洗碗精可能干擾內分泌？認識環境荷爾蒙，掌握正確洗碗方式

文／顏瑞泓

洗碗精干擾內分泌？

一般人聽到食品用洗潔劑，可能直覺只想到洗碗精，或者蔬果清潔劑，其實範圍更廣，用來消毒或洗滌食品、清潔製造生產食品設備機具的，也都是食品用洗潔劑。由於會直接或間接接觸到入口的食品，在〈食品安全衛生管理法〉內都有明確規範，甚至食品用洗潔劑的製造、加工、輸入、輸出或販賣業者，都算是廣義的食品業者。

由於農用化學品的使用，人們擔心經由飲食管道攝食到這些田間用來做病蟲害防治的化學物質；加上食品工業發達，對於生產食品的環境與器具清潔的需求，造就了許多食品用洗潔劑或是消毒用品的使用。而且隨著近代人生活品質的提升，食物中油脂含量多的食品更普及到一般日常飲食中，要清潔滿是油脂的餐具，僅以清水沖洗很難洗乾淨，自然就會想到要用洗潔劑。

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早期食品用洗潔劑是利用植物中天然存在的物質，像是皂素。皂素的原理與清潔效果，跟人工界面活性劑相同，如黃豆粉、茶籽粉、無患子、柑橘檸檬的果皮等；以及酸鹼特性，如檸檬酸或草木灰的化學反應，以中和或溶解汙染物。此外，還有酵素洗潔劑，是將汙垢都分解成小分子，洗劑成分以澱粉酵素（Amylases）、蛋白質酵素（Proteases）、脂肪分解酵素（Lipase）等較為常見。由於清潔的大量需求，有愈來愈多食品用洗潔劑產品開發問世，化工產業引入許多的界面活性劑、酸、鹼、氧化劑、有機溶劑等，可以更快速有效達到清潔目的。

民眾使用的食品用洗潔劑，主要成分包括界面活性劑、香料等，其中界面活性劑是發揮清潔作用的成分，它的作用是破壞油水不互溶的兩個界面，再藉由大量的水將變成可溶於水的髒汙帶走。而這樣的破壞作用同樣會發生在皮膚表面，所以界面活性劑對皮膚會造成直接傷害；其次是某些界面活性劑據評估會干擾內分泌，對環境、對生態，甚至對人體都具有潛在的威脅。

• 正確選用洗潔劑與清洗碗盤的重點

以每天要做的餐具清洗來說，適當且適量的使用洗碗精，除了讓清潔工作更有效率外，也能有效減少洗潔劑的使用量，不論對環境或是對健康的影響和衝擊都可以降低。所以，以下幾個重點整理，要再提醒大家多留意：

1.選擇洗潔劑要購買有品牌的，不要買零散、沒有品牌、標示不清的產品。

2.應按照標示說明適量使用洗潔劑。尤其是有些洗潔劑需要稀釋才能達到最佳的清洗效果。不要擔心洗淨效果不好，自行增加使用量，反而會造成浪費、增加汙染，還可能沖不掉過量的洗潔劑。

3.清洗前，先將較油膩及不油膩的餐具碗盤分開，比較油膩的先用紙張將大部分油汙擦掉，再開始進行清洗。

4.以溫、熱水沖洗油汙有較好的溶融效果。

5.清洗的水源，以乾淨的自來水為原則，要將完成刷洗去汙後，殘留在餐具碗盤上的洗潔劑或泡沬等汙物，完全沖洗乾淨。

6.完成清洗的餐具和碗盤要先晾乾水分再收存。

7.刷洗的用具（如菜瓜布）要維持乾淨，使用後要徹底沖洗，把水分晾乾，以避免汙垢殘存在菜瓜布上。

界面活性劑清潔原理

界面活性劑是一種同時具有親油性及親水性化學構造的分子。從分子結構上看有一端較易溶於油脂類裡，另一端則是較易溶在水中。在使用的時候，具有將清潔劑展開在要清洗的餐具表面的效果，再將親脂基的一端與油性汙物表面接觸，親水基的一端則與水分結合或與餐具器皿的表面吸附，使油性汙物及餐具間的吸著力下降，同時可與水分結合。如果再配合物理性的沖、刷、搓洗等動作，更快速且有效的將原本不易溶在水中的油汙成分自餐具器皿的表面脫除，此時界面活性劑將汙物包裹成細小的微胞（Micelle），懸浮於水溶液中，只要將這些微胞配合大量清水沖洗，含汙物之微胞即可去除。

圖／商周出版

• 慢毒性的界面活性劑

深入探討界面活性劑，會發現這類物質被廣泛用於石油工業、工業洗劑、潤滑劑、清潔劑、農藥業、紡織業、冶煉業、油漆塗料被覆業、造紙業、皮革業、食品工業、製藥工業、化粧品工業，幾乎沒有一種工業沒用到界面活性劑。有些界面活性劑具有毒性，有些雖然低毒，但在自然界不易生物降解，甚或分解後衍生成具有環境荷爾蒙效應的代謝物，對人體健康、生態保育會有很大的影響。

一般界面活性劑為使兩物相（Two phases）表面張力或界面張力降低，並進而會合而形成之集合體物質，基本構造為分子中有親水性（Hydrophilic part）部分與親脂性（Lipophilic part）部分共存之化合物。由親脂基與親水基之交錯組合，可調配成多種界面活性劑，而依其在親水基方面的不同，可概分為四大類：

• 陰離子界面活性劑（Anionic surfactants）

• 陽離子界面活性劑（Cationic surfactants）

• 兩性離子界面活性劑（Amphoteric surfactants）

• 非離子界面活性劑（Nonionic surfactants）

其中以陰離子界面活性劑及非離子界面活性劑最為常見。

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書名：《正視威脅，別讓毒駭到你：家庭必備！認識毒物的真相，積極避毒、減毒，降低全家人健康風險》 作者：顏瑞泓 出版社：商周出版 出版時間：2018年11月13日

非離子界面活性劑大宗為烷基酚聚乙氧基醇類化合物（Alkylphenol polyethoxylates, APEOs），約佔80%，工業上合成為壬基酚（Nonylphenol, NP）或辛基酚（Octylphenol, OP），為非極性疏水端與1-18單位的聚乙氧基醇（Polyethoxylate, EO）聚合物所形成的極性親水端組成。以壬基酚做疏水端的APEOs稱為壬基酚聚乙氧基醇類（Nonylphenol polyethoxylates, NPnEO），約佔APEOs的80%；而以辛基酚做為疏水端則稱為辛基酚聚乙氧基醇類（Octylphenol polyethoxylates, OPnEO），約佔20%。當APEOs排放至環境中，經微生物好氧與厭氧降解後，長鏈APnEO（n=3-18）便不再存在，聚乙氧基醇部分會逐漸縮短，其中壬基酚或辛基酚成為最終的代謝產物。

壬基酚或辛基酚雖然急毒性不大，但卻是一種「外因性內分泌干擾物質（Endocrine disrupter substance, EDS）」，也是一般所稱的環境荷爾蒙（Environmental hormone），因為其化學結構擬似於動物體內分泌產生的荷爾蒙，此類物質一旦進入動物體後，會干擾動物體的代謝、行為、生殖及性別分化等生理作用。因此，衛生福利部於2007年從嚴規範壬基苯酚類界面活性劑的含量限制為百分之0.1（重量比）以下，而此限值與歐盟REACH法規相同。

●本文摘選自商周出版之《正視威脅，別讓毒駭到你：家庭必備！認識毒物的真相，積極避毒、減毒，降低全家人健康風險》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！