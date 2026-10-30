蔡康永：「得不得罪人，只不過是各種選擇之中的一種，不是什麼大罪。」

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文／蔡康永

別老想不得罪人，想一下得罪了會怎樣

長期窩在「不要得罪人」的籠子裡，身高一定停止，肌肉一定萎縮。

最近因為打架上了新聞的新人演員，十八歲，頭髮像剛從爆炸中生還那麼炸。他找我聊天，可能他覺得找我該打條領帶。那條舊領帶綁在他細細的頸上，跟他身上那件破很多洞的Ｔ恤，給人一種最近布料供應很吃緊的感覺。

「康永，真的不可以得罪人嗎？」他問。

我還是第一次被問這一題。

「可以得罪人啊。」我想了一下，又忍不住補了一句：「如果得罪的後果，你吃得消的話。」

他緩緩露出一絲微笑。

書名：《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》 作者：蔡康永 出版社：如何出版／圓神出版 出版日期：2024年8月1日

爆炸頭新人，跟一般新人想事情的起點不太一樣。一般人通常會想「如何才可以不得罪人」。

爆炸頭新人想的是「得罪了真的會怎樣嗎」。

根據目前對人腦的研究，據說到二十五歲，腦子才會長完整。

如果真的採納這個說法，二十五歲之前的人，沒把某些事放在心上，也是理所當然。

比方說，得罪人就得罪了，會怎麼樣嗎？

就算腦子長完整了，也不表示我們的人際關係 ，要建立在「盡可能不要得罪人」上面。

得罪人，跟委屈自己，哪個傷害比較大？其實可以衡量一下。

不管本來是溫和的個性還是易怒的個性，如果把「不要得罪人」放在優先順序的前三名，那就等於注定要委屈自己了。

為了不得罪人，忽視自己的需求，以至於去念不想念的科系、跟不想在一起的人結婚、做不想做的工作、過很吃力但符合別人標準的日子……

以這個立場進行的人生，怎麼還可能談立志、談目標、談習慣的養成、談一切的累積？

把你的需求擺在「不得罪人」前面

沒有人喜歡隨便去得罪人。

但長期窩在「不要得罪人」的籠子裡，身高一定停止，肌肉一定萎縮。

最虧的是：付出這些代價，別人可能當成理所當然，根本完全沒察覺你的苦心。畢竟他們「沒被你得罪過」，就算常常把你看成透明，也很合理。

我們走路不踢到石頭，哪可能會注意到那塊石頭的存在？

如果你沒有常常練習「說不」，那麼你的答應，就會越來越沒價值。

我們不必老是把「不」掛在嘴邊，但請把說不的能力，當成是如同游泳、騎車一樣的能力，當你要用這個能力時，你用得出來，不會害怕，不會有罪惡感。

你游泳是因為你想游泳，必須游泳，你游泳是基於自己當下的需求，這時只要你能游，你就既不會害怕，更不會有罪惡感。

對於「說不」，也建議一樣的態度。

得不得罪人，只不過是各種選擇之中的一種，不是什麼大罪。

有些人恐怕是難免要得罪，或者就算得罪了，也還是很划算的。請不用把「不得罪人」放在「自身需求」的前面。

●本文摘選自如何出版之《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》。