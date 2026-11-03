15年股票投資的失敗教訓：別讓追求獲利，成為財富自由的阻礙

文／李旼洙

別把手段誤當成目標

股票 投資對我而言，究竟是什麼？乍看之下，它似乎曾經是我的目標。因為我想把股票投資做好，賺取更多收益，讓資產 不斷增加。但再仔細想想，我真正的目標其實是資產增值，而不是股票投資。

就像「想用鋼筆把字寫好」和「想把字寫好」是兩個不同的目標一樣，「想靠股票投資做好資產增值」和「想做好資產增值」，也是兩個不同的目標。股票投資只不過是實現資產增值這個目標的手段。明明只是手段，卻不知不覺間，在我心中占據了目標的位置。

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有時候，手段會讓人覺得像是一個更加具體的目標。比如「想用鋼筆把字寫好」，看起來就比單純「想把字寫好」更具體、明確，況且，我好像也曾在哪裡聽過，目標越具體、越明確越好。然而，明確或具體，並不能保證那就真正代表自己想要的目標。

過度具體化的目標，反而可能讓人執著於手段，而對手段的執著，又可能成為達成目標的阻礙。我就是如此。原本只是為了達成資產增值的目標而選擇「股票」，卻誤以為「透過股票投資增加資產」本身就是目標。結果，我沒能迅速擺脫績效不佳的「股票投資」，也因此離資產增值越來越遠。

「15年。」

這是我重新想起自己的目標是「資產增值」，而非「透過股票投資增加資產」所花費的時間。就這樣，我和股票投資分手了。歷經15年才下定的分手決心，是與手段告別，同時也是與目標重逢。

把失敗當作失敗，才能進步

「有人說，人死後，炒股虧掉、送上天的錢，最後會出來迎接自己。我非常喜歡這個說法。」

我希望自己在股市裡的失敗，實則一種對來世的投資，由此念頭產生了上述妄想。畢竟，那些因股票而飛走的錢，實在太令人心疼了。

股票對我而言，究竟是什麼？回頭看，它似乎不只是投資工具。有時候，股票像彩券一樣，是一種帶給我希望的手段；有時候，又像某支運動隊伍或某個偶像，是我支持與聲援的對象；也好像有人會在遊戲裡課金一樣，我也曾在股票上不斷「課金」，把它當成一種休閒活動來享受。這麼看來，投資股票甚至真的有點像合法的賭博。

書名：《我來替你炒股：賠錢的事，讓別人做就好──17年「散戶完全體」用真金白銀寫下的投資錯題本，看完讓你少犯一次錯，多賺一筆錢！》 作者：李旼洙 出版社：方舟文化 出版時間：2026年10月28日

或許，就連這些想法本身，也是一種合理化。因為如果只把過去的股票投資看成一場失敗，未免太過痛苦，所以才想替它賦予一些意義。沒錯。對那些透過股票投資取得好成果的人而言，有些東西也許會被成果遮住，很難看清；反過來，對投資失敗的人而言，有些事情卻會隨著那個狼狽不堪的帳戶數字，清清楚楚地顯現出來。

如果能把本書寄給過去的自己，那麼，過去的我讀完這本書之後，還會不會開始投資股票？我無法確定。如果只是寫下現在的願望，我希望自己能把投資純粹當成投資來看── 不是一邊說著「都已經繳學費了」，一邊把投資本金重新定義成學習成本；而是希望自己能懷著一顆能夠如實接受「這次投資失敗了」這個結果的心，再去投資股票。

如果不把失敗當作失敗來接受，就既無法進步，也無法放棄。過去的我正因為沒能接受那些失敗，才會在一路到放棄為止，花了太長的時間。如今我只希望，讀過這本書的過去的自己，無論是進步，還是放棄，都能比當時再快一點。

●本文摘選自方舟文化 出版之《我來替你炒股：賠錢的事，讓別人做就好──17年「散戶完全體」用真金白銀寫下的投資錯題本，看完讓你少犯一次錯，多賺一筆錢！》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！