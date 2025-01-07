偶戲文化巡禮，臺博館「偶・多元文化之身」特展，萬件中外文物一次看！

國立臺灣博物館自即日起至8月31日於本館一樓東展間舉辦「偶・多元文化之身」特展，並同步發行《揭開台原蒐奇櫃》及《亞洲多元文化之身》偶戲叢書。精選來自台原藝術文化基金會董事長林經甫博士捐贈的萬件偶戲文物，以多元面向展示偶戲文化的豐富與共融性。開幕特展有文化部長李遠、國立臺灣博物館館長陳登欽、台原藝術文化基金會董事長林經甫、偶戲專家羅斌、國家文藝獎得主布袋戲藝師許王等人共同與會。

「偶」，或是「尪仔（台語）」、「人公仔（客語）」，承載了不同世代的生活智慧與情感記憶。這些原收藏於台原亞洲偶戲博物館的文物，來自世界各地，尤以亞洲地區為多數，包括戲偶、戲台、道具、劇本與面具等，種類極豐。其中還有許多來自世界各地的「民間佚名」藝師之手，承載著各地多元文化中以往較不被關注的重要瑰寶，是林經甫於2020年捐贈偶戲文物給臺博館後首次全面亮相。

進入展區映入眼簾的是34件來自世界各地的戲偶精選，勾勒出林經甫博士蒐藏廣博且多元的輪廓，櫃子中央的「真西園戲台」最為吸睛。圖片／國立臺灣博物館 提供

林經甫分享他30多歲時看到大英博物館和歐洲人收藏文物和歷史，觸發他戲偶蒐藏的緣起及歷程，歷經約50年的蒐藏之路，他開始思考這些偶最佳的活化和收藏地點，經過文化部的引介，最後與臺博館結緣。期許臺博館成為亞洲戲偶文物的蒐藏及活用平臺，與國際戲偶文化進行交流，讓這些戲偶繼續發光發熱。

特展以「偶・多元文化之身」為名，強調戲偶的身體是因一地文化而塑成，可視為文化之身。展覽透過3大主題區域展示偶戲文化的多面性與深厚底蘊，包括「打開偶戲珍寶箱」、「偶戲千面收萬象」和「觀覽偶戲萬花筒」。

臺博館表示，觀眾一進展場就可看到一個碩大的展櫃，精選34件來自世界各地的戲偶，勾勒出林經甫蒐藏廣博且多元的輪廓。其中，又以櫃子中央的「真西園戲台」最為吸睛，精緻雕刻的「六腳棚」戲台，是已故布袋戲大師「闊嘴師」王炎的戲棚。王炎晚年雙眼失明後，這個戲棚被臺灣古董商賣到日本，後來林經甫費盡心思又從日人手中購回。

進入展區映入眼簾的是34件來自世界各地的戲偶精選，勾勒出林經甫博士蒐藏廣博且多元的輪廓，櫃子中央的「真西園戲台」最為吸睛。圖片／國立臺灣博物館 提供

展場也提供虛實呼應的操偶體驗，不僅可以操縱螢幕上的懸絲傀儡與皮影戲偶，還有實體的布袋戲偶及印尼皮影戲偶可實際操演。此外，臺博館於展覽中添購馬來西亞交融皮影戲劇團的皮影戲偶「桑卡拉・維達」，將傳統哇揚皮影戲的元素與好萊塢經典電影「星際大戰」角色相結合，賦予傳統皮影戲偶全新面貌。

馬來西亞的皮影戲偶「桑卡拉•維達」，將傳統哇揚皮影戲的元素與好萊塢經典電影「星際大戰」之角色相結合。圖片／國立臺灣博物館 提供

結合閩南及印尼文化發展出的印尼福和安布袋戲偶-龍王。圖片／國立臺灣博物館 提供

臺博館館長陳登欽表示，經過2019年西田社、2020年林經甫的捐贈，目前臺博館偶戲典藏已多達1萬5千餘件，躋身當今世界收藏重要亞洲偶戲藏品的博物館之列。陳登欽特別向西田社、林經甫致謝，在臺灣經濟民主發展過程中，心懷臺灣，遠觀世界，把豐富的收藏留在臺灣。未來臺灣博物館將推動文化資產公共化角色，讓這些精彩的戲偶與世界有更多連結。

臺博館同步發行《臺博偶戲館藏系列叢書－偶藏韶光》第三、四冊，《揭開台原蒐奇櫃》及《亞洲多元文化之身》，以「擎掌千秋」、「牽縷乾坤」、「引杆風華」、「弄影天地」及「台前幕後」等5大主題單元，結合精美圖錄與專業研究文章，展現不同地區的偶戲文化及其藝術特色。

活動資訊 偶‧多元文化之身 時間：即日起至2025年8月31日（例假日休館） 地點：國立臺灣博物館本館1樓東展間（臺北市中正區襄陽路2號）