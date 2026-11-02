真命天子與恐怖情人只有一念之差！家事律師媽媽寫給女兒的情感避險指南

寫給女兒，也寫給現代女性，最機智也最深情的江湖防身術！讓正在經歷情場鬼故事與人際陷阱的你我，人間清醒！（編按）

文／吳孟玲

如果一段關係讓妳持續活在害怕裡，那不是愛，那是控制。我不是希望妳害怕去愛，而是希望妳永遠不用愛到害怕。

熱門小說

當孩子漸漸長大，他們的世界也開始進入情感的流動。朋友之間的戀愛、分合、甜蜜與崩裂，也慢慢成為日常話題。

一個女孩的故事，透過孩子的轉介成為我的個案。她的男友是學校裡的風雲人物，外型出眾、多才多藝，身邊總圍繞著羨慕的眼光與掌聲。兩人剛開始交往時，像極了電影裡「一見鍾情」的情節，熱烈、迅速、無法剎車。

男友對她呵護備至、訊息不斷、承諾滿溢，情感濃烈得幾乎讓人無法呼吸卻又難分難捨。她以為自己遇見了命定的愛情，但過沒多久，愛情濾鏡開始褪去，竟變成了恐怖的親密關係與暴力 。

只要不順他的意，溫柔的男孩會瞬間變臉，情緒一觸即發，甚至失控辱罵、摑掌暴力相向……最讓人錯亂的不是暴力本身，而是暴力之後，他會下跪、痛哭、懺悔，甚至自殘。他說自己來自受傷的家庭，無法控制情緒。他說其實很愛她，只是因為太愛才會失控。男友抱著她、親吻她、抓著她不放，反覆發誓：「這是最後一次。」之後這種戲碼又重演無限循環。每一次原諒，都讓下一次暴力更快到來。

隨著兩人關係更深入，分手變得更難。當女孩提出離開，他開始用更極端的方式挽留。撞頭自殘、山路飆車放手駕駛、割腕威脅同歸於盡。情緒勒索 變成一張無形的網。

女孩開始相信：「如果我離開，他會死。」於是她留下來，直到察覺不得不離開的那一刻，對方竟使出更黑暗的控制手段—威脅外流兩人過去的親密影像。愛情，徹底變成一場綁架。

後來學校介入，以調解與切結書處理，希望能「和平落幕」。但對受害者而言，真正的戰場從來不在紙上，而是在長久以來如影隨形的恐懼裡。不久後，父母決定送她出國，因為他不會善罷干休。女孩最後只說了一句話：「我好後悔。」後悔交往、後悔發生親密關係、後悔留下影像、後悔當初沒有離開。

在我處理過的案件中，這類恐怖親密關係有一個高度一致的結構：它從不是從暴力開始，而是從「過度完美的愛」開始。那種愛，通常非常戲劇化：猛烈追求、極致呵護、快速承諾，讓人誤以為是命中注定，但實際上，往往也是控制的起點。

一個人若能在極短時間內闖入妳的人際界線，也代表他在未來同樣可以突破妳的安全防線。

這類關係中的施暴者，常見幾個特徵：

1. 情緒起伏劇烈。 2. 關係理想化與貶低快速切換。 3. 以死亡或自殘作為控制手段。 4. 強烈占有欲與控制欲。 5. 缺乏長期穩定的關係。 6. 對責任低承擔、對他人需求冷漠，甚至伴隨行為失序或物質濫用。

更重要的是，他們往往同時具備「魅力」與「危險性」。這使得受害者在理智與情感之間反覆拉扯。

孩子們問我：「為什麼她不離開？」

周遭的人也說：「我們早就覺得這個人有問題。」

但真正的答案往往比外人想像的更複雜。

因為受害者不是不知道危險，而是被三種力量困住：

1. 同情心：對方的悲慘過去、情緒崩潰、懺悔哭求，讓人誤以為自己可以「拯救他」。 2. 戀愛初期的理想化：太完美的開始，讓人難以承認這段關係已經變質。 3. 長期的委屈與習慣吞忍：讓人逐漸失去辨識界線與危險的能力。

書名：《世界不一定溫柔，妳準備好了嗎？：家事律師媽媽寫給女兒的情感、人際避險指南》 作者：吳孟玲 出版社：圓神出版 出版日期：2026年11月1日

恐怖情人最厲害的不只是憤怒，而是操控人的罪惡感與同情心。他很少一開始就對妳言語暴力或拳腳相向，更多時候，他會在傷害妳之後哭著說：「都是因為我太愛妳。」、「如果妳沒有這樣，我就不會失控。」、「我知道我不好，可是只有妳能救我。」、「如果妳離開，我真的活不下去。」他甚至會語帶威脅：「如果我死了，就是妳害的！」

久而久之，妳開始不再思考「他對我做了什麼」，而是不停思考「是不是我害他變成這樣？」於是，妳開始原諒本來不該被原諒的事、承擔本來不屬於妳的責任、背負本來不是妳的罪。

同情一個人，不等於要犧牲自己。一個人的童年可以解釋他的傷，但不能合理化他帶給別人的傷害。他的原生家庭值得被理解，但不是妳必須留下來承受暴力的理由。真正成熟的愛，會為自己的情緒負責，只有不成熟的控制，才會把自己的情緒變成別人的責任。

所以，當一段關係讓妳開始內疚，覺得自己虧欠對方、害怕離開會毀掉他的人生時，要停下來問自己：我是在愛一個人，還是在背負他的人生？這兩件事，完全不同。

那個女孩最後問了一句讓人無法忽視的話：「為什麼總是我？我是不是有問題？」這句話，是很多受害者共同的自我懷疑。

但從長期觀察來看，有些特質確實容易讓人陷入錯誤關係：過度同理與拯救欲、容易理想化愛情、習慣壓抑與委屈自己。這些特質本身不是錯，但在錯的人面前，就會變成風險。

女孩跟我說：「他說他一定會改，也答應去看精神科，他也真的去看了，一開始的確有好一陣子，但之後又故態復萌，甚至變本加厲。」

我用一個比喻告訴她們：這就像走進一個獸籠，妳以為只要待久了，野獸會變溫馴，但事實是，不是妳能不能馴服牠、感化牠，而是牠有沒有改變自己的能力與意願。否則，受傷的只會是妳。

那要怎樣才能離開這樣的關係？我的建議很明確也很現實：

不要單獨面對，必須建立支援系統。因為這不只是一場單純的情感糾紛，而是人身安全問題。

最後，我對那個女孩說：「遇到錯的人，不是妳的錯。但如何離開錯的人，是妳接下來要學的能力。」

真正的愛，不會用恐懼維持；真正的關係，也不需要以傷害作為代價。如果一段關係讓妳持續活在害怕裡，那不是愛，那是控制。離開，不只是結束一段關係，更是把自己從危險裡救回來。

TO親愛的寶貝～ 真命天子與恐怖情人，有時真的只在一念之間—不是他一開始追求妳的時候，過程有多浪漫和溫柔，而是交往後，當妳說「不」或有自己想法的時候，他是否仍然尊重妳；當妳堅持做自己時，他是否仍然愛妳；當妳最後想離開時，他是否願意尊重和放手。 健康的愛，讓妳越來越自由和有自信；不健康的愛，卻會讓妳越來越害怕。所以，別只看一個男人追妳的時候有多溫柔和熱情，也要看相處時有多尊重妳，更要看當妳要離開他時，他是給予祝福還是要玉石俱焚毀了妳。記住，妳不是誰的女人，妳是有權利選擇離開和走向幸福的人。

●本文摘選自圓神出版 之《世界不一定溫柔，妳準備好了嗎？：家事律師媽媽寫給女兒的情感、人際避險指南》。