週年展」，邀請20位藝術家，轉譯20組受訪者的話語為視覺圖像創作，勾勒基隆港與海洋文化的藝術想像。
陽明海洋文化藝術館「嗨港人20：陽明海洋文化藝術館20週年展」，邀請20位藝術家，轉譯20組受訪者的話語為視覺圖像創作，勾勒基隆港與海洋文化的藝術想像。

矗立在港邊的，於今年（2025）已成立超過20年，藉2024年末開幕的「嗨港人20：陽明海洋文化藝術館20週年展」，以回顧過往、定錨當下、展望未來。隨著時代的嬗遞，見證基隆港市文化變遷的陽明海洋文化藝術館，透過藝術擔負起回饋社會的責任，也傳承與轉譯海洋文化。「嗨港人20」展，經由20組海洋的話語與創作轉譯，不僅述說基隆海港的今昔，也是對未來的期許，在邁向下一個20年的同時，回顧這20年來所努力的成果。

本次展覽由當代知名設計、國立臺灣師範大學設計學系許和捷教授擔任策展人，將海洋職人區分為五大類，為陽明海運職人、陽明海洋文化藝術館職人、文化藝術職人、基隆港職人、基隆生活職人，是在地百工百業的縮影，也能從自身的生活與工作經驗，以不同角度來述說基隆因「港市一體」，而發展出的自然與人文景觀，在臺灣，這是基隆獨有的。20組海洋職人的動人話語，由林美吟、吳淑明、鍾穗蘭、陳恩嘉、王德明、張俊傑、張柏舟、廖光華、張芳榜、楊勝雄、許忠文、許和捷、康敏嵐、林仁山、林家再、黃進龍、張盛權、陳秀真、周運順、林芸等20位藝術家，轉譯為視覺圖像創作，並以與海港連結頗深的帆布為載體，希冀從文字、圖像、材質等三面向，勾勒基隆港的變遷。

策劃團隊更將上述視覺素材製成印章，期待民眾看完展覽後能挑選最喜歡的圖像，壓印於紙張，讓海洋職人的美好記憶與之同行。「嗨港人20：陽明海洋文化藝術館20週年展」亦非僅為藝術展示，更扣合藝術館「社會回饋」的宗旨，設計十個圍繞著海洋文化、海洋生態、海港人文、今昔變遷的問題，希冀能透過一同反思，而得以在民眾心中種下一個種子，也回歸到「對於基隆人來說，海洋不僅是生計來源，更是情感寄託之所在」的中心思想。

「嗨港人20：陽明海洋文化藝術館20週年展」展場一隅。

「嗨港人20：陽明海洋文化藝術館20週年展」展場一隅。

20個海洋圖像化為20個印章紋樣，讓觀展者將感動帶回家。

基隆港邊的今昔變遷，訴說著一段海洋文化與在地日常的故事。

春節入館贈送活動「海上剪紙窗花」

嗨港人20：陽明海洋文化藝術館20週年展
​時間：2024年12月7日（六）至8月31日（日）
​地點：基隆 | 陽明海洋文化藝術館三樓展廳

●本文由授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，「蛇年到陽明海洋文化藝術館走春 觀20週年展 獲海上剪紙窗花」，未經同意，請勿轉載。

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