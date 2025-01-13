國美館跨域創作展第三彈！「烏托邦的倫理機器」探索AI如何理解人類的道德界線

國立臺灣美術館即日起至3月23日推出「2024藝術跨域創作案」第三檔展覽——「王連晟：烏托邦的倫理機器」，今（11）日舉辦開幕式，挑戰觀眾對人工智慧（AI）在道德判斷和人類社會價值觀中角色的認知。本展覽透過互動裝置與人工智慧技術，探索AI在理解和應對人類道德選擇上的能力，以及這些機器與人類之間的複雜互動。

國美館長陳貺怡表示，國美館一直致力於成為科技藝術創作的重要發展基地，並積極推動藝術、科技與社會之間的對話與交流，培育藝術人才。館方希望透過本次展覽，支持具創意與潛力的藝術家創作與當代藝術創作，並探索先進科技應用的無限可能。藝術家王連晟，在臺灣當代藝術圈中是一位非常活躍的科技藝術創作者，多次與國美館合作展出，包括2022年國美館與法國南特當代藝術中心共同策劃的「暴風之眼」，以及2023年臺灣國際光影藝術節的「數據光景」。他專注於互動裝置與即時運算音像表演等領域，此次作品以AI生成的技術挑戰我們對「道德影像」的理解，並引發觀眾反思人類社會道德判斷標準的來源。

「烏托邦的倫理機器」展覽開幕式_國美館陳貺怡館長致詞

「烏托邦的倫理機器」探討人工智慧（AI）在理解與應對道德層面上的能力，以及AI如何與人類社會的價值觀互動，並思考這些互動如何塑造我們對機器能力的認知與期待。展覽分為兩大部分，第一部分觀眾將看到由Stable Diffusion生成的圖像，並根據自己的道德判斷，選擇是否認為圖像「道德」或「不道德」。這些判斷結果將回饋給AI系統，作為其訓練基礎，從而反思人工智慧在道德決策中的角色。這一過程也邀請觀眾參與建立道德判準系統，進一步討論人類如何定義道德。

「烏托邦的倫理機器」展覽開幕式_藝術家王連晟致詞

展覽的第二部分，數台自動移動的機器將持續拍攝觀眾，並將影像無線傳輸至現場螢幕。當AI判定影像不符合道德標準時，機器會自動轉移焦點，直到影像符合標準為止。這一過程挑戰了「道德影像」的定義，並揭示人工智慧與人類價值觀之間的複雜關係。

王連晟是位當代科技藝術創作者，作品跨足互動裝置與聲音表演領域。他的裝置作品透過數量堆疊，營造獨特的身體感知體驗。近年的創作持續探索程式演算影像與聲音之間的契合。他曾多次於國際藝術節展出作品，並獲得台北美術獎、台北數位藝術節等多項重要獎項。王連晟的作品探討人類與科技的關係，並以此為基礎進行深刻的哲學與倫理思辨。他目前為國立台北藝術大學的專任助理教授，並持續探索科技藝術未來的可能性。

「烏托邦的倫理機器」不僅是對當前科技發展的藝術呈現，也是對未來道德與人工智慧關係的深刻思考。本展覽將激發觀眾對人工智慧如何在我們日常生活中影響道德判斷及社會價值觀的討論。藉由藝術的形式，引領觀眾進入一場關於倫理、科技與人類未來的深度對話。相關展覽及活動訊息請參考國美館官網。

「王連晟：烏托邦的倫理機器」展覽觀眾與作品互動情形

「烏托邦的倫理機器」展覽開幕合影_藝術家王連晟(左1)、國美館陳貺怡館長(左2)、展覽執行團隊陳昱伶(中)、陳智賢(右2)、何芯源(右1)

展覽資訊： 「烏托邦的倫理機器」

期間：2025年1月11日至2025年3月23日

地點：時光天井多屏幕影像區



「烏托邦的倫理機器」 主視覺。圖／國美館官網