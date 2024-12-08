動漫迷與推理迷注意！「名偵探柯南解謎路跑」報名開跑，2025年4月新北、高雄趣味登場！
喜愛動漫柯南和推理解謎的朋友注意！一年一度的動漫盛事 「2025 名偵探柯南推理冒險路跑」 即將於明年4月12日在新北大都會公園與4月26日在高雄夢時代盛大舉行，這場活動將動漫、解謎與運動完美結合。參加者將收到一封神秘預告信，隨著推理解謎的過程，逐步破解線索、揭開真相。這不僅是一場運動盛事，更是一場結合腦力與創意的沉浸式冒險。參賽者將化身為偵探，憑藉敏銳的觀察力與推理能力完成任務，避免寶物被盜的危機，最終成為真正的「名偵探」！
1. 沉浸式推理體驗
選擇參加「解謎組」的朋友，可以化身名偵探柯南進行破案，透過逐步獲得的線索，找出城市中的案發地點。當找到最終地點並成功完成任務後，便可返回會場參與路跑，挑戰怪盜基德的華麗對決，感受與柯南一起破解案件的成就感。
2. 多元競賽項目
參賽者可選擇「樂活組」，輕鬆享受全程2公里的路跑路線，適合全家大小或三五好友共同參與。路途中每隔300公尺便設置一處主題佈置區域，讓參加者在奔跑中感受到層層遞進的驚喜與樂趣。
3. 專屬柯南與基德的路跑物資
每位參賽者將獲得專屬的跑者物資包，內含限量版柯南或基德主題商品。完成比賽後，更可獲得值得珍藏的限量版完賽獎牌，為挑戰旅程畫下圓滿句點。
即日起至12月31日前，路跑報名開放中，詳情見官方社群「動能漫跑FB」查詢。
活動資訊
「2025 名偵探柯南推理冒險路跑」
2025年4月12日（新北場） 新北場：新北幸福水樣公園
2025年4月26日（高雄場） 高雄場：高雄夢時代
競賽組別：
柯南樂活組 / 基德樂活組：2公里輕鬆路跑，適合親友同樂
柯南解謎組 / 基德解謎組：解謎闖關+2公里輕鬆路跑，挑戰推理能力
報名截止：即日起至2024年12月31日止
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