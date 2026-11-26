爸爸開始迷路、撿回收、半夜要上班，甚至騎腳踏車上快速道路…… 一位精神科醫師陪伴父親走過失智 十餘年的歷程，寫下教科書不會告訴你的照顧難題與人生決定。（編按）

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文／吳佳璇

自從父親住院後，我開始不時上網搜尋失智相關資訊，學到很多實用的「撇步」，唯獨在游走與預防 走失這部分感到挫折，偏偏這又是照顧爸爸的「重中之重」。

「怎麼都是『魔神仔』！」我嘆了口氣，為何媒體眼中的走失老人，都跟這些超自然力量有關，怎麼不讓專家多講講，為什麼會走失，又該如何因應。我越看越有氣，甚至在自己的《蘋果日報》專欄，寫了一篇〈都是魔神仔的錯〉。

其實，那篇文章真正想告訴大家的是，我從一本NHK出版的日文新書學到的知識。從現況分析、案例報導、談到家庭、社區與政府不同層級的預防與因應對策的調查報告，書中資料既詳盡又實用，令我佩服得五體投地。

我決定按照書上列出的家庭對策六大重點，改造爸爸的生活環境，並加強預防走失的設備。

首先，為爸爸換個有GPS的手錶，不只可以追蹤他在哪裡趴趴走，必要時也可以發電話。

劍及履及的妹妹聽我提起，立刻以父親節禮物為由，打算換掉爸爸腕上不知戴了幾年的石英錶。

「好好的為什麼要換。」看到新手錶，爸爸顯得不太情願。

「這是我們的心意啊，而且戴起來顯年輕。」妹妹試著撒嬌。

「老阿公啦，有得用就好，幹麼花錢。」趁爸爸語氣稍有軟化，妹妹立刻為他換上新錶，再找Peachy 和我們一起下載App，「以後，我們都可以從手機看到爸爸的行蹤。」妹妹露出寬慰的神情，並叮囑Peachy，手錶每晚務必充電。

Peachy 很快發現，GPS手錶真是寶物。做家事的時候，可以遠距監測阿公在哪一帶活動；午餐與晚餐煮好了，也可以照著地圖去叫阿公回家吃飯。常常出差的妹妹，在海外想到爸爸就打開App，「看到顯示爸爸位置的小紅點，在熟悉的地方緩緩移動，感覺很安心。」

我接著在大門口安裝紅外線迎賓感應器，只要有人經過就會提醒，就像許多超商與店鋪，客人一進門，感應器就會發出「歡迎光臨」的招呼聲。為了不讓爸爸覺得莫名其妙，我刻意選擇樂音提醒的機型。

趁爸爸午睡時間安裝完成，他醒來不久便發現，只要進出大門就發出聲響，不曉得被安了什麼機關，讓他不太開心。

當晚夜診結束，我特意繞去爸爸住處觀察反應。開門發出樂音瞬間，爸爸從屋內吼了一句：「又來了，搞什麼鬼！」

「爸，那是感應器，外頭有人進來時會發出聲音，提醒你和Peachy 小心，保護你們的安全。」

得知感應器是為了保護他的安全，爸爸終於息怒。但我沒告訴他的是，我設定的是走出去才會發出聲響的單方向提醒，主要是為了提醒在屋裡頭忙的Peachy注意，阿公要出門了。

書上還建議，失智者穿著的衣物，隨身攜帶的包包、柺杖、雨傘等器物上，最好都寫上名字和聯絡方式，或是讓他戴上愛心手鍊，一旦走失，方便發現者聯絡家人。

正當我在思索，不同材質的器物，應有各自適合的標示方法，就在網路看到新創的照護平台，幫家屬免費製作二十個縫在失智者衣服，包包或帽子上的QRCode 布標。當他需要幫助時，身邊的人手機一掃，就會顯現家屬的聯絡方式。

我一口氣訂了五十個，一收到就和Peachy 忙了一個下午，將布標一針一針密密縫在爸爸衣服上，實在是「意恐遲遲歸」！

自從換了GPS手錶，我得以透過App 整理每天的路徑圖，歸納出爸爸趴趴走的路線就那幾條，決定跟他常打交道的學校系辦公室，固定光顧的商店與牙科診所打招呼，請他們多多關照，並留下我的電話，萬一有狀況隨時聯繫。

這麼做的唯一理由，就是要讓爸爸盡可能留在他熟悉的地方過生活。無論是日本或台灣，多數失智者都是在他的生活圈內走失，如果正好有人伸出援手，便能幫他找到回家的路，這也是失智友善社區的精神。

書名：《陪父親越過最後的山丘：當精神科醫師成為失智症照護者》 作者：吳佳璇 出版社：遠流出版 出版日期：2026年11月27日

帶爸爸上警察局按壓指紋，是他的友善社區拼圖中不可或缺的一塊。我必須假設，當他走失被發現時，不只本人無法表達，甚至手錶沒電、布標脫落，身上只剩指紋能正確辨識身分。

我先到住家附近的派出所詢問值班員警，是否可以就近完成，員警請我帶爸爸到分局刑事組，有專人負責建檔。

幾天後，我依照約定的時間，帶著爸爸上警局找負責的警官。我事前沒跟他多做解釋，只說要一起出門吃飯。

停好車，我邊走邊告訴爸爸，要繞去分局找警官留指紋，萬一在外頭發生意外，很快就能找到你。

不久，一位笑臉迎人的警官就在分局門口迎接，丈二金剛摸不著頭腦的爸爸也禮尚往來，向他點頭致意。

「阿伯，你實在很先進，知道老人家要預留指紋，真是好公民。」警官的嘴超甜，老人家一被稱讚，立刻通體舒暢。

接著，他開始引導爸爸上樓，邊走邊說：「自己的媽媽和岳父都留過指紋了，每個人只要五分鐘，需要時就能幫大忙。」

順利完成十指指紋建檔後，爸爸要求去廁所，我趁空檔忍不住詢問親切的人民保母：「你家長輩的指紋真的都建檔了？」

我才知道，警官因為母親和岳父都失智了，向長官自動請纓負責這個沒有績效的業務。

聽到他的回應，心頭暖暖的，台灣社會真的有很多善良的人，默默守護著彼此。

●本文摘選自遠流出版之《陪父親越過最後的山丘：當精神科醫師成為失智症照護者》。