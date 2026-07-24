從「救人者」變「急救對象」！急診醫師突發中風，如何靠專業 6 個月救回自己？

復能不是回到原本的自己，而是帶著壞掉過的自己，重新學會生活。 一場中風 ，讓我從在急診搶救生命的醫師，變成在復健 室搶救生活的病患。復健這條路，沒有奇蹟，只有血汗的累積，為了能再次帥氣地走路，為了我的家人，這套餐再苦、再硬，我也會吃下去！

文／鄭筆方

「選擇」的勇氣──拒絕被動等待，選擇出院自力復健

話說自從2025 年8 月，我的大腦無預警地決定罷工之後，我被強制登入了一款叫做「中風」的沉浸式遊戲，開局很慘，完全臥床，連翻個身都比登天還難。9 月離開ICU 後，我住進了一間著名的自費復健醫院，本以為會在那裡練成斯巴達戰士，結果醫生遞給我一份「4 個月宏大計畫」評估表。

上面寫著：4 個月後，目標是「靠人扶著坐5 分鐘」，還有「抓著四腳拐站5分鐘」。

哇喔！ 4 個月？站5分鐘？

我看著那張評估表，心裡只有一個想法：這是復健，還是在醃醬菜？照這個進度，等我能走出大門時，可能已經到了需要領老人年金的年紀了，這種「安全第一、進步隨緣」的保守預估，簡直是在侮辱我這個急驚風的靈魂。我不打算在醫院裡慢慢腐爛成一顆標準的馬鈴薯，於是我做了一個決定：我要出院。

出院是為了更精準地前進

2025 年10 月3 日，我辦理了出院，轉向門診與居家復健。出院，並不是因為放棄，而是為了更精準地前進。

「我現在最需要的是什麼？」從 8/24 到 10/3 這一個多月，我的左手左腳不是沒力，而是失聯。它們像是在深海裡斷訊的潛水艇，那時候的我，需要的不是有人拉著潛水艇硬拖（被動運動），而是需要有人教我怎麼打電報（誘發）。我必須專注地、安靜地，向大腦深處發送摩斯密碼，去尋找那些掉線的「小夥伴」。這就是為什麼我說，如果你只把希望寄託在住院時那每天一小時的課程，你會錯過黃金期，因為在醫院嘈雜、制式、趕火車般的節奏裡，很難進行這種高精度的訊號搜索。

很多人以為住院就萬無一失了，但我發現，如果沒有找到對的頻率去誘發，住院就只是換個地方躺著而已。

在我待的自費復健醫院裡，一整天課程排得滿滿當當，高壓氧、針灸、各種儀器訓練，一條龍復健，但坦白說，每天讓我感覺到「神經重新接上線」的，往往是早上物理治療老師親自指導的那 15 分鐘，那是整天最珍貴的時刻。老師告訴我該怎麼「啟動」我的肌肉，而不是單純的「用力」，對於像我這樣剛中風、還在摸索身體訊號的初期患者來說，那 15 分鐘的「誘發」，價值勝過好幾個小時的機械式重複運動。

別以為醫院是微波爐，叮一聲就會好──小心健保的舒適圈反成為復健的陷阱

生病初期，我們這群腦袋當機的菜鳥（和焦急的家屬），往往因為資訊落差，最容易犯的一個邏輯謬誤就是：

-「只要住院＝會好」

-「只要每天去復健科報到＝有在努力」

這就像以為只要把冷凍披薩丟進微波爐，不用管火候，時間到拿出來就變成米其林三星美食一樣荒謬。

讓我算給你看：

一天24 小時，在醫院，職能治療（OT）30 分鐘，物理治療（PT）30 分鐘，加起來 1 小時。剩下的 23 小時，你在幹嘛？（更別說還有週休二日）絕大多數人選擇：躺在床上滑手機、睡覺、等吃飯、看著天花板懷疑人生，或者單純地，練習如何當一個更稱職的臥床病人。

這就是為什麼很多人錯過了復原黃金期。你的大腦想學走路，但你每天花23 小時告訴它：「沒事，我們躺著就好。」大腦會以為，躺著才是你的新專長。

我必須殘忍地告訴你，健保給付的週一到週五、每次1 小時，充其量只能算是試吃，如果你以為靠這點份量就能吃飽（復原），那你最後餓死（功能退化）的機率很高。

還有那個該死的28 天轉院大風吹（*），健保制度讓我們像遊牧民族，每個月都要搬一次家。你才剛熟悉了馬桶的位置，就被通知要打包滾蛋，週休二日治療室不開門，你在病房裡發呆，看著那隻不會動的手腳，心裡的無力感比肌肉萎縮還快。這是一場身心俱疲的消耗戰，但也是一場「搶奪主控權」的戰爭。

書名：《醫生壞掉以後：急診醫師的中風自救處方，6個月重啟人生的高效復能日記》 作者：鄭筆方 出版社：原水文化 出版時間：2026年7月2日

復健要有的「土匪精神」

看著大家就這樣錯過黃金期，我的「急診魂」真的不容許！在急診室，我們是在跟死神搶時間，在復健科，我們是在跟神經退化搶時間，你必須打破被動，主動出擊。你一定要牢牢記住：

1. 治療師是教練，不是保母：上課的那1 小時是去學技術的，剩下的時間是你要回家作作業。

2. 病房就是健身房：沒有治療師盯著就不會動？那你永遠只能當病人，床邊護欄可以拉筋，走廊扶手可以深蹲，別管別人怎麼看你，在急診室我看過更難看的畫面，現在為了能走，面子值幾塊錢？

3. 拒絕被動等待：等醫生查房？等家屬餵飯？等奇蹟發生？別等了，老天爺把板手收走了，你得自己用牙齒把螺絲轉開。

復健，其實是一場資訊戰，也是一場品味戰

1. 你的菜單不能只有一種（資訊能力）

很多人不知道，復健這張菜單上，除了「住院套餐（PAC）」，還有「門診單點」、「居家外送」，以及高檔的「自費無菜單料理」。每種模式的強項不同：

● 住院是方便，但環境像坐牢

● 門診自由，但舟車勞頓

● 自費精緻，但錢包會痛

你得去查、去問、去組合，別傻傻地只吃醫院配給你的營養餐，結果營養不良還怪廚師。

2. 當個挑剔的奧客（感受能力）

做復健要有「感覺」，而不是在那邊像殭屍一樣被動地拉手抬腳。你要張開你的毛細孔去感受：

● 這個治療環境讓你興奮還是想睡？

● 這個制度是鼓勵你動，還是把你綁在床上比較好管理？

● 最重要的是，你有沒有學到東西？

真正厲害的治療師，會教你怎麼用大腦控制肌肉，會給你回家作業。如果你做完復健，腦袋沒有比身體累，那你大概只是去那邊吹冷氣的。

3. 師父領進門，修行在個人（內化能力）

復健的進步關鍵，是一個公式：（精準的策略 × 你的內化）+ 瘋狂的練習 = 進步

也是我不斷強調的：復健速度 = 損傷程度（命定）+ 毅力（意志力）+ 心態接受（來都來了），3 項疊加，進步才會肉眼可見。

●本文摘自原水文化 出版之《醫生壞掉以後：急診醫師的中風自救處方，6個月重啟人生的高效復能日記》。