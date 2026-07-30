爸媽必學！從小打造一個可以跟孩子互相分享情緒的安全空間

文／尹汝辰

爸媽不經意說的話：「你覺得今天好玩嗎？」

換句話對孩子說：「今天有沒有發生什麼事情讓你很傷心？」

我的孩子從四歲開始上學，從那時起，每天睡前， 我都會跟他聊聊今天什麼事讓他覺得很幸福、很受傷、很開心、很生氣、很感恩。我們不會只單方面詢問孩子， 我和老公也會一起回顧這一天發生的所有事，分享彼此的情緒 。

孩子或許無法理解大人的生活，但是情緒湧上的那些時刻，大人與小孩其實大同小異。孩子會透過這樣的對話，學習到自己感受到的那些情緒並不奇怪，也沒有錯。他們會發現，像爸爸、媽媽這樣看起來「好像很厲害的大人」，原來也會感到幸福、受傷、高興及生氣。

從小打造一個可以跟孩子互相分享彼此情緒的安全空間很重要。讓孩子知道，不管他有什麼情緒都沒關係， 陪他傾訴、彼此共情、尋找各種解決方法，是學會情緒調節的第一步。 他將會了解，情緒調節不是「從小與生俱來的能力」，而是一個需要「學習與練習的技術」。

每日具體的情緒問句

每天孩子放學回來，我不會問他：「你今天有發生什麼事嗎？」，而是會詢問他具體的感受。

「今天什麼事情讓你覺得最生氣？」 「今天什麼事情讓你覺得最感恩？」 「今天什麼事情讓你覺得最失望？」

孩子都會仔細思考，然後回答我。他每一次的回答都不一樣，所以我們就會自然而然聊到情緒相關的問題。有時，我們討論到自己喜歡的人沒有善待自己的東西， 而感受到的失落；有時，則會討論到他人不經允許碰自己的東西，當下會出現的憤怒感受。

有時也會發生一些令人沮喪的情況─當我問起孩子今天的事情，他卻接連好幾天給我相同的回答，或者對我說：「我不知道。」

「今天什麼事情讓你最傷心？」 「今天姊姊們在我的書上亂畫。」 「你肯定很傷心吧。你對這件事有什麼感受？如果換成是媽媽，我一定難過死了。」

曾經有好幾週，當我問起：「今天什麼事情讓你最傷心？」孩子的回答都是，有人未經他的允許在他的書上塗鴉。我覺得這是一個讓我更了解他的機會，因為反覆聊到同一件事情，能讓我可以更深入理解他心中各式各樣的情緒。

書名：《這樣說，孩子反應不一樣！：爸媽面對幼兒期及小學時期孩子的說話練習，「先同理，再教導」，溝通效果會更好！》 作者：尹汝辰 出版社：幸福文化 出版時間：2026年7月29日

我和孩子聊到，為什麼事情已過了好幾週，這份情緒依舊像是「今天」才發生一般，如此地強烈是因為自己的東西有了瑕疵而感到傷心？還是因為別人沒有徵求他的同意而感到不悅？還是因為覺得自己喜歡的姊姊背叛了自己，所以感到失望？

孩子對於時間的概念還不明確，所以他們很難記起正確的時間序。再加上，剛開始學會說話的孩子，還不懂昨天、今天、明天這種時間用語準確代表什麼意思。最重要的是─情緒經驗會更深刻地留在他的記憶裡。所以對他來說，有時候，這件事雖然不是「今天」發生的，但感覺就像是「今天」發生的一樣；也因為他們很難用言語說明發生了什麼事情，所以偶爾也會回答：「我不知道」。

當孩子傷心的時候，無法準確用語言說明他為什麼會有這種感受，是很正常的現象。孩子生平第一次感受到這麼多種情緒，有很高的機率會迷失在這個看似沒有盡頭的情緒漩渦裡。當父母開始同理孩子的情緒，提出能讓孩子解釋這種感受的語言，孩子就會慢慢理解這些他原本無法理解的情緒漩渦究竟是「什麼」。那麼未來， 當他出現類似的感受，就能用更精準的語言表達情緒。

●本文摘自幸福文化 出版之《這樣說，孩子反應不一樣！：爸媽面對幼兒期及小學時期孩子的說話練習，「先同理，再教導」，溝通效果會更好！》。