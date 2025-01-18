中台世界博物館特展大年初三登場！揭密佛教藝術中「神奇寶貝」的智慧密碼

當世界進入雲端奈米Z世代，你是否感到更容易迷失在迅捷便利的生活中？屬於你的「覺」又是什麼呢？中台世界博物館木雕分館全新特展《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》即將於2025年1月31日新春時節開展，展期至8月31日。此次展覽精選多件館藏中與動物相關的佛教藝術文物，透過這些「神奇寶貝」背後的故事，引領觀眾一同探索心靈的覺知旅程。預售單人票即日起開售，限量200份，售完為止。

四大展區：尋覓佛教藝術中動物身影，踏上深度覺醒之旅

此次展覽跳脫以往以佛菩薩像和佛教史為核心的框架，聚焦於佛教藝術中動物角色的多樣性與象徵意義。展覽規劃了四個展區，包括「十牛迷宮」、第一單元「本生與護持」、第二單元「皈依與修行」以及第三單元「變化與善巧」。透過館藏精選展品，展現動物在佛教藝術中的深刻寓意。展品亮點涵蓋引導人們認識禪理思維的《十牛圖頌》、佛菩薩身邊的脇侍動物坐騎、奮迅威猛的護法神獸，以及充滿變化的密教、東南亞、傳統道教等祥瑞文化代表動物。

讓木雕分館的代表角色——善財童子「小善」帶領大小朋友從展件中讀懂這些動物的故事與引申涵意，進一步在欣賞文物間返照自心，從覺察自身、覺照自心開始，走出情緒迷宮，發掘生活中的小智慧。

走出心裡的迷宮，運用覺察的功夫，隨著十牛圖頌的修心SOP來一場省思之旅。

「與覺同行」特展是一場適合小朋友與大人一起參觀的展覽，欣賞佛教藝術的動物文物，展開心的對話。

動物在佛教文化當中多有深遠的寓意，一起來認識他們吧！

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周邊活動：解鎖多元趣味活動，與「神奇寶貝」零距離接觸

為了讓觀眾有更沉浸的參觀體驗，觀眾除了能透過館方用心編錄的語音導覽，聽見動物們的故事，還可以報名參加策展人導覽、樹屋姐姐說故事、專題講座，以及萬花筒兒童劇團演出「覺中生智—小善的奇幻之旅」。此外，還有搭配特展設計的語音導覽學習小冊與解謎學習單，完成解謎任務即可獲得轉扭蛋機會，抽取專屬動物夥伴的智慧語錄。

線上則推出「小善與動物朋友」館方LINE貼圖，以及《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》動物夥伴小測驗。憑測驗遊戲結果畫面，可於開展後的前三天（1/31至2/2）兌換全票半價優惠，與你的專屬神奇寶貝相見！展覽期間還推出三款展覽文創商品，包括收納DIY、萬年曆與吸水杯墊，為你的生活增添療癒氣息。

《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》特展適合全家大小一起參觀，建議觀展時間約45至60分鐘，搭配語音導覽與解謎學習單，體驗更完整的參觀樂趣。更多展覽活動資訊，敬請鎖定中台世界博物館官網及臉書查詢。

圖7-看展必收藏的生活實用文創小物，療癒你的每一天。

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展覽資訊： 《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》

期間：2025. 01. 31-2025. 08. 31（每週一休館）

地點：中台世界博物館 木雕分館301展廳（南投縣埔里鎮中台路6號）

票價資訊：全票200元、優惠票100元。更多票價資訊（一票當日可同時參觀本館與木雕分館常設展及特展）

更多詳情見中台世界博物館社群查詢

中台世界博物館木雕分館《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》新春開展