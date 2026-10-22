喝紅茶要加牛奶還是檸檬？教你沖泡出美味檸檬紅茶的方法

文／磯淵猛

喝紅茶要加牛奶還是檸檬？

決定好要喝哪一種紅茶之後，服務生通常會接著詢問「要加牛奶還是檸檬？」以店家的立場來說，也覺得紅茶就是應該加牛奶或檸檬一起喝，因此即便點的是個性較強烈的大吉嶺或烏巴，店家還是會詢問要加什麼。這或許是因為喝純紅茶只需要加糖，對店家來說沒有附加價值，因此口頭上仍然會詢問要加牛奶還是檸檬。

就紅茶的歷史 而言，發源地中國在綠茶文化 影響下，無論綠茶或紅茶，基本上都是單獨飲用，不加牛奶或檸檬。

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關於在紅茶裡加入牛奶的喝法，有一說法為西元一六五五年，當時荷蘭東印度公司（Vereenigde Oostindische Compagnie）的大使受邀出席中國皇帝於廣東所設下的宴席，席間他在喝紅茶時便是加了牛奶一起飲用。此外也有一說是始於一六八○年法國的蘇維里爾夫人。但這些史實都與後來紅茶加牛奶這種喝法的普及毫無相關。

中國人喝茶本來就不加牛奶，因此當十九世紀後期紅茶從中國傳到西方國家時，仍然是以單獨飲用的喝法為主流。到了一八四○年，隨著印度阿薩姆紅茶的普及，當時的人便開始流行在口感強烈、又澀又黑的紅茶裡加入牛奶和砂糖成為甜紅茶，並將麵包或餅乾浸泡在其中沾著吃。

在這之前由於市面上只能買到生乳，在衛生疑慮之下，很少人會將牛奶加入紅茶裡飲用。但隨著法國路易．巴斯德（Louis Pasteur）研究出紅酒的殺菌方法之後，同樣的方法也開始運用在牛奶上，從此之後，經過低溫殺菌處理、安全無虞的牛奶於是變得普及，也成為紅茶加牛奶盛行的主要成因。

紅茶加檸檬的喝法則起源於二十世紀初，當時美國人將採收的檸檬加入冰茶中，做成檸檬冰茶飲用。二次大戰結束後，日本受到美國文化的影響也開始流行這種喝法，甚至喝熱紅茶也會加檸檬，成為有著美國風情、口感清爽的紅茶，且一直流傳至今。

英國的紅茶文化──下午茶盛行於全世界，連帶也使得紅茶加牛奶的喝法成為世界的主流。

另一方面，檸檬紅茶與美國的冰茶則以享受紅茶香氣的喝法同樣流傳於各地，雖然這種喝法在英國人眼中並非正統，卻也受到許多人歡迎，成為主流的茶飲之一。

美味檸檬紅茶的沖泡方法

事實上，在日本所沖泡出來的檸檬紅茶口感最澀、最不好喝。其中原因就在於水質。日本的水質為軟水，原本最適合用來沖泡紅茶。以軟水沖泡出來的紅茶茶色雖然比較淡，味道和香氣卻會變得更強烈，提升了紅茶的個性。但另一方面茶澀味也跟著變重，成為口感上的缺點。

檸檬紅茶的作法是將檸檬切成圓片放入紅茶中，享受其香氣和微酸的口感。但檸檬皮會釋放出極苦的檸檬油，與紅茶的澀味成分兒茶素結合後會使得茶喝起來變得更苦、更澀。

書名：《紅茶之書：穿越東西方文化與趣味冷知識的紅茶品味指南》 作者：磯淵猛 出版社：時報出版 出版時間：2023年7月18日

想要減緩這股苦澀的口感，方法只有兩種，一是用能減少茶澀味的硬水來泡茶，另一個方法則是切除檸檬皮的部分，只加果肉。但如此一來，檸檬香氣也會跟著消失。這時候只要先將檸檬皮輕輕擰過後放在杯緣上，喝的時候就能聞到檸檬的香氣了。

另一個建議是，紅茶選擇澀味較淡的斯里蘭卡康提或肯亞的CTC茶種，沖泡時茶葉 分量比一般再減少約兩、三成，泡成味道較淡的紅茶。

此外，如果是連同檸檬皮一起加入，放入紅茶中約五、六秒後便要立刻取出，盡量減少檸檬油釋出過多。

●本文摘選自時報文化出版之《紅茶之書：穿越東西方文化與趣味冷知識的紅茶品味指南》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！