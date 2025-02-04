2025台北國際書展／故宮以「百年藝境．時光凝萃」響應 邀書迷閱讀「藝」世界

臺北國際書展2月4日至9日於世貿一館盛大登場，主題為「閱讀異世界」。今年國立故宮博物院以「百年藝境．時光凝萃」為主題熱情響應，推出故宮出版品3折起、趣味問答贈好禮、消費滿額贈禮等書展限定優惠。歡迎書迷們走入百年故宮的「藝」世界，探索古今文化交織的豐富魅力。

國立故宮博物院以「百年藝境．時光凝萃」為主題熱情響應，除了《故宮文物月刊》以超值價回饋讀者外，還有故宮文創禮品9折優惠！圖／國立故宮博物院、琅琅悅讀編輯室

2025年邁向百年新故宮，故宮展區融合經典傳承與創意巧思，主入口設計結合故宮正館建築線條，打造富含故宮特色的迎客拱門，並採用可重複使用的組合材料，實踐環保永續精神。書展期間，故宮推出眾多限量出版品優惠，折扣最低3折起，《故宮文物月刊》更以超值銅板價回饋讀者。凡單筆消費滿兩仟元以上，即贈限量故宮帆布袋一份，數量有限，送完為止。現場另有趣味互動遊戲，民眾拍照打卡或參加趣味問答活動，有機會獲得金屬書籤或手機擦拭貼等精美贈品。

國立故宮博物院展售精美文創周邊商品。圖／琅琅悅讀編輯室

故宮響應2025臺北國際書展，邀書迷閱讀「藝」世界。圖／國立故宮博物院

書展期間，故宮文創禮品9折(部分商品除外)，凡單筆消費滿兩仟元以上，即贈限量故宮帆布袋一份，數量有限，送完為止。圖／國立故宮博物院

另故宮展區舉辦多場精彩講座及新書分享會，邀請曾獲義大利波隆納插畫獎的暢銷繪本作家陳又凌，繼《從前從前皇帝有座動物園》後，分享全新作品《從前從前皇帝有座遊樂園》，讓大小朋友從嶄新視角開啟「故宮好好玩」的無限想像。配合故宮北部院區當期特展「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」，策展人蔡承豪副研究員將介紹《重修臺郡各建築圖說》，從珍貴的文獻檔案訴說清乾隆年間臺灣建築的大城小事。同時，故宮精品網路商城推出線上書展專區，提供書展期間專屬優惠，讓無法親臨現場的民眾，也能感受書展熱潮，更多活動資訊詳見故宮精品FB粉絲專頁。

曾獲義大利波隆納插畫獎的暢銷繪本作家陳又凌，推出全新作品《從前從前皇帝有座遊樂園》。圖／國立故宮博物院

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2025 故宮攤位編號：B309 展期：2025/02/04至02/09，每日10:00至18:00（02/07週五、02/08週六延長至22:00；02/09週日延長至20:00）。

地點：臺北世界貿易中心展覽一館（臺北市信義路五段五號1樓）。

更多資訊，詳見故宮精品FB粉絲專頁