親子同樂好去處！台北科教館「Insect Park昆蟲島互動樂園」3/22首度來台

曼迪傳播宣布，是由自然教育動畫＆繪本『昆蟲島』世界中誕生的室內遊樂設施，預計3/22起將於國立臺灣科學教育館登場！穿越樹樁隧道後，展現在眼前的是昆蟲們的秘密遊樂場，昆蟲的種類無限多，每隻昆蟲都是獨一無二，場內滿滿的知識量，利用遊戲、創作等方式，讓孩子們以全新的昆蟲視角，展開好奇心大冒險，一起發現小小昆蟲們的大秘密！

【Insect Park昆蟲島互動樂園】場內共區分為四個區域，「昆蟲遊樂場」裡面有「瑪克欣的柔軟山丘」等著大家，可以用巨大的葉子當作雪橇滑行，可以挑戰幫助植物們授粉的「泰奧的花田彈跳床」、能展現力量的「加百列的巨大積木」，巨大化的遊樂場可以讓小朋友化身可愛昆蟲，玩耍其間。「昆蟲工作坊」是以昆蟲為靈感的創作區，小朋友可以利用螢光筆畫出自己的螢火蟲繪本，在暗房內感受螢火蟲的點點夜光，還可以為自己彩繪翩翩起舞的美麗蝴蝶手環喔！「昆蟲學習場」有許多有趣的教具，讓小朋友一起快樂探索昆蟲生態系統的奧秘。

Insect Park 昆蟲島互動樂園 展區示意圖 照片來源：東京場 Insect Park 昆蟲島互動樂園 展區示意圖 照片來源：東京場

【Insect Park昆蟲島互動樂園】預售票將於2/20開賣，兒童票每張350元(限12歲以下使用，需有家長陪同入場)，親子套票不僅享有價格優惠，還可獲得日本直送「昆蟲島角色童襪」乙雙，三款人氣角色，記得快速入手！預售票2/20起於博客來售票網、Klook、全家FamiPort、Trip.com、ezTravel開賣。更多展覽資訊將陸續公開，敬請密切關注曼迪傳播公告。

親子套票(全票+兒童票) 套票贈品_昆蟲島角色童襪

取自「Insect Park昆蟲島互動樂園」官網

展演資訊： 【Insect Park昆蟲島互動樂園】 時間：3/22-5/11 地點：七樓東側特展區 【Insect Park昆蟲島互動樂園 預售票券資訊】 2/20-3/21預售開跑！票種/售價 兒童票 NT$350 陪同票 NT$130 超值親子套票 NT$550 *僅限博客來/全家FamiPort / Famiticket 全網購票網販售 *預售票皆無紙本票券。套票贈品請於入場時進行兌換。