台灣首度大規模展出「巨型蜘蛛藝術家路易絲．布爾喬亞」3/15登台，預售今起開跑

森美術館（東京）20萬人朝聖大展「路易絲．布爾喬亞」（Louise Bourgeois，1911-2010）3月15日將在富邦美術館重磅登場！路易絲．布爾喬亞可說是20及21世紀最重要的藝術家之一，以巨型蜘蛛雕塑聞名國際，東京六本木之丘、畢爾包古根漢美術館外皆可見到這些作品，這次國際巡迴大展主題《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了》是繼日本東京後，全球第二站，台灣民眾無須出國即可近距離欣賞世界級當代藝術展！預售票150元（原價300元）即日起在富邦美術館官網搶先開賣。

三大展區X兩大展廳X破60件展件 深度詮釋布爾喬亞畢生創作

富邦美術館將提供兩大展廳，分別是1樓「水景展廳」和3樓「星光展廳」陳列藝術大師的作品，透過三大展區「第一章：不要遺棄我」、「第二章：剛從地獄回來」及「第三章：天空的修復」重新詮釋布爾喬亞的生活與創作，呈現她長達70年創作生涯中60多件精彩作品，包括一系列裝置、雕塑、繪畫和素描等。其中更有她鮮為人知的早期繪畫，以及兩件巨型《蜘蛛》作品，為展覽必看亮點。

藝術家路易絲‧布爾喬亞代表作巨大的蜘蛛雕塑《媽媽 (Maman)》經常在世界各地出沒，此突為2023年澳洲雪梨新南威爾斯美術館展覽「路易絲布爾喬亞：白天入侵了黑夜，還是黑夜入侵了白天？」期間所拍攝。圖／南威爾斯美術館 © The Easton Foundation/VAGA at ARS/Copyright Agency 2023

從童年記憶到創作探索 用藝術反映生命苦難與希望

布爾喬亞生於巴黎，家中經營掛毯畫廊和修復工作室，這樣的成長背景對她往後的作品產生深遠影響。她經歷兩次世界大戰，約6 歲時母親生病，父親風流專橫，造成她童年內心陰影。20歲時長期生病的母親過世，讓她從原來學習數學，立志轉向藝術。26歲她與美國藝術史學者結婚，移居紐約，自此在美國發展並獲得藝術圈認可。

藝術家路易絲·布爾喬亞 (Louise Bourgeois) 在她的工作室裡，站在她的《聖塞巴斯蒂安》(Sainte Sebastienne) 前 (1992)，紐約布魯克林，1993 年版畫前。Photo: Philipp Hugues Bonan Photo courtesy: 紐約伊斯頓基金會The Easton Foundation, New York

在長達70年的創作生涯中，布爾喬亞用多樣的媒材展現前衛的創作形式，探索二元對立的張力，諸如男性與女性、被動與主動、具象與抽象、意識與無意識等，這些極端狀況往往在同一作品中共存。

她從複雜的童年中汲取創作靈感，透過重現記憶與情感，將個人的經歷轉化為引起觀者共鳴的普世象徵。她的作品蘊含著對生命的強烈意志，反映了人類的苦難，無論是戰爭、天災還是疾病，她始終相信超越痛苦的可能性與希望。

全球藝術舞台的璀璨巨星 最具影響力的藝術家之一

布爾喬亞曾獲法國文化部國家雕塑大獎（Grand Prix National de Sculpture）（1991年）、美國國家藝術獎章（National Medal of Arts）（1997年）及法國榮譽軍團勳章（Legion of Honor）（2008年）等重要獎項。自2010年去世以來，她的聲譽日益增長，展覽遍布全球包括美國、瑞士、英國、瑞典、德國、奧地利、澳洲、日本等國家，這次富邦美術館的展覽是布爾喬亞第一次台灣大規模展出。

更多國際大展《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了》的展出資訊，可至富邦美術館官網或臉書社群查詢。

路易絲．布爾喬亞《歇斯底里之拱》(Arch of Hysteria)，1993，銅、拋光銅綠，83.8 x 101.6 x 58.4 公分。Photo: Christopher Burke, © The Easton Foundation/Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), NY

路易絲．布爾喬亞《情侶》(The Couple)，2003，鋁，365.1 x 200 x 109.9 公分。Photo: Jonathan Leijonhufvud, © The Easton Foundation/Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), NY

展覽資訊： 《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了》 Louise Bourgeois: I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful. 時間：2025.3.15-6.30（11:00-18:00，17:30停止售票入場，週二休館） 地點：富邦美術館 1樓 水景展廳、3樓 星光展廳

森美術館（東京）20萬人參觀大展「路易絲．布爾喬亞」即將來台，3月15日富邦美術館亮相！圖／富邦美術館