國家攝影文化中心新春展「諸神」 百件信仰影像亮麗登場！
什麼是信仰？它是否僅僅是一種對神聖的崇拜，還是隱藏在人類生活深處的一種內在力量？在技術與文化交融的時代，信仰的形式與意義也在不斷轉變。國家攝影文化中心現推出「諸神與眾生」展覽，邀請邱國峻教授策展，彙聚16位當代影像藝術家百餘件作品，透過攝影與影像藝術獨特的視角，揭示信仰在當代臺灣社會中的深層內涵與情感連結，於即日起分階段展出。
信仰的多樣詮釋，揭示人類心靈深處的追尋與渴望
「諸神與眾生」展覽分為「諸神」與「眾生」兩個主題展區，深入呈現神聖與世俗之間的張力與交融。「諸神」展區搶先於1月23日三樓展間開展，集結馮君蘭、瓦歷斯．拉拜、李小鏡、楊順發、王呈哲、陳逸宏、黃柏雯、姚瑞中、羅禾淋，共9位當代攝影家及藝術家。分別從顯現諸神隱蔽的足跡、相由心而生的轉化、信仰之路的追尋、現實之間的辯證等四個子題，藉由影像從不同角度詮釋「信仰」議題。馮君藍《一台戲景》系列透過如畫的肖像召喚人心深處對神聖的渴望，讓觀者感受信仰的力量。李小鏡以六道輪迴為概念，數位技術幻化出108張臉孔的〈108眾生相〉。陳逸宏《朝聖臺灣》系列以移軸技法將熱鬧的儀式微縮如風景攝影，詮釋了人神互動的場景。姚瑞中《巨神連線》的黑白影像記錄了臺灣各地廟宇的巨大神像，揭示出信仰背後的人類欲望。觀者從雕像的違和感中重新審視「神」的象徵性，是對信仰內涵的深刻反思，也是一種社會現象的觀察批判。
策展人邱國峻希望藉此展覽，表達「藝術家透過攝影技術所呈現的形象，不僅是眼見為憑，也是內心的想望，『諸神與眾生』展覽中的信仰不在於說服，而是分享不同信仰背後，人們的狀態以及尋找心中歸屬的旅程。」
「諸神與眾生」將於2月20日接續開展「眾生」展區，以有情眾生在信仰文化中的面貌與歸宿，照見萬物有靈。國家攝影文化中心邀請您一同探索信仰文化與攝影影像交織的藝術旅程，從影像中感受信仰對人類生活的深遠影響，並以全新的視角審視當代社會中信仰的價值與意義。展覽自即日起於國家攝影文化中心臺北館展出(「諸神」展期1月23日至6月4日、「眾生」展期2月20日至6月29日)，歡迎民眾於新春期間至國家攝影文化中心臺北館，在展覽中感受「諸神」降臨，體驗新春好神氣！更多展覽及相關推廣活動資訊請至國家攝影文化中心官網查詢。
展覽資訊：諸神與眾生
諸神
展覽期間：2025年1月23日起至2025年6月4日
展覽地點：國家攝影文化中心臺北館301-303、305展覽室及廊道空間
展覽資訊：https://reurl.cc/6jxzLO
眾生
展覽期間：2025年2月20日至2025年6月29日
展覽地點：國家攝影文化中心臺北館201-203展覽室及廊道空間
展覽資訊：https://reurl.cc/EgedXK
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言