時尚x美食x手作x馬戲全都有！富邦美術館12/28「風之派對」邀你瘋玩一整天！

中華隊於2024世界棒球12強賽奪金，富邦美術館祭出兩週免費入館優惠，讓這波勝利之風在信義區吹起一陣「藝術之風」，大批民眾蜂湧入館參觀《新宮晉：宇宙—風之旅人》展覽，更不乏有民眾初次進到美術館，格外體會到日本藝術家新宮晉作品中「風」的魅力！

作為展覽的延伸，緊接著富邦美術館「風之派對」將於12月28日展開，帶民眾品味風土、玩轉自然、體會光影，用生活化的方式體驗藝術。這是富邦美術館年底向民眾獻上的溫馨祝福，歡迎大家來到美術館就像回到家一樣，一起迎接充滿光與愛的2025年！

信義區年底亮點活動—「風之派對」，跨界時尚、美食、講座與共創，12月28日在富邦美術館一起瘋！圖／富邦美術館

「風之派對」串聯四場精彩活動，帶給民眾整個下午的豐富體驗。其中「力量・無形 Beat by Beat 講座」邀請《走風的人》作家亞榮隆．撒可努、國家同步輻射中心湯茂竹研究員，以及黑潮海洋文教基金會董事金磊，帶領民眾探索風和自然與原住民文化之間的關係、光的奧秘與極限，以及海洋與鯨豚議題。

「設計風光—服裝造型工作坊」邀請到2023年曾發表「風起」系列的服裝設計師嘪揚陞擔任講師，將布料化為與身體共舞的藝術作品。活動以「風光遊行」收尾，搭配FOCA福爾摩沙馬戲團演出，展示風的魅力與設計的能量！

「風的滋味收放術—講餐會」邀請飲食界最佳拍檔—飲食文化家徐仲與Solo Pasta創辦人王嘉平，攜手帶來一場「風與義大利的餐宴」！以新宮晉作品中最核心的元素「風」為主題，深入探討風與土地、飲食文化之間的連結，踏上義大利美食之旅。

「風的得來速—親子工作坊」（含「風一場．瘋一場」大賽暨頒獎典禮），則是一場結合自然、科學與文化的創意派對，邀請各路風之達人，用創意手作和科學實驗，掀起一場瘋狂又有趣的風之體驗！

這場盛大的「風之派對」即將於12月28日展開，搶先陪你迎接2025年，更多活動資訊詳見富邦美術館官網或臉書粉專查詢。

展演資訊： 「風之派對」

時間：12月28日

地點：富邦美術館

「新宮晉：宇宙—風之旅人」

展期：2024/10/12 (六) -2025/2/17(一)

地點：富邦美術館 1樓 水景展廳

全票：300元

「風之派對」活動時間表。圖／富邦美術館