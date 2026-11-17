可趁之機：當有機會，你會不會作弊？

無可否認，人們共同生活、共同工作時通常會過得更好。因此，合作 並不違背自利，也就是我們的自身利益。這裡的自利不同於自私，自私指的是讓他人承擔成本。合作時，我們共擔風險，也把資源分給有需要的人。

至少在許多民主國家裡，我們的行為不會由具攻擊性的支配者掌控。不過，生活在專制國家的人恐怕無法這麼說。即便如此，就算每個人都有政治發聲權，支撐合作的那些機制仍可能遭人利用、甚至成為剝削的工具。現實中也確實如此。

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舉例來說，現代社會已經有個名詞，專門稱呼親擇干擾合作體系時造成的現象，那就是「裙帶關係」（nepotism）。當政治人物或是各個產業裡握有權勢的人偏袒自己的家人，把家人的利益擺在其他人之上時，我們不會因為幫助親族的動機有其演化根源，就對這種偏袒視而不見。我們反而會說，他們的子女得到了不公平的優勢。

如果我們合作，只是為了避免背叛後受罰，或避免日後被排除在合作體系之外，那麼，一旦背叛不太可能招來懲罰，也不太可能讓人失去未來的合作機會，我們難道不該預期背叛會出現嗎？而在權力不對等的關係中，我們不是也看見了這種模式嗎？雇主如果在合法範圍內苛待員工，員工有辦法懲罰雇主嗎？富裕國家如果苛待貧窮國家的人民，貧窮國家有辦法懲罰對方嗎？一般來說，這兩個問題的答案都是否定的。

伊隆．馬斯克（Elon Musk）是特斯拉執行長，後來也成為X的執行長，而且好幾次成為全球首富。眾所周知，他曾經領取美國政府補助用來資助自己的新創事業。然而，輪到自己為巨額財富繳稅時，他卻連連抱怨。根據非營利調查媒體 ProPublica 的報導，馬斯克在二○一八年繳納的聯邦所得稅為零。如果借用囚徒困境的語言來說，國家選擇與他合作，他卻背叛了國家。這個現實案例雖然無法和前面那個假設情境完全對應，卻已經相當接近了。

更廣泛地說，已有相當充分的證據顯示，人們確實會為了個人利益而發出假的合作訊號，其中一種就是「美德訊號」（virtue signaling），也就是刻意展示自己的道德 傾向，好讓別人對自己印象更好。舉例來說，俄羅斯於二○二二年初入侵烏克蘭後，世界各地的藝術中心取消了俄國歌劇的製作，美國串流巨頭網飛（Netﬂix）也停止製作一部以當代俄羅斯為背景、改編自文豪托爾斯泰（Leo Tolstoy）作品《安娜．卡列尼娜》（Anna Karenina）的影集。

書名：《害群之人：看穿以善意包裝的惡，在信任崩壞的時代找回互信》 作者：喬納森．古德曼 出版社：三采文化 出版時間：2026年11月06日

然而，抵制十九世紀的俄國文化作品究竟怎麼幫得上烏克蘭贏得戰爭，兩者的關連其實並不清楚。況且，俄國藝術作品裡常有反威權主題，未必是在替俄國政權服務。把這些作品一併取消，看起來更像是一種不必付出成本的支持訊號。它除了提升發出訊號者的聲譽之外，似乎沒有太多其他作用。

一群來自愛爾蘭、西班牙與英格蘭的研究者曾探討，這類表態能不能預測一個人後來是否真的付諸行動。他們發現，那些為了博取大眾讚賞而公開宣稱自己有意捐款給慈善機構的人，真正捐款的可能性反而較低。如果套用薩哈維「缺陷原則」中的訊號邏輯來看，他們比較不願意做出真正需要付出代價的行動。在這套理論裡，正是這種代價才能證明先前的表態可信。

人們一旦看出這類道德表態幾乎不必付出代價，原本被它拿來支持的運動也可能反而受到傷害。假如某個人因為社群媒體上的事件而憤怒不已，例如美國的警察暴力問題，並因此成為這場運動中廣為人知的支持聲音，後來卻在另一件更吸引他的事情出現之後轉身離開，這就可能讓其他人不再認真看待原本的議題。只要人們開始認定運動中的知名人物關心的只是自我宣傳，這場運動就可能被削弱。因此，說出口的話最後有沒有落實，不只關乎我們自己，也關乎我們所相信的議題。

然而，最根本的問題在於，能成功利用合作體系來剝削的人，往往會比沒有剝削這套體系的人更占優勢。假如我可以在合作關係中背叛，或不公平地偏袒自己的家人，而其他人既不知道，也不在乎，甚至還願意繼續和我合作，那我不就能比其他人占到更多便宜嗎？

這就是可乘之機的問題。一旦有機會作弊，許多人就會這麼做。而且到頭來很可能沒有人能夠有效阻止他們，也沒有人能懲罰他們。

意圖：那些善意是真心還是表演？

美德的訊號讓我們必須面對一個重要，且其實占去我們許多心神的問題，有時我們甚至沒有察覺自己正在為它煩惱：那些公開宣稱支持某些理念的人，究竟有誰是真心投入的呢？

《紐約時報》（The New York Times）二○一九年一篇文章的作者認為，在那些發出美德訊號的人之中，我們無法把真心信奉者和作假者區分開來，或許也不該這麼做。借用一些當代人類學家的說法，我們很想分辨身邊誰才是真正的「虔信行動者」。可是我們不一定分辨得出來，甚至多半分辨不出來。

事實上，有些人認為，模仿那些我們認為真心投入某項理念的人，是一種重要的人類行為，甚至可能不可或缺。背後理由不難理解。一個人只要看起來真心支持某些道德理念，就可能得到聲譽上的好處。

同樣，讓自己看起來像那些投身相關運動的人，也可能得到同樣的好處。只要讓別人覺得自己有原則，本身就能替自己加分。即使有些人後來偏離了原則，研究也顯示，他們仍很擅長替自己的行為自圓其說，讓那些行為看起來沒有違背自己真正相信，或至少看起來相信的理念。

解讀意圖的難題，是判斷誰值得信任 的基礎；也正是這個難題，使人類在根本上有別於其他物種。當狗露出牙齒時，可能是在表示牠有攻擊意圖。而牠最後有沒有真的攻擊，能讓我們判斷這個訊號是否誠實。可是面對人類，要判斷一個訊號是否空洞就困難得多。

人可以謊稱自己的意圖，我們自己的偏見也會左右我們是否相信對方。把這個問題和前面談過的可乘之機放在一起看，就會得到一個結論：我們不能指望電腦模型告訴我們，一個人究竟是真心想幫助他人，還是其實想作弊，只是還沒有機會這麼做。

從最基本的層次來看，社會規範可以看成一套防止搭便車與剝削的規則。可是誰又能斷定，大部分的人不是因為害怕被抓到，才願意遵守這些規則的呢？

語言與互惠結合之後，合作體系變得比那些缺少這些機制的體系更複雜，分布也更廣。社會腦假說有力說明了合作對智力演化的重要性。人類之所以智力最高，是因為我們最會合作；反過來說，也正因為我們智力最高，才最能合作。也因為有了這些特質，我們才避開了一些智力較低靈長類至今仍面臨的命運，不必受那些明目張膽自私的支配者擺布。

依照自我馴化假說來看，人類不只是壓低了反應性攻擊。即使這並非本意，我們也讓另一種人更容易留下來。他們最懂得掩飾自己的自私意圖，也最擅長有效規劃自己的攻擊傾向。換句話說，我們篩選出的正是有時被稱為「主動性攻擊」的特質。「友善者生存」這個流行又令人安心的說法其實不完全正確：真正留下來的是機會主義者，他們有時友善，有時並不友善。

●本文摘選自三采文化 出版之《害群之人：看穿以善意包裝的惡，在信任崩壞的時代找回互信》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！