運氣不是天生的！研究發現：相信自己幸運的人，更容易抓住機會

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文／堀田秀吾

相信自己運氣好

赫特福夏大學韋斯曼的研究：從科學角度來看，運氣真的會變好

效果：變得幸運

讓進洞率提升35％的幸運球實驗

千萬不要小看人類的信念。科隆大學達米施（Lysann Damisch）的研究團隊進行的一項實驗，是說明信念有多麼重要的最佳範例。

他們請所有參加者進行推桿高爾夫，並只告訴一半的人「你打的球是幸運球」。

結果，得知自己打的球是幸運球的半數參加者，進洞率為10球之中平均進洞6.75次，相對地，沒被告知的人則是10球之中平均進洞4.75次。得知自己的球是幸運球的人，進洞率竟然高出35％。

書名：《科學實證最強習慣大百科：哈佛、史丹佛 、牛津傳授，改變人生的112個技巧》 作者：堀田秀吾 出版社：三采文化 出版時間：2026年10月23日

藉由信念，讓「運氣」站在自己這邊

另外，以客觀、科學觀點研究「幸運」的權威，赫特福夏大學的韋斯曼（Richard Wiseman）的調查也顯示，相信自己幸運的人，具有召喚好運的傾向。

調查中進行了一項實驗，他們找來認為自己幸運和不幸運的人，把報紙交給他們，並請他們找出裡面有幾張照片。

其實這份報紙上用占據半個版面、高度超過2英寸的巨大字體寫著「看到這則訊息後告訴實驗人員，就可以得到250英鎊」，實驗的企圖並不是要他們尋找照片，而是要測試他們能不能發現這則訊息。

結果顯示， 認為自己運氣不好的人沒能發現這則訊息。

韋斯曼說明， 幸運的人和不幸運的人，幾乎不知道自己運氣好或不好的真正原因，但他們的思考方式和行動會大幅左右他們的命運。

視野狹窄、缺乏行動力，可能會使人錯失可能存在的幸運。在哀嘆自己運氣不好之前，還有很多事情是可以改變的。沒有人是天生運氣差的。關鍵在於信念。

認定自己運氣好的人，會更快注意到眼前的機會。

●本文摘選自三采文化出版之《科學實證最強習慣大百科：哈佛、史丹佛 、牛津傳授，改變人生的112個技巧》。