人帥真好、人醜吃草？看唐代選官如何逼死文武雙全的鍾馗！

我很醜，但我做人很實在

在眾多宮鬥劇（尤其是重播重播再重播的《後宮甄嬛傳》）中，往往可見後宮嬪妃以其姣好的容貌、婀娜的身姿在眾人中脫穎而出，獲得皇帝青睞，寵冠群芳。選妃如此，選官亦然，相傳道教的鍾馗 正是「以貌取官」的受害者。唐代的野史《鍾馗傳略》記載：

夫鍾馗者，姓鐘名馗，古有扈氏國雍州終南人也，生於終南而居於終南，文武全修，豹頭環眼，鐵面虯鬢，相貌奇異，經綸滿腹，剛正不阿，不懼邪祟，待人正直、肝膽相照，獲貢士首狀元不及，抗辯無果，報國無門，捨生取義，怒撞殿柱亡。皇以狀元職葬之，托夢驅鬼癒唐明皇之疾，封「賜福鎮宅聖君」，詔告天下，遍懸《鍾馗賜福鎮宅圖》護福祛邪魅以佑平安。故名噪天下也！

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出身有扈氏（中國陝西省戶縣）的鍾馗允文允武，能力出眾，但相貌也同樣「出眾」，額頭寬厚，眼睛瞪大凶狠（豹頭環眼），十分精悍，臉像鐵一樣黑，兩鬢鬍鬚又捲曲（鐵面虯鬢），醜得奇怪。但這樣的鍾馗，卻飽讀詩書，出口成章、品行卓越、道德高尚、守規矩、講義氣─舉凡想得到的優點，都能體現在他身上，「就」只是長得醜陋。後來鍾馗於科舉中考取榜首，卻被唐玄宗嫌棄長相，直接取消應試資格，也無法申訴（獲貢士首狀元不及，抗辯無果），於是當場撞死，血灑宮廷以表怨憤。為了安撫怨靈，皇帝便賞賜狀元頭銜陪葬，忠君愛國的鍾馗，於是託夢報恩，治好了皇帝的宿疾，皇帝更再加封其為「賜福鎮宅聖君」，鍾馗之名也因此為天下人所知。

用現代眼光看，這真是個無厘頭的故事。唐玄宗以貌取人害死鍾馗，賜個不痛不癢又不花錢的頭銜陪葬，就能獲得鍾馗的報恩，占盡好處；反觀鍾馗，因長相不堪而被取消榜首，死後還為人所利用，真的好傻好天真。但也是在這封建儒家制式的故事裡，才能逐漸確立鍾馗作為驅鬼之神的地位，廣為流傳。問到千百年後的人：「唐明皇？誰啊？」「醜陋的鬼王？那不就是鍾馗嗎？」歷史總能還人公道，雖然可能遲到。

人們以「虛有其表」形容只有美麗皮囊卻缺乏豐滿內在之人，但鍾馗蘊含的才華與道德，卻因醜陋而被否定，可謂是「內強外乾」，幸好死後的鍾馗依舊不懼邪祟，能憑藉高尚品性擄獲百姓的尊崇，成為宗教信仰的驅鬼之神，從某些層面而言，也稍稍撫慰遭受「以貌取官」之害的鍾馗吧。

長得好就出道，是選官，還是選秀

鍾馗的故事或許有點誇大，但唐代確實明文規定官員要選「體貌豐偉」者。《新唐書．選舉志》記載：

凡擇人之法有四：一曰身，體貌豐偉；二曰言，言辭辯正；三曰書，楷法遒美；四曰判，文理優長。四事皆可取，則先德行；德均以才，才均以勞，得者為留，不得者為放。

你各位注意了，如果你生在唐代，想要當官就得體態豐滿魁梧（大概就是現在健身房可見的肌肉男），如果你是崇尚韓風小鮮肉的紙片人身材，在面試時可能就會被刷掉。除了長相， 還要對答如流、能寫優美的楷書字體，以及有思想。四者皆備，那就依序比較品行、技能、功勳。這種高標準的考科制度可能只見於夢中，若套用在現今生活，可能招不滿公務人員，政府只能空轉。可知古人並非沒有容貌焦慮，也會將外貌 、能力與仕途相掛鉤，因此仕人若想更上一層樓，必須注重容貌儀表。宋人朱彧《萍州可談》便記載：

朝士王迥，美姿容，有才思。少年時不甚持重，間為狎邪輩所誣，播入樂府，今〈六麼〉所歌「奇俊王家郎」者，乃迥也。元豐中，蔡持正舉之可任監司，神宗忽云，「此乃『奇俊王家郎』乎？」

王迥本是一名戲子，天生美貌，也有點才氣（美姿容，有才思）。相傳王迥「貌瑩寒玉，神凝秋水， 姿狀甚美」（《剪燈新話．渭塘奇遇記》），他的臉龐就像冬天冰冷的玉石般白皙透淨，眼神就像秋天的湖水般清澈動人，長相、體態都是一等一的出眾。如果說王迥有罪，那只能是太帥、太美。只是漂亮寶貝王迥年輕時不學好，輕浮焦躁，被無賴混混毀謗陷害，寫進樂府歌詞〈六麼〉 流傳。後來改過從良，宰相蔡確便向宋神宗推薦王迥，沒想到皇帝一聽，只問：「是那個顏值超高的『王家郎』嗎？」連身家調查都沒做，便欣然答應。

神宗並未見王迥，只因江湖盛傳「奇俊王家郎」，就對其產生好印象，甚至不問才華、能力、家世等，便任王迥為監司。宋神宗自然是外貌協會成員之一，而「首因效應」不僅來源於見面的印象，也包括了他人的評價、社會形象，在「以貌取人」的環境下，也能對個人發展產生莫大影響。

書名：《翻轉古文讀心理：用心理效應重看人性與經典》 作者：龐壯城 出版社：時報出版 出版時間：2026年10月30日

人帥真好，人醜吃草

《紅樓夢》第三回記載黛玉初入賈府，她對寶玉的第一印象非常之差：「這個寶玉，不知是怎生個憊懶人物、懵懂頑童！見不到那蠢物也罷了。」以至於黛玉完全不想見到寶玉。負面印象來源可能非親眼所見，而是受他人評價影響，因為黛玉之前總是聽說：「二舅母生的有個表兄， 乃銜玉而誕，頑劣異常，極惡讀書，最喜在內幃廝混，外祖母又極溺愛，無人敢管。」耳濡目染下，便不自覺地將寶玉視為頑童、蠢物。

待到寶玉真正現身，黛玉見其「若中秋之月，色如春曉之花。鬢若刀裁，眉如墨畫，眼似桃瓣，睛若秋波。雖怒時而若笑，即嗔視而有情」、「天然一段風騷，全在眉梢，平生萬種情思， 悉堆眼角」，於是心生「其外貌最是極好」的感嘆，負面想法一掃而空。過程中，寶玉什麼都沒做，也什麼都沒說，但黛玉的想法卻由負轉正，可見寶玉的相貌符合黛玉的審美觀，就是黛玉的Mr. Right。

在後續相處中，黛玉更發現寶玉並非真是「頑童」，只能說「人帥真好」。兩人不僅才學相當， 在黛玉傷心憂鬱時，寶玉也總能為她排憂解難，在旁調侃打鬧，改善氣氛。種種行為逐漸扭轉黛玉對他的第一印象，也累積信任與好感。

第一印象極難翻轉，更何況是積年累月而得。儘管在初見時，個體通常能以此決定是否繼續往來，但若武斷地相信第一印象，則可能得不償失，因小失大。前文提及儒家的孔聖人也曾犯下以貌取人之誤，如澹台滅明與宰我之事，因而留下「吾以言取人，失之宰予；以貌取人，失之子羽」之嘆（孔子：「實在不能輕信宰我的那張嘴啊！」）

歷史上因為相貌的第一印象而吃閉門羹的還不止前述之人，真正的始祖恐怕是春秋時期的晏嬰。《晏子春秋》載晏子出使楚國之事：

楚人以晏子短，為小門於大門之側而延晏子。晏子不入，曰：「使狗國者從狗門入。今臣使楚，不當從此門入。」儐者更道，從大門入，見楚王。

身為齊國大夫的晏子出使楚國，理應獲得相對待遇，卻沒想到楚國的waiter（儐）看到來者身形短小（以晏子短），有意嘲弄，於是緊閉正門，引導（延）晏子走一旁較小的側門。晏子知道身負外交重任，如果走了側門，自己丟臉事小，丟了齊國面子事大，故巧施辯辭，告訴使者，出使狗國才鑽狗洞，以此回擊羞辱。吃了悶虧的楚人只能重開大門，讓晏子進入。

●本文摘選自時報出版 之《翻轉古文 讀心理：用心理效應重看人性 與經典》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！