政府花錢，就能全民有錢？經濟學史上的百年爭論

如果說，要找一本在經濟學史上最具影響力的書，莫過於1936年出版的《就業、利息與貨幣的一般理論》，這是最難懂的經濟著作之一，卻也讓作者凱因斯，以及他的「凱因斯理論」，成為自古典學派之後，在總體經濟學理論樹立起另一大山頭，並且被廣泛地運用在各國的經濟決策上。

過去的古典經濟學派中，認為市場機制的背後，有一隻看不見的手在引導，因此儘管過程很漫長，最終仍會出現符合公眾利益的和諧結果。

然而，歷經了1930年代的經濟大蕭條之後，為了避免經濟衰退，凱因斯提出一個前所未有的新主張：政府應該干預經濟體。

在凱因斯理論的觀點裡，那隻無形的手必須被看見，或者簡單來說，政府就是那隻手，透過政府的影響，才能快速且有效的解決經濟衰退問題。

花錢？由政府帶頭最有效

根據凱因斯的說法，當人民都在儲蓄，企業主也不願投資時，整體支出減少，衰退便會發生，經濟體將不再成長。

這時，政府有責任帶頭花錢，不管鋪道路、蓋醫院、做建設、替辦公室添置新盆栽都可以，甚至是去把鈔票埋起來，都還比不做為更好，因為當企業主聘用勞工去挖錢，也會創造支出和新的就業機會。

乍看之下，政府的支出可能會高於收入，可在一段時間的赤字運作下，經濟有了起色，終究能回收到更高額的稅收。

又或者，另一種做法是「減稅」。事實上，1960年代，美國政府確實靠著這招，成功推高總支出。總而言之，無論如何，把更多的錢放到消費者手裡，人民自然而然會放大消費，讓停滯的經濟體再次前進。

大蕭條不再發生其實是偶然？

到了1971年，凱因斯學派的發展看起來非常穩固，就連時任美國總統尼克森，都自稱「如今，我也是凱因斯學派。」

雖然經濟還是起起伏伏，但確實，二戰結束乃至於往後數十間時間，如同1930年代的大蕭條並未再次重演，全世界各經濟體穩定成長，不斷提升生活水準。

然而，卻也是在1970年代，凱因斯理論頓時失去了以往的光芒。在經濟熱發展之下，由政府的支出開始推高了通膨，這使得部分經濟學家對看似合理又有效的凱因斯理論產生質疑。

「經濟表現良好，真的都要歸功於凱因斯嗎？」有沒有可能是，在政府干預下導致如此高的通膨，反而讓經濟體變得不穩定？於是，新的經濟學派逐漸興起，並且攻擊凱因斯理論，而在這些論點與想法中，古典理論學家也即將捲土重來。

