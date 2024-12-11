木棉花年末派對「漫漫逛 聖誕趴踢」綜合動漫快閃店 《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《膽大黨》等熱門周邊歡樂開展

今年冬天，木棉花誠摯邀請大家參加一場粉絲專屬的年末盛典──「漫漫逛 聖誕趴踢」綜合動漫快閃店，即日起至2025年1月5日，在台北地下街1號廣場熱鬧登場！集結人氣動漫造景、獨家福袋、精選好禮與優惠，為粉絲打造一場暖心的聖誕派對！

「漫漫逛 聖誕趴踢」綜合動漫快閃店。圖／木棉花提供

動漫粉絲必訪！四大人氣造景區

活動現場特設四大人氣動漫主題造景區，入口處的《鬼滅之刃》造景，融合了聖誕裝飾元素以全新聖誕風格呈現給粉絲；快閃店內的《膽大黨》造景，除了有小桃、厄卡倫、星子奶奶人形立牌外，還有反差萌的貓型高速婆婆手拿板，等粉絲來拍照打卡；而《WIND BREAKER防風少年》主角群將首次以全新便服造型登場；最後還有久違的《家庭教師》人氣角色齊聚一堂，經典再現。四大造景讓粉絲可以近距離感受作品與角色魅力，並與喜愛角色合影，共度歡樂聖誕時光！

《鬼滅之刃》造景，融合了聖誕裝飾元素的九柱以全新聖誕風格呈現給粉絲。圖／取自Muse木棉花臉書貼文

《鬼滅之刃》造景，融合了聖誕裝飾元素的九柱以全新聖誕風格呈現給粉絲。圖／取自Muse木棉花臉書貼文

《鬼滅之刃》造景，融合了聖誕裝飾元素的九柱以全新聖誕風格呈現給粉絲。圖／取自Muse木棉花臉書貼文

《膽大黨》造景，有小桃、厄卡倫、星子奶奶人形立牌外，還有貓型高速婆婆手拿板可以拍照打卡。圖／取自Muse木棉花臉書貼文

《WIND BREAKER防風少年》的櫻、蘇枋、梅宮、榆井和杉下，將首次以全新便服造型登場!

《家庭教師》，澤田綱吉、里包恩、六道骸、雲雀恭彌、XANXUS、史庫瓦羅等人氣角色齊聚一堂，經典再現。圖／取自Muse木棉花臉書貼文

聖誕送禮首選！五款限量獨家福袋

木棉花精心推出五款獨家福袋，每款內含多樣超值商品：其中萬眾矚目的《膽大黨》推出首賣新品──貓型高速婆婆造型抱枕優惠組；經典重現的《家庭教師》則是由三款新品組成的獨家福袋；而即將在台上映劇場版的《進擊的巨人》帶來超實用里維兵長玻璃水杯超值組；療癒人心的《葬送的芙莉蓮》此次推出精美的壓克力燈座優惠組；四款超值福袋都只要680元就可以帶回家！最後還有《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》也推出首次亮相的新品──洛琪希老師的三合一造型抱枕毯，加上方型吸水杯墊和經典場景圖的撲克牌，只要800元就可以帶回家。以上五款獨家福袋只在「漫漫逛 聖誕趴踢」快閃店限量販售，快來把這些送禮自用兩相宜的福袋們帶回家，陪伴你度過今年冬天！

《膽大黨》聖誕福袋限量販售。圖／木棉花提供 《家庭教師》聖誕福袋限量販售。圖／木棉花提供

08.《進擊的巨人》聖誕福袋限量販售。圖／木棉花提供 《葬送的芙莉蓮》聖誕福袋限量販售。圖／木棉花提供 《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》聖誕誕福袋限量販售。圖／木棉花提供

聖誕趴踢暖心回饋 讓粉絲開心漫漫逛

快閃店除了有《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《膽大黨》、《WIND BREAKER防風少年》、《家庭教師》…等12月首發新品外，現場還有上百項動漫周邊商品同步販售，也推出各式優惠活動回饋給粉絲：精選商品、抱枕、布掛畫8折；精選服飾任選2件8折、任選3件7折；單品特價50元、100元…等限時優惠。而在快閃店消費滿799元，即可獲得膽大黨限定透卡乙張；消費滿1299元，即贈膽大黨限定紙袋乙個。此外在現場填問卷，還可獲得精美小禮品唷！

「漫漫逛 聖誕趴踢」12月新品首發

「漫漫逛 聖誕趴踢」滿額贈好禮

聖誕簽繪牆 共創專屬聖誕回憶

本次「漫漫逛 聖誕趴踢」特別設置了聖誕簽繪牆，歡迎粉絲在此留下專屬祝福與簽名！無論是分享聖誕願望，或是為喜愛的動漫角色加油，木棉花希望透過這個互動空間，讓粉絲將對動漫的熱情與支持，化為一幅幅美好畫作，共同打造屬於動漫粉絲的溫馨回憶！

「漫漫逛 聖誕趴踢」聖誕簽繪牆。圖／木棉花提供

驚喜加碼！《膽大黨》與《黑執事》卡片機現身木棉花門市

參加完「漫漫逛 聖誕趴踢」後，別忘了前往快閃店旁的木棉花門市逛逛！門市特別推出熱門的《膽大黨》及《黑執事》卡片機，隨機造型收藏卡等你來蒐集！此外門市還準備了多款限量滿額贈品回饋給木棉花粉絲，趕快把握機會到門市逛逛！

線上同步開跑！木棉花樂園「漫漫逛 聖誕趴踢Online」

無法到現場的粉絲也別擔心，「木棉花樂園」官方購物網站歡迎大家一同在線上共襄盛舉，除了同步販售快閃店新品外，也推出會員專屬聖誕活動「聖誕紅配綠 禮包自由配」，有《膽大黨》、《葬送的芙莉蓮》、《WIND BREAKER防風少年》、《鬼滅之刃》…等12大人氣動漫週邊商品，讓粉絲自由挑選配對，活動詳情請持續關注「木棉花樂園」官方購物網站及木棉花社群平台。

話題神作 《膽大黨》福袋首度限量開賣！圖／取自Muse木棉花臉書貼文

活動資訊 「漫漫逛 聖誕趴踢」快閃店

日期：2024/12/7(六)～2025/1/5 (日)

時間：每日11:00~20:00

地點：台北地下街1號廣場（近捷運北門站Y28出口）