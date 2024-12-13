「駁二動漫祭」本週末登場！邀集創作者與coser齊聚哈瑪星號、享受DJ電音趴

南台灣最大的動漫祭典「駁二動漫祭—同人誌創作展」本週末12月14日、15日即將在駁二藝術特區登場，往年總是吸引數萬動漫迷朝聖，園區滿滿的動漫角色扮演者，使出渾身解數演繹心中的角色。今年駁二藝術特區推動濱線觀光列車「哈瑪星號」，復古的火車車款、超大型的香蕉裝置，都成為最佳拍攝互動場景，動漫祭兩日也推出Coser專屬的搭乘優惠，歡迎動漫迷們登上列車！

高雄市政府文化局長王文翠表示，每年的駁二動漫祭聚集了全台各地優秀創作者，無論是漫畫同人還是Cosplay的創作，水準質感總是令人驚豔。過去這些角色扮演創作者在駁二園區留下了許多令人驚豔的影像，今年升級的哈瑪星鐵道園區，30輛火車與蒸汽車頭、火車上的大型香蕉裝置，讓Coser們有更多互動場景可以發揮，令人十分期待！

2024駁二動漫祭兩日共有超過上千個不同類型的創作社團、Coser參與，帶來精采繽紛與充滿流行話題的作品，還有最受歡迎的動漫歌舞匯演，特邀日本台灣多組表演者輪番上陣，動漫祭規模遍及駁二六個倉庫，每天也將各贈送600 個免費動漫精品福袋給現場的民眾。動漫祭期間，Coser於舊打狗驛月台購買濱線觀光列車「哈瑪星號」車票，則享有69元專屬乘車優惠。

今年的動漫音樂活動由「曙光† Aurore Maid Café」、「剎那 / SETXUNA」、「月讀女僕咖啡」、「CANDY☆STAR」、「ひいろ / HIIRO」、「溟海オシアナス」、「台湾人の永琳」、「RD・レイン」帶來大家熟悉的動畫歌曲以及原創作品，在B9正港小劇場中輪番上陣。12月15日動漫DJ懷舊電音趴將以日語與華語兩大系統懷舊動畫音樂作為主題，結合3組DJ 「Jeff Hazama」、「小宗宗Soujirou」、「泥鰍 /Dojou」與偶像團體「渡日工作室」的「米粒R- ミリア」、「矢吹幽」與高雄在地偶像「Ruka Banana」相互搭配演出，讓觀眾認識更多不同年代的音樂風格。高雄在地的Cosplayer製作團隊「Mr. G & Ms. 吂」、「Karei & ooo」、「DarkShot 黑酒」也將帶來全新的舞台秀戲碼《Detroit Metal City 世界崩壞演唱會 - 重金搖滾雙面人 Cosplay舞台劇》。

「少女與英雄之歌-動漫音樂祭」也將於12/14 晚上開唱，今年特別邀請的三位日本來賓幡野智宏、五條真由美、工藤真由將首度同台演出，並規劃四組台灣的偶像團體暖爐Stove、 Re:TurN-Circus-、Karei & ooo、Ruka Banana共同以動漫影視文化如特攝、動畫中的英雄與少女相關主題進行長達將近三小時的演出，帶來台日合作交流更多的可能。演出節目表及詳細資訊請上駁二官網查詢。

展覽資訊 「2024駁二動漫祭—同人誌創作展」

時間：12/14(六)－12/15(日) 10:30－17:00

地點：高雄駁二藝術特區．P2倉庫、P3倉庫、B3倉庫、B4倉庫、自行車倉庫、B9正港小劇場

動漫祭期間Coser享有69元專屬乘車優惠，歡迎動漫迷們登上列車留影。圖／駁二藝術特區

動漫祭期間Coser於舊打狗驛月台購買「哈瑪星號」車票，享有69元專屬乘車優惠。圖／駁二藝術特區

10動漫祭期間駁二園區各處充滿精心打扮的coser。圖／駁二藝術特區

動漫祭期間駁二園區各處充滿精心打扮的coser。圖／駁二藝術特區

駁二動漫祭共有超過上千個不同類型的創作社團參與。圖／駁二藝術特區