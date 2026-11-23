文／黃培源、楊偉凱

不要賣：動作愈多，報酬愈低

「買進ETF 最佳的持有時間是——永遠不賣。」

在投資 世界裡，許多人最常問的問題之一就是：「何時該賣出？」對於追求長期致富的投資人來說，這個問題的答案往往出乎意料地簡單。巴菲特 曾經說過一句名言：「我最喜歡的持股時間是：永遠。」這並非空洞的口號，而是一種深刻的投資哲學。真正的財富，來自企業長期的成長與穩定的股利累積，而非短線頻繁操作試圖賺取的價差。

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許多投資人看到股價上漲就想落袋為安，這在理財 上非常不智。真正能讓人致富的，是那些能夠持有10年、20年，甚至更久，隨著企業成長而翻倍或數十倍的績優標的。因此，只要你的短期生活所需，並不依賴這筆投資資金，最好的策略其實是「不要賣」。

很多人總會懊悔地說：「要是我前陣子在高點獲利了結就好了。」他們認為，如果能在高點賣出，然後等它跌下來再買進，反覆操作，就可以賺到更多錢。但巴菲特用了一生來證明，想藉由投資賺大錢，真正的關鍵是如何做到「忍住不賣」。

股價下跌並不重要，重要的是公司表現

1973年，美國股市遭遇二戰後最嚴重的崩盤，觸發的原因是石油危機及水門事件，促使美股道瓊工業指數暴跌。就在此時，巴菲特以平均每股22.75美元買進《華盛頓郵報》（The Washington Post）46萬7150股，投入超過1,000萬美元。

1974 年底，《華盛頓郵報》股價跌破20美元，巴菲特的帳面虧損超過三成。所有人都在逃離股市，但巴菲特在隔年的年報寫下：「股價波動並不重要，重要的是公司表現。」

巴菲特認為，《華盛頓郵報》依然壟斷華府的新聞與廣告市場，任何想在這座城市做生意的商家，都必須向它繳納廣告費。巴菲特的思考從來不是「股價會不會繼續漲」，而是「這家公司的護城河還在嗎？」他認為，只要企業能維繫持久不衰的競爭優勢，最好的持股時間就是「永遠」。

最終因為網路時代興起，巴菲特在2014年以資產交換的方式，將持有《華盛頓郵報》的股份和控股公司，置換成邁阿密的WPLG電視台、現金以及波克夏的股票，結束這筆長達41年的投資，當時價值是11億美元，報酬率高達9900％（約100倍回報）。

要理解巴菲特面對的考驗，得先認識他的老師班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham），他是巴菲特在哥倫比亞商學院的教授，被譽為價值投資之父。他提出著名的「市場先生」概念：想像你與一位情緒極不穩定的合夥人共同經營一家公司，他每天都會提出一個價格，願意買下你手中的持股，或把他的持股賣給你。有時他興高采烈，開出的價格高得離譜；有時又陷入恐慌，願意賤價出售。理性的投資人不必跟著他的情緒起舞，只在報價明顯偏離企業價值時採取行動，其餘時間大可置之不理。

多數人明知道長期持有的好處，為什麼還是做不到？因為股票每天都有報價，而報價會勾起投資人應該「做點什麼」的衝動。

動作愈多報酬愈低，別打斷複利的累積

華爾街常強調「行動至上」，認為頻繁交易等同專業；但巴菲特深知，每一次買賣都會產生摩擦成本，包括證券商佣金、證券交易稅、買賣價差等等，這些看似金額不大，但長期累積會嚴重地影響投資報酬。

巴菲特年輕時曾讀到一則故事：一個人用第一台體重計賺錢買第二台，再用兩台收入買第三、第四台——這完美詮釋了複利的本質：利潤必須持續滾入下一輪投資，每一次中斷（賣出、繳稅），都會迫使你重新開始，減慢複利累積的速度。

巴菲特甚至把長期持有比喻為「財政部的無息貸款」：假設你帳面上賺了 100 萬美元，如果你不賣，理論上要繳的資本利得稅20萬美元，就暫時不用繳，這筆錢能繼續在市場裡運作，為你創造更多的收益。

簡單說，要讓時間與複利發揮最大威力，最重要的事情就是：什麼都不做。忽略市場先生每天敲門的噪音，讓盈餘留在市場自動再投資，複利的魔法就會持續作用。每一次不賣出，都是在讓時間與資本合作，堆疊未來更多的財富。

「不要賣」不僅是一個操作策略，更是一種投資哲學與價值觀。真正成功的投資人知道，長期持有優質標的，比短期買賣獲利更可靠，也更能享受複利效果。如果你是投資市值指數型 ETF，實際上是在分享整個經濟的成長果實，回報會遠超過短線操作的蠅頭小利。

股市雖然短期波動劇烈，但歷史數據顯示，長期平均回報率穩定，即使遭遇金融危機、疫情或戰爭等衝擊，長期持有仍能獲得正收益。投資獲利的真正來源並非價格波動，而是盈餘的累積，股價漲跌只是外在的噪音。許多投資人誤以為「價差才是利潤」，卻常因頻繁進出而虧損連連，甚至傾家蕩產。

別把好股票賣掉，把壞股票當成長期投資

「不要賣」的精神，是提醒投資人不要被短期漲跌牽著走，也不要因為覺得股價會下跌而提前賣出，更不要因達到獲利目標或停損點而輕易退出。

投資人經常設想將股票分為長期投資與短線操作兩部分，但實務上其實很難劃分清楚，而且多數人實務上的操作結果是「把賺錢的股票賣掉，把賠錢的股票留下」，變成把好股票拿來短線操作，把爛股票變成長期投資。彼得．林區曾提醒：「不要把花園裡的花苗拔掉，否則整個花園將只剩下雜草；在投資中，賣掉好股票比買錯股票還危險。」

巴菲特更強調，如果不打算持有一家公司十年，那麼連短暫持有幾分鐘都不要。許多人幻想可以高點賣出、低點再買回，不斷地來回操作。但現實是，很少有人能真正賣在高點，反而多半是在低點恐慌出場。

我早期也投資過英特爾與微軟，當時也是因為短線操作，賺了幾波就急著賣出，錯過了後續數十倍的上漲。類似的例子在台股也不少，像是台積電或聯發科等大型權值股，很多人都曾經在股價很便宜的時候持有過，但因為只賺一點就賣出，而錯過了長期持有的巨大收益。

巴菲特曾建議：如果對持股不到一年就出售的投資人，課以100％的證券交易所得稅，就能迫使投資人長期持股，並同時讓企業經營更加穩定。

因此，建議不要因為擔心股價下跌而提前賣出，更不要為了短期漲幅而中斷長期的布局。長期持有好股票，雖然過程中可能會有幾支讓你感到後悔，但真正優秀股票的表現，絕對足以彌補少數表現不佳的標的。這正是「不要拔掉花苗，留下雜草」的投資智慧：守住好股票，時間會給你最豐厚的回報。

公司經營不善還是不能賣嗎？

許多人會擔心，「不賣」是否會面臨無止盡的虧損？如果投資的是個別公司，確實會有這樣的風險；但投資市值指數型ETF，就不需要有這層顧慮，因為它具備一套「自動汰弱留強」的篩選機制。

在股價指數的設計框架下，ETF 會自動「淘汰輸家」。如果一家公司經營不善、競爭力衰退，其市值將隨之萎縮，它在ETF中的占比會自動調降；一旦其表現低於特定標準，更會直接被踢出成分股名單，並由更具潛力的新興公司遞補進來。

這意味著，市值指數型 ETF 的投資人，完全不需要親自動手「止損」或「賣出換股」。只要持有的是代表股價指數的市值指數型ETF，這部投資機器就會自動完成去蕪存菁的操作，確保資金永遠配置在市場上最具競爭力的企業。

嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）創辦人查爾斯．希瓦柏（Charles R.Schwab）曾提醒投資人，不要被市場短期的波動干擾決心，等幾個景氣循環過去，你自然會對長期持有更有信心，也能學會忽略短期的起伏。這是一種心理素質，也是一種投資策略。

心理學研究顯示，成功人士的共通特徵，在於他們做決策時總是先考慮長期結果；失敗者則只看眼前利益。在股市中同樣也是如此：真正成功的投資人，都是那些專注於長期持有、注重複利效果的人；而容易受漲跌誘惑的短線玩家，往往輸得比想像中還快。

書名：《理財聖經 30週年經典實踐版：「指數投資、持續買、不要賣」概念始祖，教你用ETF滾出財務自由（暢銷30萬冊史詩級理財巨著）》 作者：黃培源、楊偉凱 出版社：商周出版 出版時間：2026年11月5日

將時間化為財富的盟友

「羅馬不是一天造成的，鉅富不會短時間內形成。」投資致富不是短跑，而是一場與時間競賽的馬拉松。過度追求快速獲利只會帶來焦躁與挫折，而耐心持有、善用時間與複利，才是財富穩健累積的關鍵。長期持有不僅能克服情緒干擾，也能讓複利的魔法充分發揮，最終達到真正致富的效果。

真正的投資視野，應以「十年」作為基本衡量單位，而非計較幾個月或幾天的股價變動。當我們能從日線圖的紛擾中抽身，將目光投向十年後的複利成果，市場的噪音自然會退去，取而代之的是資產穩定成長的必然。

對於小資族而言，致富的三大關鍵就是即刻行動、簡單標的與長期耐心。即刻行動意味著不論資金多寡，都要持續投入，讓錢始終「在場」為你工作；簡單標的則是透過市值指數型ETF分散風險，穩健參與經濟成長；長期耐心則是不要被短期波動干擾，給市場與資金充分的時間去累積成果。

這種策略的美妙之處，在於它將複雜的投資決策化為簡單可行的紀律：買進市值指數型ETF、隨即買或定期定額、長期持有不要賣。雖然前十年可能感覺不到，但只要堅持下去，時間會讓複利的威力發揮到極致，最終讓致富水到渠成。

「買進優質股票或ETF之後，就不要賣，簡單到沒有人做不到，但也困難到極少人能做到。」

●本文摘選自商周出版 之《理財聖經 30週年經典實踐版：「指數投資、持續買、不要賣」概念始祖，教你用ETF滾出財務自由（暢銷30萬冊史詩級理財巨著）》。