想在飛機上看報紙，國航APP下載閱讀零接觸

聯合新聞網／ 台北訊
華航APP提供訂位乘客下載電子報紙電子刊物服務，全開啟雲端書房服務，讓乘客利用飛行時間閱讀新聞、掌握時事。圖／華航提供
華航APP提供訂位乘客下載電子報紙電子刊物服務，全開啟雲端書房服務，讓乘客利用飛行時間閱讀新聞、掌握時事。圖／華航提供

即將到來的二二八連假，隨著去年底邊境開放，國際觀光恢復，相信許多民眾早已訂好機票，迫不及待地出國旅行。然而，經歷三年的疫情時光，許多過往的旅行習慣已經悄悄改變，開始產生全新的體驗。只要下載長榮、的APP，登入訂位資訊，就可以在起飛前的48小時內下載各種書報，包括聯合報、經濟日報的精彩內容，都可以免費下載，陪伴旅客度過機上時光。

回想起搭機出行的過程，以往在登機門前，航空公司會擺上許多各種語言的報紙供乘客自由取閱 ，讓乘客利用飛行時間閱讀新聞、掌握時事。

但受到新冠疫情的影響，航空公司基於降低傳染風險，提高防疫規格及零接觸服務，以及響應減碳環保的國際潮流，取消了提供實體報紙，轉由利用航空公司的APP提供訂位乘客下載紙，開啟雲端書房服務新時代。

航空公司提供的數位閱讀服務方案不僅適用於報紙，許多航空公司也開始提供電子版的雜誌、旅遊指南等資訊，取代原本在機艙內提供的實體刊物。

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