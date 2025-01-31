國家攝影文化中心新春展「諸神」 百件信仰影像亮麗登場！

琅琅悅讀／ 國家攝影文化中心
信者認為「神」不被看見，卻始終「在場」，因此信者建造「神」堂、隨伺「神」側、與「神」相通，踏上朝聖之路，不為別的，只為追逐「神」所留下的蛛絲馬跡。而攝影者或參與或旁觀，也見證著一場場由人、神所共創的嘉年盛典。
信者認為「神」不被看見，卻始終「在場」，因此信者建造「神」堂、隨伺「神」側、與「神」相通，踏上朝聖之路，不為別的，只為追逐「神」所留下的蛛絲馬跡。而攝影者或參與或旁觀，也見證著一場場由人、神所共創的嘉年盛典。

什麼是？它是否僅僅是一種對神聖的崇拜，還是隱藏在人類生活深處的一種內在力量？在技術與文化交融的時代，信仰的形式與意義也在不斷轉變。國家文化中心現推出「諸神與眾生」展覽，邀請邱國峻教授策展，彙聚16位當代影像家百餘件作品，透過攝影與影像藝術獨特的視角，揭示信仰在當代臺灣社會中的深層內涵與情感連結，於即日起分階段展出。

諸神與眾生：諸神

信仰的多樣詮釋，揭示人類心靈深處的追尋與渴望

「諸神與眾生」展覽分為「諸神」與「眾生」兩個主題展區，深入呈現神聖與世俗之間的張力與交融。「諸神」展區搶先於1月23日三樓展間開展，集結馮君蘭、瓦歷斯．拉拜、李小鏡、楊順發、王呈哲、陳逸宏、黃柏雯、姚瑞中、羅禾淋，共9位當代攝影家及藝術家。分別從顯現諸神隱蔽的足跡、相由心而生的轉化、信仰之路的追尋、現實之間的辯證等四個子題，藉由影像從不同角度詮釋「信仰」議題。馮君藍《一台戲景》系列透過如畫的肖像召喚人心深處對神聖的渴望，讓觀者感受信仰的力量。李小鏡以六道輪迴為概念，數位技術幻化出108張臉孔的〈108眾生相〉。陳逸宏《朝聖臺灣》系列以移軸技法將熱鬧的儀式微縮如風景攝影，詮釋了人神互動的場景。姚瑞中《巨神連線》的黑白影像記錄了臺灣各地廟宇的巨大神像，揭示出信仰背後的人類欲望。觀者從雕像的違和感中重新審視「神」的象徵性，是對信仰內涵的深刻反思，也是一種社會現象的觀察批判。

策展人邱國峻希望藉此展覽，表達「藝術家透過攝影技術所呈現的形象，不僅是眼見為憑，也是內心的想望，『諸神與眾生』展覽中的信仰不在於說服，而是分享不同信仰背後，人們的狀態以及尋找心中歸屬的旅程。」

「諸神與眾生」將於2月20日接續開展「眾生」展區，以有情眾生在信仰文化中的面貌與歸宿，照見萬物有靈。邀請您一同探索信仰文化與攝影影像交織的藝術旅程，從影像中感受信仰對人類生活的深遠影響，並以全新的視角審視當代社會中信仰的價值與意義。展覽自即日起於國家攝影文化中心臺北館展出(「諸神」展期1月23日至6月4日、「眾生」展期2月20日至6月29日)，歡迎民眾於新春期間至國家攝影文化中心臺北館，在展覽中感受「諸神」降臨，體驗新春好神氣！更多展覽及相關推廣活動資訊請至國家攝影文化中心官網查詢。

姚瑞中的黑白影像記錄了臺灣各地廟宇的巨大神像，揭示出信仰背後的人類欲望，讓觀者從雕像的違和感中重新審視「神」的象徵性。他指出這些龐大神像更多承載的是凡人的欲念，而非神聖力量，挑戰信仰的表象與實質。姚瑞中《巨神連線》，2016-2020，平面攝影、三頻道錄像，50 x 50 cm x 99件、14分50秒，藝術家提供

身兼牧師與攝影家的馮君藍，作品融合宗教與藝術。他運用光影表現基督教精神，仿效文藝復興聖像畫的神聖感。 馮君藍〈同在－夜〉，2022，藝術微噴相紙，125 x 105.5 cm，藝術家提供

李小鏡運用早期數位技術，創造融合人與動物特徵的「人獸肖像」，以此探討佛教輪迴觀與西方進化論的對話。李小鏡〈108眾生相〉，1995-2003，單頻道投影空間裝置，尺寸依場地而定，藝術家提供

瓦歷斯．拉拜以賽德克族的神話故事為創作基礎，講述祖先從神秘人形樹根繁衍而來的傳說。他透過數位後製技術，將族人的肖像與樹木形象相結合，創造出人樹合一的視覺效果。 瓦歷斯‧拉拜〈隱形計畫系列之低聲細語的樹生群像〉，2009，數位輸出相紙，119.5 x 90 cm x 6件，高雄市立美術館典藏

：諸神與眾生

諸神
展覽期間：2025年1月23日起至2025年6月4日
展覽地點：國家攝影文化中心臺北館301-303、305展覽室及廊道空間
展覽資訊：https://reurl.cc/6jxzLO

眾生
展覽期間：2025年2月20日至2025年6月29日
展覽地點：國家攝影文化中心臺北館201-203展覽室及廊道空間
展覽資訊：https://reurl.cc/EgedXK

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