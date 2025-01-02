北藝中心公佈「北藝嚴選」5檔必看節目、超級大劇院沉浸體驗2025首次登場

今（2）日舉辦臺北表漢藝術中心媒體餐敘，由臺北表演藝術中心董事長王文儀率領其中心團隊，說明2025年盛大推出「北藝嚴選」系列節目，匯集來自世界各地的頂尖藝術家和其作品，包括德國藝術家郭貝爾（Heiner Goebbely）《每件發生了，還要發生的事》、法國編舞家夏瑪茲（Boris Charmatz）《自由大教堂》、南非藝術家威廉•肯特里奇（William Kentridge）《女先知》、波蘭導演盧卡斯•塔沃柯夫斯基（tukasz Twarkowski）《共和國》、黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》等，2025年上半年一次公佈五部充滿實驗性與深度內涵的劇場作品，探索人類存在的本質、社會的變遷以及未來的可能性。

不只如此，也提前預告2025年為嚴選節目規劃系列的深度講座，包含社群平台舉辦「嚴選直面會」透過直播方式，線上解構藝術家動機及創作背景，以及「北藝學院」、「北藝人物」等多元親民方式，讓大家深刻感受節目的厚度。

北藝嚴選直面會。圖／取自北藝中心臉書

以下整理5檔嚴選「北藝嚴選」節目

1. 50公尺深度舞台，超劇場感官體驗

北藝嚴選：海恩納．郭貝爾《每件發生了，還要發生的事》。圖／北藝中心官網

《每件發生了，還要發生的事》

時間：2025年3月8日至9日

地點：大劇院

德國藝術家郭貝爾（Heiner Goebbels）的《每件發生了，還要發生的事》．將觀眾帶入一個充滿歷史切片的大舞臺，也是北藝中心大劇院舞臺首度全面展開演出，利用50公尺的舞台深度，為一次世界大戰的歷史敘事提供了壯觀的背景。

作品的靈感來自於捷克作家奧熱尼克（Patrik Ourednik）的著作《20世紀極簡歐洲史》、美國作曲家約翰•凱吉（John Cage）的反歌劇觀念及歐洲新聞台（Euronews）的節目「不予置評」（No Comment）。郭貝爾讓舞臺上音樂家、舞者、文本錄音和影像的交織登場，各自呈現20世紀的大小事件，看似混亂的場景，觀眾卻能在觀賞過程中，自行組織細碎的歷史線索，替眼前所見設定新的情節，同時沈浸在郭貝爾打造的感官場景裡。

北藝嚴選：海恩納．郭貝爾《每件發生了，還要發生的事》。圖／北藝中心官網

2. 夏瑪茲任碧娜•鮑許烏帕塔舞蹈劇場藝術總監的首部作品《自由大教堂》

北藝嚴選：碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場 + 陣地 波赫士．夏瑪茲《自由大教堂》。圖／北藝中心官網

《自由大教堂》

時間：2025年3月21日至22日

地點：大劇院舞臺上

法國編舞家夏瑪茲（Boris Charmatz）的《自由大教堂》，是一部在教堂裡用身體追求自由的舞作，也是他擔任碧娜，鮑許烏帕塔舞蹈劇場藝術總監後，為該團打造的首部作品。「教堂」承載信仰使命和世俗誡命，既開放自由又充滿矛盾，是藝術家看中的並選定為創作主題的原因。

這部2023年在德國內維吉斯的聖瑪麗大教堂首演的舞作，夏瑪茲將教堂轉化為一個充滿力量與美感的舞台•作品一開場，26位舞者集體奔跑與歌唱，形成身體與聲音的巨大漩渦，當舞者們突然靜止並停止歌唱，乍然的靜默成為空間裡壓迫性的存在。為了能在臺北重現同機的臨場感，夏瑪茲決定將觀眾移動到大劇院舞台上，特別搭建具十字架意象的環形觀眾席，觀眾可近距離感受舞者的呢喃、禱告、咒罵等細微動作，及群舞的震撼。

《自由大教堂》是一場震撼心靈的舞蹈盛宴，26位舞者以身體訴說著人類最深層的渴望與掙扎。（©simon-gosselin，臺北表演藝術中心提供）

3. AI演算和命運預言，威廉•肯特里奇《女先知》

北藝嚴選：威廉．肯特里奇《女先知》。圖／北藝中心官網

《女先知》

時間：2025年4月11日至13日

地點：大劇院

2024年五月，臺北市立美術館為南非藝術家威廉•肯特里奇（William Kentridge）舉辦的個展引起廣大的迴響。劇場作品《女先知》集結他眾多才華，打造一場融合音樂、動畫與裝置藝術的跨界盛宴。以希臘神話庫邁女先知希比爾（SIBYL）的故事為靈感，傳說中希比爾會在橡樹葉上寫下人們的命運，但一陣風將這些葉子吹散，使祈求先知的人們永遠無法獲得自己命運的答案。

「你的命運將被揭曉，但你卻無法知曉。」肯特里奇道出人類對未知的恐懼與渴望，同時嫻熟地運用他標誌性的素描定格投影、動態投影、機械裝置、動態雕塑．及鋼琴伴奏與男聲聲樂合唱。南非爵士鋼琴家凱爾.謝帕德（Kyle Shepherd）與合唱作曲家恩蘭拉•馬蘭古（Nhlanhla Mahlangu）攜手創作，融合古典與現代音樂元素，塑造出一種全新的聲音，既有傳統的深度，也有現代的表現力。因此榮獲2023年獲勞倫斯•奧立佛獎（Laurence Olivier Awards）的傑出歌劇成就獎（Outstanding Achievementin Opera)。

北藝嚴選：威廉．肯特里奇《女先知》。圖／北藝中心官網

4. 黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》，古典與爵士的絕美撞擊

北藝嚴選：黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》。圖／北藝中心官網

《未日前的冬之旅》

時間：2025年4月19日至20日

地點：球劇場

臺灣黑眼睛跨劇團的新作《未日前的冬之旅》，以全新角度重新編創作曲家舒伯特的經典藝術歌曲《冬之旅》，並與當代社會議題緊密結合，在音樂上大膽創新，讓不同背景的觀眾都能享受到這部作品的魅力。

舒伯特的《冬之旅》，描述一名孤獨旅人的心靈之旅，在漫無目的的旅程中，追憶愛情也思索人生，黑眼睛跨劇團重新詮釋《冬之旅》，是對經典的致敬，也是對當今社會的深刻反思，並試圖探討人類在面對末日危機時的內心世界。

演出共有兩種版本，一是古典原版，由男中音趙方豪深情漢繹，忠實呈現舒伯特原曲的優雅與深逡，爵士版則是由歌手林理惠與薩克斯風演奏家謝明諺全新編曲、鄭順聰台語轉譯的《冬之旅》歌詞，勢必展現屬於臺灣的獨特。

《末日前的冬之旅》詩人作家鴻鴻，同時也是本部作品的劇場及電影編導。圖／北藝中心官網

5. 期間限定的6小時烏托邦《共和國》於「超級大劇院」獨立建國

北藝嚴選：盧卡斯．塔沃柯夫斯基《共和國》。圖／北藝中心官網

《共和國》

時間：2025年6月4日至7日

地點：超級大劇院

※為期6想時沉浸體驗

波蘭導演盧卡斯•塔沃柯夫斯基（tukasz Twarkowski）聯手立陶宛國家劇院的《共和國》，將首度打開北藝中心超級大劇院，嘗試打造一個充滿實驗性的烏托邦國度。在這場為期6小時的沉浸式體驗中，觀眾將穿越一場結合展覽、表演、裝置藝術的狂歡派對，感受絕對的自由與狂歡。

《共和國》是一個擁有D、舞池、廚房、酒吧、桑拿房、拖車與太空船的自由國度，運用電子音樂、錄像藝術和現場表演，觀眾如同置身於一個平行宇宙，體驗一個虛構而令人嚮往的烏托邦。觀眾完成入境手續後，將成為「烏托邦」的公民，可以自由穿梭於不同的場景，近距離感受表演者的熱情；也可選擇待在一個角落靜靜觀察一切•無論以哪種方式參與，都能在這場狂歡中找到屬於自己的一方天地。

《共和國》是一部關於自由、狂歡和烏托邦的實驗性劇場作品。導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基在劇場空間中構建了一個理想國，邀請觀眾共同參與這個烏托邦的建設與運作。長達6小時的沉浸式體驗，觀眾可以親身體驗自由的界限，反思狂歡背後的意義。（©Andrej Vasilenko，臺北表演藝術中心提供）

北藝學院2025 年登場！跨領域講座開啟藝術新視野

此外，2024年臺北藝術節推出以藝術家為主體的「北藝人物」及深度解析作品的「北藝筆記」講座，將在2025年納入籌備中的「北藝學院」。同時也為嚴選節目規劃系列的深度講座，包含美國密西根大學神經科學博士、班多鈕手風琴演奏家李承宗開設3堂音樂與心理課程，數位傳聲製作總監吳家恆及爵士樂手謝明諺將共同開設《冬之旅》與爵士樂的課程。而藝術家郭貝爾也將在2025年1月9日開設線上直播講座，分享他的創作歷程。詳細資訊，請見臺北表演藝術中心官網。

臺北表演藝術中心董事長王文儀於2025北藝中心新年媒體餐敘，介紹2025場館年度規劃，除北藝嚴選外，更提及「北藝學院」系列課程。圖／琅琅悅讀編輯室

臺北表演藝術中心董事長王文儀（中）與團隊共同策劃「北藝嚴選」系列節目。圖／琅琅悅讀編輯室