南美館人氣BL展覽「吾妄之境」特邀台日漫畫家現身簽名會！交流創作靈感、挑戰與動人故事

臺日漫畫家簽書會與專家學者座談呈現新視野

臺南市美術館「吾妄之境」自開展以來便話題不斷，吸引大批觀眾前來欣賞，展覽透過ACG藝術中「BL」主題的發展現象，提出藝術創作中對於「男性之美」的觀看及對於異色的想像。展出作品形式多元，藉由充滿力量的漫畫手稿、傳統與當代相融的繪畫作品、互動性超高的裝置作品，獲得觀眾的高度好評。為讓觀眾更深入了解展覽內容及藝術家的創作心路歷程，館方特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談，邀請觀眾一同參與難得的交流盛會。

臺南市美術館「吾妄之境」展覽特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談。圖／南美館提供

臺南市美術館「吾妄之境」展覽特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談。圖／南美館提供

臺南市美術館「吾妄之境」展覽特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談。圖／南美館提供

漫畫家簽書會——與創作者面對面

「吾妄之境」展出作品的創作者來自臺灣、日本和馬來西亞等地，呈現出各地多元的創作表現。此次活動特別邀請臺灣漫畫家每日青菜與日本漫畫家紗久樂さわ（Sakura Sawa），兩位漫畫家現身與觀眾分享創作過程中的靈感與挑戰，以及他們是如何從日常觀察或歷史文獻中，發展出動人心弦的故事。

以上兩場簽書會，也將分別邀請本展策展人徐嘉晨、資深學者王佩迪教授，透過策展角度及社會學研究的視角，與漫畫家們進行對談。無論是粉絲，還是對BL有深入興趣的觀眾，都能在這兩場簽書會中，與創作者近距離接觸，聆聽她們如何運用圖像與各種元素結合，創造出令人賞心悅目的漫畫作品。

臺南市美術館「吾妄之境」展覽特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談。圖／南美館提供

專業研究者座談——以學術的角度探討BL作品

除漫畫家的創作分享，館方亦將舉辦一場專業研究者座談，並邀請《BL教科書》（2024）主編堀亞紀子及守如子兩位教授來到南美館與資深學者李衣雲教授對談，座談議題從學術觀點深入剖析BL主題，並探討美術館如何在視覺藝術展覽的框架中，挑戰觀眾對於ACG作品的想像與認知。

「吾妄之境」展推出之後，隨即在網路社群中引發話題及討論，南美館就二次元文化主題與高雄捷運洽談合作，請來輕軌少女隊與蜜柑站長一同在高捷影片上宣傳展覽，另亦有與威秀影城進行異業合作等跨界行銷。南美館更在去年11月底與臺南市政府觀光局攜手，邀請到日本VTuber（虛擬實況主）儒烏風亭鏍鈿直播介紹臺南市美術館及臺南地方特色小吃，直播中鏍鈿不僅表達出對臺南和該展覽的高度興趣，也邀請各地觀眾都能到南美館觀展，同時來趟府城美食之旅，播出後在臺灣及日本的網路社群都引起熱烈迴響。館方表示有不少民眾係因看完直播後來到南美館參觀展覽，而目前在本檔展覽的展覽室中，也隨處可看到儒烏風亭鏍鈿介紹展覽的片段。

三個不結婚的女人

書名：《三個不結婚的女人（收錄全新彩頁X首次公開番外篇）》

作者：日下棗

出版社：臉譜出版／城邦文化

出版時間：2024年1月29日

此外，南美館也與五口創意工作室即將於今年四月推出的音樂劇《三個不結婚的女人》合作，由原作漫畫家日下棗、演員林雨宣、吳知豫獻聲錄製語音導覽，陪伴觀眾一起深度看展。導覽語音錄製前，三位也特地來到南美館看展，經策展人導覽後紛紛表示展覽非常精彩有趣，在劇中飾演喜愛BL文化的腐女林雨宣更說展覽對角色詮釋功課的田調上有相當助益。語音導覽目前已上線，即日起民眾至展場現場看展，掃瞄現場海報架上QR code，即可隨著個人的參觀進度，收聽各區展覽介紹。

「吾妄之境」展覽是目前在網路持續發燒的話題展覽，除在展覽中可以從視覺藝術角度看見BL主題在ACG中的現象級發展，亦有對BL議題深入淺出表現的互動區增添觀展體驗的樂趣。展覽將持續展出至3月16日，更多展覽相關的活動資訊也將陸續公告，持續追蹤南美館官網及臉書粉專，獲得最新訊息。臺南市美術館歡迎民眾在新的一年共同見證這場專業又充滿趣味的美學饗宴。

臺南市美術館「吾妄之境」展覽特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談。圖／南美館提供

臺南市美術館「吾妄之境」展覽特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談。圖／南美館提供

臺南市美術館「吾妄之境」展覽特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談。圖／南美館提供

臺南市美術館「吾妄之境」展覽特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談。圖／南美館提供

臺南市美術館「吾妄之境」展覽特別安排三場特別活動——臺日漫畫家簽書會及專業研究者座談。圖／南美館提供

活動資訊 《Day Off》作者每日青菜 專場簽名會暨座談會 時間：2025年1月18日（六）14:30–17:00

地點：臺南市美術館2館 跨域展演廳

票價：500元（含特展明信片組、展覽主視覺萬用夾套組、南美館貴賓券及簽名座談會入場名額各一）

售票平台：ibon售票系統

合作單位：留守番工作室（寸田文化有限公司） 《百與卍》作者紗久樂さわ 專場簽名會暨座談會 時間：2025年2月9日（日）14:30–17:30

地點：臺南市美術館2館 跨域展演廳

座談來賓：主持人—王佩迪；與談者：漫畫家--紗久樂さわ

票價：另於南美館官網及臉書粉絲專頁公告

售票平台：ACCUPASS 「吾妄之境」展 策展人專場導覽 時間：2025年2月9日（日）10:00-10:50

集合地點：臺南市美術館2館大廳

導覽員：策展人—徐嘉晨

參加資格：購票入館參觀者租借導覽機（費用$35元）即可參加 性別與愛的想像：BL的文化意義 座談會 時間：2025年2月23日（日）15:00–17:30

地點：臺南市美術館2館 跨域展演廳>

座談來賓：主持人—李衣雲；與談者：作家—堀亜紀子、守如子、策展人—徐嘉晨

票價：免費

售票平台：ACCUPASS

合作單位：大塊文化出版社

展覽資訊 「吾妄之境 The Fantasy Wonderland」 展出時間：2024年11月15日至2025年3月16日

展出地點：臺南市美術館2館3樓展覽室K-M

展覽介紹：詳見官網