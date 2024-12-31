30年藝術精粹！高美館新展《故事·集：說說典藏》72件典藏擴延觀展體驗

高雄市立美術館《故事·集：說說典藏》自12月28日起於101至103展覽室登場，主題性挑選本館典藏72組件經典作品，展現高美館30年來累積的豐富典藏，與民眾分享藝術的魅力。

高美館代理館長林羿妏表示，2017年高美館轉型行政法人後，在文化部前瞻計畫與高雄市政府的典藏經費挹注下，以「South Plus 大南方」理念積極透過「關鍵典藏」策略展開蒐藏行動。逢30週年館慶之際，藉由多元史觀特藏室的規劃，開闢典藏常設展的新視野，亦透過籌辦此展重新回溯典藏歷程，展現行政法人化後關鍵典藏策略的豐碩成果。同時，將美術館積聚的文化多樣性以主題的策畫方式與大眾分享、傳承，回應當代博物館對易近性、包容性和永續性的追求，實踐藝術教育精神也響應當代典藏行動的價值，攜手民眾邁向美術館的下一個30年。

《故事·集：說說典藏》以主題性挑選高美館72件經典作品。圖片／高美館提供

《故事·集：說說典藏》藉由4大子題引領觀者穿越藝術時空──「寫實／抽象：心之倒影」作為開端，聚焦戰後臺灣現代藝術行動如何激發本土多元敘事與南方行動，眼觀時代之下的藝術家對抽象、寫實等藝術語彙展開探索；「符號／圖騰：意念的象徵」則關注作品運用到的符號、圖騰，以象喻意，投射藝術家對生命的哲思與感悟，使觀者擴增想像空間、產生共鳴；「行為／踏查：以時間為梭」中，呈現藝術家從「地方」出發，透過自身演繹與藝術行動擾動、參與社會議題之討論，傳遞人文議題和地域變遷之關懷。最後，「在地／原鄉：土地和海洋」顯現1980年後本土意識浪潮下，藝術家從常民生活取材孕育出具臺灣濃厚風情的創作，並集結高美館過去累積的南島藝術作品，從島嶼連結海洋，跨越疆界，在不同文化底蘊下彰顯高美館「大南方」兼容並蓄的藝術實踐與地方創作能量。

《故事·集：說說典藏》展場一隅。圖片／高美館提供

《故事·集：說說典藏》展場一隅。圖片／高美館提供

高美館表示，蒐藏作品的同時，也收藏了藝術的故事。觀者走入《故事·集：說說典藏》欣賞作品時，除作品直觀感受也擴延對高美館重要典藏的多重感知。透過閱讀故事親善導賞，故事成為引領觀者探索作品的另一道途徑，從字裡行間感受藝術家創作思路、蒐藏記事和研究者們的深度賞析，細品創作的多元面貌。希冀透過故事的溫度展現藝術的親和魅力，激發觀者對藝術的興趣與探究動機，讓典藏成為連結藝術與生活的美好橋梁。

《故事·集：說說典藏》12月28日起於高美館101至103展覽室展出，呈現繪畫、攝影、裝置藝術等多種媒材創作共72組精彩珍藏。歡迎觀眾欣賞時，亦跟隨典藏故事的腳步認識作品，感受高美館多元繁陳的藝術典藏樣貌。更多活動資訊敬請鎖定高美館網站。

《故事·集：說說典藏》展場一隅。圖片／高美館提供

《故事·集：說說典藏》12月28日起於高美館101至103展覽室展出。圖／高美館官網