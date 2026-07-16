沒人敢說的升學真相：讀書不是為了拿高分， 而是為了擁有「拒絕不喜歡的人生」的權力

＃階級殘酷遠超你想像

大家想成為什麼樣的大人呢？我想你們之中有人已經明確找到將來的夢想了，也有人想要接下來慢慢思考。

不管選擇哪條道路都是正確答案，每個人前進的方法也不盡相同。但無論選擇哪條路，有一點是絕對共通的真理：「有學歷者就是比較吃香」。

請容我說得更直白點，沒有學歷的人，注定要吃大虧。這不只發生在求職過程中，就職之後更是如此，即便你選擇的是學術研究之路，結果也一樣。

大人絕對不會告訴你這個足以左右人生的真理，抑或是出於體貼，不希望太早被學歷標籤束縛，但在我看來，這種體貼完全用錯地方。

如果你在沒發現學歷重要性的狀況下長大成人，最終為此苦惱的還是你，那些說場面話的大人根本不痛不癢。

書名：《17歲我希望知道的升學和人生真相【震撼日本教育界的話題之作！】》 作者：火山 出版社：三采文化 出版時間：2026年07月03日

具體來說，為什麼學歷這麼重要呢？因為日本 的求職活動在大三或碩一的下學期就提前開跑了，雖然這對大部分學生 來說，畢業和就業似乎還很遙遠，但我必須先提醒大家：就業市場確實存在著「學歷篩選」的潛規則。

新聞媒體也常針對這個現象做報導，相信很多人都對這個名詞不陌生。當然，

每家企業都不會公開宣言「我們只要東大畢業生」、「早稻田、慶應等級以下的幾個人就好」，反而會強調我們看重的是應徵者特質。

其實企業也認真想著「我們想要錄取各種特質的人！」但是為什麼仍然存在學歷篩選呢？理由非常簡單，因為大人沒時間和空閒逐一仔細評量每個人的特質。

假設在大家準備大考的這段時間，有人要你從隨機挑選的數千人中，透過細心評估選出一百人，你會怎麼想？你一定覺得那是天方夜譚，至少會讓你無法專心備考。這份道理套用在大人身上，也完全相同。

大人當然知道大家都是好孩子，都很努力也有幹勁。但他們沒有時間一一確認，這種時候就會看學歷。

你應該會想「為什麼是學歷呢？」理由是學歷能讓人瞬間判斷出，這個人是否具備努力的能力。舉例來說，大家看到以下這兩個人，會認為誰是比較能努力

的人？

‧ 就讀「考了就能上」的三流大學的Ａ同學

‧ 就讀「拚了命才能考上」的東京大學的Ｂ同學

只有這點資訊的話，大家都會選擇Ｂ同學吧。

現在正在備考的大家，肯定非常清楚要多麼拚命努力念書才有辦法考上東京大

學或其他頂尖學校，所以不難想像Ｂ同學背後付出了多少心血。

＃學歷證明你是能努力的人

只不過，有一個關鍵點被隱藏在這個表徵之下，那就是：就讀三流大學的Ａ同學，實際上的努力程度很可能超越了Ｂ同學。

如果有機會直接見到這兩人，可能會發現Ａ同學更努力、更有毅力。但只因為徵人單位沒有時間，只靠學歷判斷就把Ａ同學刷掉了。

換句話說，Ａ同學只因為就讀三流大學，連發揮優勢的機會也沒有就被迫脫離戰線。看到這邊你有什麼想法？很恐怖對吧。我認為學歷很重要的理由就在這。

在學校，多數人會因為這是你的特質或風格而接納你，但只要一出社會，讓人看見你的特質這件事本身的門檻變得極高。

當然，只要能跨越這道難關並抓住機會就好，但這無庸置疑是一條布滿荊棘的道路。閉門羹是家常便飯，基本上你必須先通過學歷這道門檻，才算獲得了表現自我的第一張門票。

如此一來會出現什麼狀況呢？頂尖學校的畢業生會向熱門企業集中，而以這些企業為基石運作的社會，自然也會由高學歷者組成。

即使你在成年後對這樣的社會結構提出異議，只要別人回一句：「那你當初好好念書不就得了嗎？」 你就無話可說了。更甚者，還可能被指責為「反正只是低學歷者不願承認失敗的藉口」。

所以說，即使大家覺得「這種社會氛圍太奇怪了！」而想要改變現狀，若學歷太低也不會有人聽你說話。結果到頭來，終究還是靠學歷說話。

我想若能從頂尖大學畢業，再站出來探討學歷主義的問題，應該會有更多人願意聽你說話。

只不過，從目前的社會現況看來，似乎沒什麼人願意站出來發聲，這或許代表進入頂尖大學後，每個人都會發現，社會確實需要一定程度的學歷作為運作基礎。

這個乍看之下重視個人特質的公平世界，其實一點也不公平。

＃平凡人翻身的最後戰場

雖然這麼說，若大家是真正的天才，自然不需要學歷。如果你擁有人人欣羨的才華且獲得社會認可，那麼比起念大學，肯定能擁有更好的人生。

例如無人不知的大谷翔平選手，他只有高中 畢業，但沒有人在意這點，因為他巨大的影響力早已遠遠凌駕於世上大多數的高學歷者。若能像他一樣，即便不依賴學歷來證明價值也毫無問題。

此外，若你具備即便只有高中學歷也能成為社長的壓倒性才華，同樣不需要學歷。例如ＺＯＺＯ創業者前澤友作先生，或是超大型牛肉蓋飯連鎖店吉野家的河村泰貴社長，都只有高中學歷。

再進一步說，日本的傳奇經營者如松下電器的創辦人松下幸之助先生，以及本田技研的創辦人本田宗一郎先生，雖然受限於時代背景，但兩人甚至連中學都沒念完。如果你也擁有他們那般絕對的才華與覺悟，確實不需要念大學。

但是，大多數的人並非天才，我也不是。我們既沒有那種出眾的才華，也希望盡可能降低人生的風險。

也就是說，學歷其實是為了平凡人而創造的機制。像大谷選手或前澤先生那種只要報出名字就能獲得認同的人，確實不需要學歷。但對於我們這些平凡人來說，我建議你不要將學歷視為罪惡，而要將它當作將來的助力。

此外，學歷能為我們提供活躍的場地。假設你畢業於東京大學，現在想要挑戰新事物，大多數的大人會認為：「這個人腦袋這麼聰明，決定時肯定經過深思熟慮吧。」因而願意聽你說話。先不論最終能否成功，學歷已經先為你創造了入場機會。我想，手握學歷這份資源，對你而言絕無損失。

當然，我並非要提倡「光有學歷就萬事大吉」這種廢話，我只希望大家記住一件事：學歷是拿在手上絕對不會吃虧的東西。

我在各種訪談中，每當被問到「學歷到底是什麼？」時，我都會回答：學歷就是武器。只要有學歷，就能擁有挑戰許多事物的本錢。而我之所以刻意稱之為武器，是因為根據使用方法不同，學歷可能成為你的終極絕招，也可能淪為廢鐵。

即使擁有學歷，若人品卑劣也毫無意義；若自恃有學歷而怠惰努力，那麼無論到哪裡都無法發揮長才。要活用或者扼殺這項武器，全憑你自己的選擇。

＃學歷是受用一生的保單

如果說出這種話，或許會有年輕讀者反駁：「我將來要當搞笑藝人，所以不需要學歷！」或是「我要當偶像，所以沒問題！」擁有夢想是非常棒的事，我也衷心希望各位能為此拚命努力。

然而換個角度想，當追夢不幸受挫時，若能擁有一份讓你重新開啟人生的保險，難道不令人安心嗎？

舉例來說，假設你高中畢業後便進入搞笑藝人培訓班奮鬥。從那些成名藝人的訪談中不難發現，在正式出頭前，往往得經歷一段邊打工邊度過、極其漫長的底層時光。若最終能大紅大紫也就罷了，但現實是，絕大多數的人都會在追夢失敗後被迫轉行。

在那之前只靠打工維生，從未有過正式就職經驗的人，真能輕易進入一般企業工作嗎？不用我多說，答案顯而易見。

但如果各位是在就讀大學的同時，以成為搞笑藝人為目標，情況又會如何？你不僅為自己留下了就職或升學 的後路，還能更無後顧之憂地專注在喜愛的事情上。雖然有人認為留後路代表決心不足，但我認為與其在人生大事上孤注一擲，適度的風險控管反而是更明智的選擇。

更何況，近年來日本演藝圈出現了大量的高學歷藝人與偶像。平心而論，這些人本就聰明，在磨練技藝與領悟邏輯的速度上，往往比常人更快。以最近的例子來說，連續榮獲兩屆Ｍ－１大賽冠軍的漫才組合「令和浪漫」，兩位成員皆畢業於慶應義塾大學，這就是最好的實證。

也就是說，學歷也肩負著保險的職責，它能支撐大家去挑戰真正想做的事。這是一份極其優渥的保障。

●本文摘選自三采文化 出版之《17歲我希望知道的升學和人生真相【震撼日本教育界的話題之作！】》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！