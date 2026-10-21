集點卡是「錢包漏洞」！為了省錢反而花更多錢？其實你正掉入消費陷阱

文／龜田潤一郎

集點卡是「金錢的漏洞」

為避免錢包「發胖」，有件事要提醒各位留意。那就是，不要保留集點卡。

只要多了一張卡，錢包的厚度就會增加。放卡片的夾層皮也會因此撐開受損。

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幫助錢包瘦身的訣竅是，盡可能丟棄不需要的物品。因此集點卡對我來說，就成了「必須捨棄物的第一順位」。

為了徹底實踐這件事，我現在手邊就只有一張最常使用的集點卡。

那張卡是在大型電器量販店Big Camera購買商品時，會累積點數到Suica（俗稱西瓜卡）的「Big Camera Suica聯名卡」。累積的點數基本上只能用來抵消電車費。

有時我會去錄影帶出租店租DVD，那時必須使用的集點會員卡，我都是只用一次就丟掉。等到下次去租時再重辦一張新卡。雖然這麼一來每次租DVD就得付入會費，但我還是堅持不保留集點卡。

這麼做除了是不想讓錢包變厚，也是為了盡量節制自己花錢。

（圖/unsplash）

集點卡的好處是，購物時可累積點數，累積至一定數量時就能換其他商品，或是代替現金使用。

不過另一方面，集點卡的壞處是會讓你我喪失思考力，不知不覺買下不需要的東西。

「點數的期限快到了，趕快去買東西把點數用掉」、「今天的點數會變兩倍，順道繞過去買點東西吧」，像這樣為了點數而購買不需要的東西，或是即使眼前就有一家電器行，還是會特地繞遠路去集點卡的專屬電器行購物。

到頭來，反倒被集點卡牽著鼻子走。

發行集點卡的店家，設定點數的累積規則與期限，目的是為了增加回流客與客單價，不少人卻偏偏中計了。

這樣根本稱不上是掌握金錢使用的主導權。

留得住錢與留不住錢的人，其差異就在於「使用金錢的控制力」，關於這點後文會有更詳細的說明。

書名：《為什麼有錢人都用長皮夾？：從錢包開始養成有錢人的金錢習慣，讓收入步步翻收！改變百萬人金錢觀暢銷經典！【暢銷全新版】》 作者：龜田潤一郎 出版社：商周出版 出版時間：2026年10月8日

受到集點卡牽制而購物的話，非但無法自行控制金錢的使用，簡直就是受到控制。

其實我是個比別人更容易受到集點卡好處誘惑的人。以前手上有好幾張卡的時候，明明只要上亞馬遜網站就能完成訂購的東西，我偏要特地花時間和交通費，就為了去可以使用集點卡的店家買書或DVD。

當然，花費時間與精神到店家購物，的確會有網路購物無法獲得的新發現，但執著於集點卡所帶來的損失還是遠勝於這些。因此，除非是必要的情況，像是經常去採買日用品的超市的集點卡等，還是只保留最低限度的卡片就好。

切記！不要被集點卡牽著鼻子走。為了節制一不小心就會被眼前好處矇騙的自己，請提醒自己「不要保留集點卡」。

●本文摘選自商周出版 之《為什麼有錢人都用長皮夾？：從錢包開始養成有錢人的金錢習慣，讓收入步步翻收！改變百萬人金錢觀暢銷經典！【暢銷全新版】》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！