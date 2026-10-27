父母情緒不穩，孩子被迫學會懂事？童年情緒匱乏如何影響自我發展

文／李訓維

這個家沒有明顯的暴力 ，卻有長期的拉扯。

母親需要被依賴。父親需要被崇拜。孩子需要懂事。

當孩子說想自己做決定，母親會紅著眼眶說：「你現在翅膀硬了是不是？」「是不是嫌媽媽煩？你是不是不要我了？」下一秒又變得急躁：「我早就說過你不行！你根本沒有判斷力！你沒辦法做到！」

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父親則冷冷補一句：「等你被修理幾次就知道了。現在不要逞強，聽我們的。」語氣有時嘲諷，有時不耐，有時突然暴躁。

孩子立刻放棄。「好，我聽你們的。是我想太多。對不起，我不該那樣說。」

邊緣人格的空虛自我──在匱乏中長大，人格發展也停滯

像美美這樣的故事，其實並不罕見。

很多人閱讀時，第一個反應往往是：「這只是比較嚴格的父母吧？」或者：「每個家庭多少都有這樣的情況。」也正因如此，這類家庭很少被視為問題。

它沒有明顯暴力，沒有重大的創傷事件，甚至在外人看來，父母還可能非常關心孩子。

但如果我們把注意力放在發展過程，而不是單一事件，就會看見另一件事：孩子的自我，沒有真正長出來。

在這樣的家庭裡，孩子很早就學會一件事：「維持父母的情緒 穩定，比表達自己更重要。」

當母親因為焦慮而哭泣時，孩子要安撫。

當父親因為不安而嘲諷時，孩子要退讓。

當家庭氣氛變得緊繃時，孩子要負責緩和。

久而久之，孩子的發展任務就被改寫了。

如果說第一章談的是為什麼有些困難總在成年後才被命名，那第二章要面對的，是更根本的問題：這些困難，究竟是怎麼長出來的？

它們不是突然發生，也不是某一次挫折造成，更不是單一事件的創傷結果。很多時候，它們來自一種長期、緩慢、幾乎無聲的過程──匱乏。

這裡所說的匱乏，不是物質條件的不足，而是情感結構上的匱乏。

是家庭裡沒有人真正能承擔自己的情緒。

是照顧者本身就缺乏穩定的自我感。

是愛的提供者，其實也在渴望被填補。

當一個匱乏的大人撫養孩子，養育就不再只是給予，而開始變成一種交換。

孩子被大人需要著。但那種需要，不是因為他是他自己，而是因為他能填補某種空洞。於是，發展在一開始就被改寫。

匱乏中長大的孩子，承受著「角色錯位」的混亂

當家庭匱乏需要掩蓋，孩子會被拉進來填補空虛。孩子於是用生存反應去適應。這時，匱乏不再只是感受經驗；「空虛」成為人格的一部分。孤單、痛苦，也終將發展成「癮」。

原本屬於童年 的任務應該是：

．學習探索世界

．練習判斷

．允許犯錯

．逐漸建立自己的感受與界線

但在匱乏的家庭系統中，孩子首先學會的不是探索，而是適應；不是發展自我，而是保護關係。

這種適應在短期內看起來非常成熟，孩子懂事、體貼、善於察言觀色，往往會被稱讚「貼心」、「早熟」、「很會替人著想」。然而，在心理發展的角度來看，這其實是一種過早承擔的「角色錯位」。

孩子在還沒有形成穩定的自我之前，就開始承擔照顧他人情緒的責任。於是，自我的發展被暫停了，這正是所謂的「人格發展不全」。

這裡所說的「不全」，並不是指能力不足，也不是智力或學習上的缺陷，它更接近一種發展階段的中斷。

當「匱乏」內化成為一種人格結構

孩子的某些心理能力沒有機會成熟，因為整個家庭系統更需要的是，一個順從、懂事、可以被依賴的孩子。當這樣的互動持續了十年、二十年，匱乏就不再只是家庭氣氛，而會逐漸變成一種人格結構。孩子開始相信：

．自己的感受不可靠

．自己的判斷不安全

．自己的需要可能會傷害別人

於是，他把注意力轉向外界：

．看別人的表情

．猜別人的期待

．調整自己的反應

而內在的自我，卻變得愈來愈模糊。

心理學有時會把這種狀態描述為一種「空虛的自我」。

這不是說一個人沒有個性，而是他的自我感主要來自外界──他是別人需要的樣子，是關係裡被期待的角色，是某種功能，而不是一個穩定的自己。

當孩子成為情緒的容器

在匱乏的家庭系統中，孩子很早就學會一件事：不要讓對方崩潰。

於是，他學會安撫，學會懂事，學會察言觀色，也學會壓抑自己的需求。

這些能力表面看起來成熟，甚至會被稱讚為貼心、體貼、早熟，但從發展角度來看，它們其實是一種生存反應。

當家庭裡的情緒失衡，孩子若不調整自己，整個系統就會動盪。於是他把自己的感受讓出來，把位置騰給大人的焦慮、孤單、失落與不安。

久而久之，他不再清楚自己的情緒在哪裡，也不再確定自己的需求是否合理。不是因為他沒有自我，而是因為他的自我從未被允許穩定存在。

自我被讓渡：人格發展不全的真正含義

當我們談「人格發展不全」，很容易誤以為是能力不足，但更貼近的描述，也許是：自我被讓渡。

孩子在成長過程中，將原本屬於自己的發展任務，讓位給了家庭系統的穩定需求。

他優先照顧他人，優先維持關係，優先避免衝突。而那些本該慢慢長出的能力──「承受孤單」、「面對失落」、「建立邊界」、「確認自我價值」，卻沒有機會完整發展。

於是，成年之後，當外在支持減少，當關係變動加劇，他會突然發現，自己內在其實沒有穩定的支撐。

那不是單純的情緒低落，而是一種深層的不確定：

「如果沒有這段關係，我是誰？」

「如果沒有人需要我，我還存在嗎？」

「如果不能填補他人，我還有價值嗎？」

這種空虛感，往往比孤單更令人恐懼。

匱乏的人會相互吸引

當一個人從小在這樣的系統中長大，他會對某種熟悉的氛圍產生依附。

那是一種混合著焦慮與親密的感覺──高度連結，卻難以分離。

長大之後，他往往會被類似的匱乏吸引。不是因為他喜歡痛苦，而是因為那種不穩定，對他來說反而熟悉。

匱乏會辨認匱乏。兩個內在都不穩定的人，可能迅速建立強烈連結。

他們彼此需要、彼此抓住、彼此填補。但這樣的關係，往往缺乏真正的邊界。它難以容納第三方，難以接受差異，也難以承受分離，於是關係逐漸變得封閉。

外界的意見被視為威脅，專業的介入被看作干擾；任何可能拆解依附結構的聲音，都會被排除在外。

這不是惡意，而是一種生存方式。因為一旦這種相互填補的關係被動搖，內在的空洞就會暴露出來。

書名：《創傷成癮：邊緣人格因何失去自我，如何走出混亂》 作者： 李訓維 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年10月20日

當匱乏成為人格的一部分

長期在匱乏系統中生活的人，會把「生存反應」內化為「自我認同」：

「我就是這樣離不開人。」

「我天生情緒比較多。」

「我只是特別重感情。」

但這些描述背後，往往隱藏著未完成的發展階段。

匱乏不再只是經驗，而開始變成人格的一部分。

它影響一個人如何靠近、如何依附、如何理解愛，也決定了如何害怕失去。

而當內在缺乏自我調節的能力，外在的替代物就會變得格外重要。那可能是一段關係、一種刺激、一種角色，甚至是一種強烈的情緒。

當內在無法穩定自己，外在就會被抓來填補。

成癮，往往就是在這樣的空缺中出現。

●本文摘選自寶瓶文化 出版之《創傷成癮：邊緣人格因何失去自我，如何走出混亂》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！